ÇúÈ¯¸½¾ìÉÕ¶á¤Ï¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¡¡Ìó£²£°£°¸Í¤Ç°ì»þ¥¬¥¹»ß¤Þ¤ë¡¡Èï³²¤Ï¹ÈÏ°Ï¤Ë¡Ä1¿Í»àË´4¿Í¤±¤¬¡¡»¥ËÚ»Ô
»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èÀ¾µÜ¤ÎÂô¤Ç½»Âð¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢£±¿Í¤¬»àË´¡¢£´¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤ë¤Ê¤ÉÈï³²¤Ï¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤Ï¡Ö¥¬¥¹Ï³¤ì¤Ë¤è¤ëÇúÈ¯¡×¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²·î£¹Æü¸áÁ°£µ»þ¤´¤í¡£
»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶è¤Î½»Âð³¹¤ËÇúÈ¯²»¤¬¶Á¤¤Þ¤¹¡£
ÁáÄ«¤Ë½»Âð³¹¤ÇÇ³¤¨¾å¤¬¤ë±ê¡£
½»Âð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤ÏÀ×·Á¤â¤Ê¤¯Êø¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°£µ»þ¤´¤í¡¢»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èÀ¾µÜ¤ÎÂô£²¾ò£³ÃúÌÜ¤ÇÇúÈ¯²»¤¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦»Ý¤ÎÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¸µ¤Î²È¤Î¤¹¤°Î¢¤Ë¤¢¤ë½»Âð¤Ç¤Ï¡¢¾×·â¤ÇÊÉ¤¬¤Ï¤¬¤ì¡¢Éô²°¤Ë¤Ï¤â¤Î¤¬»¶Íð¡£
¥¨¥¢¥³¥ó¤âÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎ¢¤Î²È¤Î½»¿Í¡Ë¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Éー¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¥¬¥é¥¹¤¬¥Ðー¥ó¤È³ä¤ì¤Æ¡×
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌÉÔÌÀ¤Î£±¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢²Ð¸µ¤Î²È¤ÈÎÙ¤Î²È¤Î½»¿Í¤¢¤ï¤»¤Æ£´¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¸µ¤Î²È¤Ë¤ÏÅö»þ¡¢£¶£°Âå¤ÎÉ×ÉØ¤È£²£°Âå¤ÎÌ¼¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤Á£¶£°Âå¤ÎºÊ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°äÂÎ¤ÏºÊ¤È¤ß¤Æ³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï£Ê£ÒÈ¯´¨±Ø¤È°ðÀÑ¸ø±à±Ø¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£
£²Ç¯Á°¤Î²èÁü¤Ç¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤¿£²³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬¡Ä
²ÐºÒ¸å¤Ë¤ÏÀ×·Á¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖ¤¤ÈÏ°Ï¤¬£Ó£Ô£Ö¤Î¼èºà¤ÇÈï³²¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
ºÇ¤â±ó¤¯¤Ç¤Ï£±£³£°¥áー¥È¥ë¤âÎ¥¤ì¤¿½»Âð¤Ç¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ñー¥È¤ÎÁë¤«¤é¸«¤¨¤ë±ê¡£
¾×·â¤ÇÁë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¡¢¼¼Æâ¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥¬¥é¥¹¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²È¤Ë½»¤à¿Í¡Ë¡Ö³ä¤ì¤¿¥¬¥é¥¹¤Ç¤¹¡£ÃÏ¿Ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ðー¥ó¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥Ð¥é¥Ð¥é»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
½Ð²ÐÅö»þ¡¢¡Ö¥¬¥¹½¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ÃËÉÄÌÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀìÌç²È¤Ï¡Ö¥¬¥¹Ï³¤ì¤Ë¤è¤ëÇúÈ¯¡×¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸µÅìµþ¾ÃËÉÄ£ËãÉÛ¾ÃËÉ½ðÄ¹¡¡ºä¸ýÎ´É×¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦½½Ê¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¬¥¹¤¬¡¢¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¤Ê¤Î¤«¤¢¤ë¤¤¤ÏÅÔ»Ô¥¬¥¹¤Ê¤Î¤«¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÎÌ¤Î¥¬¥¹¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤ä¤Ï¤ê»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¬¥¹¡¢´ï¶ñ¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¬¥¹ÇÛ´É¤«¤é¥¬¥¹¤¬Ï³¤ì¤Æ¡¢²¿¤é¤«¤Î²Ð¼ï¤¬¤¢¤Ã¤ÆÃå²Ð¤·¤ÆÇúÈ¯¤·¤¿¡£¤½¤Î²ÄÇ½À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÌ¥¬¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÕ¶á¤Î½»Âð³¹¤Ç¤Ï½¸Ãæ¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¥¬¥¹¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¸½¾ìÉÕ¶á¤Î¤ª¤è¤½£²£°£°¸Í¤Î½»Âð¤Ç°ì»þ¡¢¥¬¥¹¤Î»ÈÍÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½»Âð³¹¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿º£²ó¤ÎÇúÈ¯¡£
·Ù»¡¤Ï¥¬¥¹ÇúÈ¯¤Î²ÄÇ½À¤â»ëÌî¤ËÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£