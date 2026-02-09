º£Íß¤·¤¤¤Î¤Ï¤³¤ó¤Ê»þ·×¡£¾åÉÊ¤µ¤È¥¿¥Õ¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥Ü¡¼¥ë ¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÎÃíÌÜºî
ÏÓ»þ·×¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤òµá¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬Á°¤Ë½Ð¤¹¤®¤ë¤È¾¯¡¹µ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÁª¤Ó¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¾åÉÊ¤µ¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë ¥¦¥©¥Ã¥Á¤Î¡Ö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ III ¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¤¥È ¥¯¥í¥Î¥á¡¼¥¿¡¼ 40¡×¡Ê38Ëü5000±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¤¥È ¥¯¥í¥Î¥á¡¼¥¿¡¼¡×¤Ï¡È¼ÂÍÑ»þ·×¡É¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤ò¼ÂÄ¾¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¿¥·¥ê¡¼¥º¡£Å´Æ»»þ·×¤ò¥ë¡¼¥Ä¤Ë»ý¤ÄÆ±¼Ò¤é¤·¤¯¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¼çÄ¥¤è¤ê¤â¡¢Àµ³Î¤µ¤ä¿®ÍêÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤â¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥ì¥¤»Å¾å¤²¤Ë¤è¤ë²º¤ä¤«¤Ê¸÷Âô¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÍÞÀ©¤Î¸ú¤¤¤¿É½¾ð¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¼ý¤Þ¤ê¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÂµ¸ý¤«¤é¤Î¤¾¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¸ÄÀ¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ëÇ§À¤ÎÌÌ¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë ¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¼«È¯¸÷¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥¬¥¹¥é¥¤¥È¡£³°Éô¸÷¤äÃß¸÷¤ËÍê¤é¤º¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤º°ìÄê¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤òÊÝ¤Ä¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢°Å½ê¤Ç¤ÎÈ½ÆÉÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¡È¥Ü¡¼¥ë ¥¦¥©¥Ã¥Á¤é¤·¤µ¡É¤ò¤â¤Ã¤È¤âÃ¼Åª¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤ÏC.O.S.C.Ç§Äê¥¯¥í¥Î¥á¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¡£15Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÀºÅÙ»î¸³¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¸ÄÂÎ¤Î¤ß¤¬Ì¾¾è¤ì¤ë¤³¤Î¾Î¹æ¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë ¥¦¥©¥Ã¥Á¤¬Ä¹Ç¯ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¿®ÍêÀ¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·Á¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸½Âå¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤ò¸«¿ø¤¨¤¿80,000A/m¤ÎÂÑ¼§ÀÇ½¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢Ä¹¤¯»È¤¤Â³¤±¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï904L¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢ËÉ¿åÀÇ½¤Ï100m¡£Æü¾ï¤«¤é½ÐÄ¥¡¢Î¹¹Ô¤Þ¤Ç¤òÌµÍý¤Ê¤¯¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¼ÂÍÑÀ¤òÈ÷¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÏÓ¸µ¤Ë¤Û¤É¤è¤¤²Ú¤ä¤®¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¤¥È ¥¯¥í¥Î¥á¡¼¥¿¡¼ 40¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤ËÍ¥¤ì¤¿1ËÜ¤Ç¤¹¡£
¡ãÊ¸¡¿GoodsPress Web¡ä
