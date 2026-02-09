Àô·òÂÀ»á¤ä¾®Àî½ßÌé»á¤¬ÂåÉ½Áª½ÐÇÏ¤Ë°ÕÍß¡Ä£±£±£¸µÄÀÊ¼º¤Ã¤¿ÃæÆ»¡¢£±£³Æü¤ËÌîÅÄ¡¦ÀÆÆ£Î¾»á¤Î¸åÇ¤·èÄê
¡¡ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÌîÅÄ¡¢ÀÆÆ£Î¾¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï£¹Æü¤ÎÅÞ¼¹¹ÔÌò°÷²ñ¤Ç¡¢½°±¡Áª»´ÇÔ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¼Ç¤¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÇ¤¤ò·è¤á¤ëÂåÉ½Áª¤Ï¡¢£±£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£³ÆüÅê³«É¼¤ÎÆüÄø¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¡£
¡¡Î¾»á¤Ï¼¹¹ÔÌò°÷²ñ¤Ç¡¢¸ø¼¨Á°¤«¤é£±£±£¸µÄÀÊ¸º¤Î£´£¹µÄÀÊ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿½°±¡Áª¤ò½ä¤ê¡¢¡ÖÎò»ËÅª¤ÊÂçÇÔ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¡¢¼Ç¤¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Î»¾µ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½Áª¤Î¾ÜºÙ¤Ï£±£±Æü¤ÎµÄ°÷Áí²ñ¤ÇÀµ¼°¤Ë·è¤á¤ë¡£Î©¸õÊä¤ËÉ¬Í×¤Ê¿äÁ¦¿Í¤Ï£±£°¿Í¤È¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸µÂåÉ½¤ÎÀô·òÂÀ»á¤ä¸µ´´»öÄ¹¤Î¾®Àî½ßÌé»á¤¬½ÐÇÏ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£