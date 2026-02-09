¾¾°æ°ìÏº»á¡¡½°±¡Áª»´ÇÔ¤ÎÃæÆ»¡¢Éü³è¤Î²ê¤Ï¡Ö¡ÈÀÎ¤ÎÌ¾Á°¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬°ú¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¸µÂåÉ½¤ÇÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¦Âçºå»ÔÄ¹¤âÎòÇ¤¤·¤¿¾¾°æ°ìÏº»á¡Ê62¡Ë¤¬9Æü¡¢MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å3¡¦40¡Ë¤Ë½Ð±é¡£8Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿½°±¡Áª·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¤ÎÎò»ËÅªÂç¾¡¤Ë¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿°ìÊý¡¢123µÄÀÊ¸º¤é¤¹»´ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÆ»¤Ë¤Ï¡ÖÃæÆ»¤ÈÌ¾Á°¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ì±¼çÅÞ¡¢Ì±¿ÊÅÞ¡¢´õË¾¤ÎÅÞ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡Ä¡ÈÀÎ¤ÎÌ¾Á°¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤¤Ê¤êÃæÆ»¡¢¿·¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ä¥Û¥ó¥Þ¤«¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤è¤Í¡×¤È¹óÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡Î©·û¤È¸øÌÀ¤Î¡ÈÅÅ·â¹çÂÎ¡É¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤¬¾®Âô°ìÏº»á¡¢²¬ÅÄ¹îÌé»á¡¢»ÞÌî¹¬ÃË»á¡¢°Â½»½ß»á¡¢ÇÏÊ¥À¡É×»á¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÂçÊªµÄ°÷¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÍîÁª¤¹¤ë»Ä¹ó¤Ê·ë²Ì¡£Éü³è¤Î²ê¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¾¾°æ»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¡Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÇÍîµÄÀÊ¤ò¼º¤Ã¤¿¡Ë¿Í¤¿¤Á¤¬°ú¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÍîÁª¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢Éü³è¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ°ú¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ò°é¤Æ¤Æ¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¿·¤·¤¤ÅÞ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡×¤ÈÄó¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆ±¤¸´é¤Î¥á¥ó¥Ä¤ÇÌ¾Á°¤À¤±ÊÑ¤¨¤Æ¡¢¡Ê¹ñÌ±¤¬¡Ë¿·¤·¤¤À¯ÅÞ¤À¤È´üÂÔ¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤Í¡©²¿¤·¤¿¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¸À¡£¥×¥é¥¹¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¸øÌÀ¤È¹çÎ®¤·¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»×¤ï¤Ì¸í»»¡£¾¾°æ»á¤Ï¡ÖÀ¯¼£²È¤ÏÂ¤·»»¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£°ú¤»»¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ú¤»»¶ì¼ê¡Ä¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£