¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤â¡Ö¹¥¤¤Ê¾ì½ê¡¦¶ì¼ê¤Ê¾ì½ê¡×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¸¤¤¬¶ì¼ê¤Ë´¶¤¸¤ë¾ì½ê¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¸ÄÂÎº¹¤â¤¢¤ë¤¿¤á100¡ó¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1.Âç¤¤Ê²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¾ì½ê
¸¤¤ÏÂç¤¤Ê²»¤¬¶ì¼ê¡Ä¤³¤ì¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤êÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸¤¤ÎÄ°³Ð¤Ï¿Í´Ö¤ÎÌó4ÇÜ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ²Ö²Ð¤äÍë¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉáÃÊ¤Î»¶Êâ¤Ç¤è¤¯Áø¶ø¤¹¤ë¹©»ö²»¤äÆ§ÀÚ¡¢¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤â¶ì¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ø¹©»ö¸½¾ì¤¬¶á¤Å¤¯¤ÈÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤½¤ó¤ÊÀ¼¤â¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤è¤ê²¿ÇÜ¤âÂç¤¤ÊÆÀÂÎ¤Î¤·¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î(½Åµ¡)¤¬¡¢Âç¤¤Ê¿Í¹©²»¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÉÝ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¸òÄÌÎÌ¤ÎÂ¿¤¤Æ»Ï©¤âÁû¡¹¤·¤¯¸¤¤Ë¶²ÉÝ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.¿Í¤¬Â¿¤¯º®»¨¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥ï¥ó¥³Æ±È¼²Ä¤Î¾ì½ê¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤¿¤¤¡Ä¤½¤¦¹Í¤¨¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢ÉáÄÌ¤ËÊâ¤¯¤³¤È¤¹¤éº¤Æñ¤Ê¾ì½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¹µ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¸¤¤ÏÂç¤¤Ê²»¤ò¶ì¼ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÂçÀª¤Î¿Í¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Áû¡¹¤·¤¤¾ì½ê¤ò¸¤¤Ï¹¥¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤ä¤ªº×¤ê¡¢¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Ê¤É¤Ë°¦¸¤¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢°¦¸¤¤È¼þ°Ï¤Ë½½Ê¬¤ÊÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
3.¹â¤¤¾ì½ê¤äÂ¸µ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾ì½ê
¸¤¤â¹â½ê¶²ÉÝ¾É¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¤¤¾ì½ê¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Å¨¤«¤é¤Î¹¶·â¤äÍî²¼¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤ë¤¿¤áËÜÇ½Åª¤Ë¹â½ê¤ò·ù¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»¶ÊâÃæ¡¢ÊâÆ»¶¶¤òÊâ¤¯¤³¤È¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¸µ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾ì½ê¤â¸¤¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£¶âÌÖ¤äÂ¦¹Â¡¢¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤Î³¸¤òÈò¤±¤ÆÊâ¤¯¥ï¥ó¥³¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Â¸µ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾ì½ê¤Ï¸¤¤Ë¶²ÉÝ¿´¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
4.Æ°ÊªÉÂ±¡¤ä¥Ú¥Ã¥È¥µ¥í¥ó
Æ°ÊªÉÂ±¡¤ä¥Ú¥Ã¥È¥µ¥í¥ó¤¬¶ì¼ê¤Ê¸¤¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¡£´î¤ó¤Ç¹Ô¤¯¥ï¥ó¥³¤ÎÊý¤¬ÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸¤¤¬¤³¤ì¤é¤Î¾ì½ê¤ò·ù¤¦¤Î¤ÏÃí¼Í¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥·¥ã¥ó¥×ー¤µ¤ì¤¿¤ê¡Ä¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Ç»¡Âæ¤ä¥È¥ê¥ß¥ó¥°Âæ¤Ê¤É¹â¤¤¾ì½ê¤Ë¾å¤²¤é¤ì¡¢ÂÎ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¹â½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«Í³¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤¬¤µ¤é¤Ë¶²ÉÝ¿´¤òÁß¤Î©¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
5.¥É¥Ã¥°¥é¥ó
¼«Í³¤Ë»×¤¦Â¸Ê¬Áö¤ê²ó¤ì¤ë¥É¥Ã¥°¥é¥ó¡£³èÈ¯¤Ê¸¤¤ä¼Ò¸òÅª¤Ê¸¤¤Ï¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¶ì¼ê¤È´¶¤¸¤ë¸¤¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó°Ê³°¤Î¿Í¤äÂ¾¤Î¥ï¥ó¥³¤¬¶ì¼ê¤Ê¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·ù¤Ê¾ì½ê¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ÇÂ¾¤Î¥ï¥ó¥³¤ËÄÉ¤¤²ó¤µ¤ì¤¿¡Ä¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥¦¥Þ¤¬¤¢¤ë¸¤¤¬¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¼«Á³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°¦¸¤¤ÎÀ³Ê¤òÇÄ°®¤·¤¿¾å¤Ç¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
°¦¸¤¤ò¶ì¼ê¤Ê¾ì½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡
ÉÂ±¡¤ä¥È¥ê¥ß¥ó¥°¥µ¥í¥ó¤Ê¤É¶ì¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÒ³²»þ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¿Íº®¤ß¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ´·¤ì¤µ¤»¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢°¦¸¤¤ò¶ì¼ê¤Ê¾ì½ê¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤È¤¤ËÍ¸ú¤ÊÂÐ½èË¡¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼Ò²ñ²½¥È¥ìー¥Ë¥ó¥° ÌµÍý¤ò¤µ¤»¤º°¦¸¤¤Î¥Úー¥¹¤Ç ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÎ¸³¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë
Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é°¦¸¤¤òÂ¾¤Î¿Í¤ä¸¤¤Ë´·¤ì¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£À®¸¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉáÃÊ¤Î»¶Êâ¥ëー¥È¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»É·ã¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¿´¹½¤¨¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÌµÍý¤ò¤µ¤»¤º°¦¸¤¤Î¥Úー¥¹¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹©»ö¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é´Ñ»¡¤·²»¤Ë´·¤ì¤µ¤»¤ë¡¢¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤«¤éÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿ÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¾¯¤·¤º¤Ä´·¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉÂ±¡¤ä¥µ¥í¥ó¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤ä¤Ä¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËË«¤á¤Æ°¦¸¤¤Î¶ì¼ê¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤äÍ¥¤·¤¤À¼¤«¤±¡¢¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤¬¶ì¼ê¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ï¸ÄÂÎº¹¤¬¤¢¤ê¡¢À³Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£°¦¸¤¤Î¶ì¼ê¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ°¦¸¤¤Î¥Úー¥¹¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä»É·ã¤Ë´·¤ì¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¾ï¤Ë»É·ã¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£