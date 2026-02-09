¡Ú2½µ´Öµ¤²¹Í½Êó¡ÛÁ´¹ñÅª¤Ë¸þ¤³¤¦2½µ´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¤Í½Êó¡¡ËÌ¡¦Åì¡¦À¾ÆüËÜ¤È±âÈþÃÏÊý¤Ç¤Ï15Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤Æü¤â¡¡Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤ò²èÁü¤Ç¡¡µ¤¾ÝÄ£
¡Ú²èÁü¡Ûº£¸å¤Îµ¤²¹¡¦Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤
£²½µ´Öµ¤²¹Í½Êó
Á´¹ñÅª¤Ë¸þ¤³¤¦£²½µ´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤¬¼å¤¤¤¿¤á¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢ËÌ¡¦Åì¡¦À¾ÆüËÜ¤È±âÈþÃÏÊý¤Ç¤Ï£±£µÆüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤Æü¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍýÅù¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ºÇ¶á£±½µ´Ö¤Î¼Â¶·¤Èº£¸å£²½µ´ÖÀè¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Î¿ä°Ü¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦£²½µÌÜ¤ÎÍ½Êó¤ÏÃæ¿´¤ÎÆü¤ËÁ°¸å£²Æü´Ö¤ò²Ã¤¨¤¿£µÆü´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ¡ÊÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Î£µÆü´ÖÊ¿¶Ñ¡Ë¤Ç¤¹¡£Ê¿¶Ñ´ü´Ö¤ÏÃæ¿´¤ÎÆü¤Î²¼¤ËÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²½µÌÜ¤Î¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¡Ê¤«¤Ê¤êÄã¤¤¡Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¡Ê¤«¤Ê¤êÄã¤¤¡Ëµ¤²¹¤È¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤¬30¡ó°Ê¾å¤Î¤È¤¤ËÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢££²·î£±£·Æü～£²·î£²£±Æü¤Î£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹¡Ê²èÁü¡Ë
¡¦8ÆüÀè¤«¤é12ÆüÀè¤Þ¤Ç5Æü´ÖÊ¿¶Ñ¤·¤¿ÆüÊ¿¶Ñµ¤²¹¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¡Ê¤«¤Ê¤êÄã¤¤¡Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¡Ê¤«¤Ê¤êÄã¤¤¡Ëµ¤²¹¤È¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤¬30¡ó°Ê¾å¤Î¤È¤¤ËÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»³·Á¤Ï¡Ê²èÁü¡Ë
¢¨²èÁü¤Ïµ¤¾ÝÄ£¤è¤ê
¡¦ºÇ¶á£±½µ´Ö¤Î¼Â¶·¤Èº£¸å£²½µ´ÖÀè¤Þ¤Ç¤Îµ¤²¹¤Î¿ä°Ü¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦£²½µÌÜ¤ÎÍ½Êó¤ÏÃæ¿´¤ÎÆü¤ËÁ°¸å£²Æü´Ö¤ò²Ã¤¨¤¿£µÆü´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ¡ÊºÇ¹âµ¤²¹¤Î£µÆü´ÖÊ¿¶Ñ¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤Î£µÆü´ÖÊ¿¶Ñ¡¢Ê¿¶Ñµ¤²¹¤Î£µÆü´ÖÊ¿¶Ñ¡Ë¤Ç¤¹¡£Ê¿¶Ñ´ü´Ö¤òÃæ¿´¤ÎÆü¤Î²¼¤ËÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²½µÌÜ¤Î¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¡Ê¤«¤Ê¤êÄã¤¤¡Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¡Ê¤«¤Ê¤êÄã¤¤¡Ëµ¤²¹¤È¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤¬30¡ó°Ê¾å¤Î¤È¤¤ËÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥°¥é¥Õ¤Ë½Å¤Í¤¿¥Ô¥ó¥¯¿§Ëô¤ÏÇöÀÄ¤Ïµ¤²¹¤ÎÍ½Â¬ÈÏ°Ï¤òÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¶·¤Îµ¤²¹¤¬¤½¤ÎÍ½Â¬ÈÏ°Ï¤ËÆþ¤ë³ÎÎ¨¤Ï¤ª¤è¤½80¡ó¤Ç¤¹¡£¡¡
¢£Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤òÃÏÊý¤´¤È¤Ë¡Ê²èÁü¡Ë
¢¨²èÁü¤ÏTBS NEWS DIG Powered by JNN¤è¤ê
