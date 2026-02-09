¾¾°æ°ìÏº»á¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤È¹âÉ¾²Á¤¹¤ë°Ý¿·°Ê³°¤ÎÅÞ¼ó¡Ö¸½ÌòÀ¤Âå¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤ÈÅª³Î¤Ë¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¸µÂåÉ½¤ÇÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¦Âçºå»ÔÄ¹¤âÎòÇ¤¤·¤¿¾¾°æ°ìÏº»á¡Ê62¡Ë¤¬9Æü¡¢MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å3¡¦40¡Ë¤Ë½Ð±é¡£8Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿½°±¡Áª¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¿Íµ¤¤ò¼õ¤±¼«Ì±¤ÎÎò»ËÅªÂç¾¡¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿½°±¡Áª¡£Á°²ó¤ÎÆÀÉ¼µÄÀÊ38¤«¤é2µÄÀÊ¸º¤é¤·¡¢¾®Áªµó¶è¤Ç¤ÏÁ´¾¡¤À¤Ã¤¿Âçºå¤Ç¤â1µÄÀÊÍî¤È¤·¤¿°Ý¿·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹â»ÔÀûÉ÷¤ÇÈó¾ï¤ËÉ÷¤¬¶¯¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤Þ¤¢¤Ê¤ó¤È¤«¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¡£¤è¤½¤¬Éé¤±¤¹¤®¤Æ¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿ô¤«¤Ê¡£¡£¤Ç¤â¶»Ä¥¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¿ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¡¢°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÆ»¤¬»´ÇÔ¤¹¤ëÃæ¡¢»²À¯¤Ï13Áý¤Î15µÄÀÊ¡¢¤ß¤é¤¤¤Ï0µÄÀÊ¤«¤é11µÄÀÊ¤Ë¡¢¹ñÌ±¤Ï1Áý¤Î28µÄÀÊ¤È¤¤¤º¤ì¤âµÄÀÊ¤ò¤Î¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¾¾°æ»á¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤Î¶ÌÌÚ¤µ¤ó¡¢»²±¡Áª¤Ç¤Ï»Ù»ý¼õ¤±¤¿¤±¤É¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¶î¤±°ú¤¤·²á¤®¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¡Ê¿¤ÓÇº¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î°Õ¼±¤È¤·¤Æ¡Ë¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Á¤ç¤Ã¤È¶î¤±°ú¤¤»¤ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤ß¤é¤¤¤Î¡ÊÅÞ¼ó¡Ë°ÂÌî¡Êµ®Çî¡Ë¤µ¤ó¤Ã¤ÆËÍ¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Í¡×¤È¹âÉ¾²Á¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÂ¾ÅÞ¤Ï¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¤½¤éÀ¸³è¼Ô¤Ë¤¹¤ë¤È²¼¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤âºÇ¶á¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¹Ô¤Ã¤ÆÂ¹¤Î¥¤¥Á¥´Çã¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î¾ÃÈñÀÇ¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤é¤ó¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎÏÃ¤â¸ò¤¨¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢°ÂÌî¤µ¤ó¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤ÏÉ¬Í×¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ°ú¤²¼¤²¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¡£¤¢¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡£¤³¤ì¤ÏËÍ¤âÂç»¿À®¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¼¡¤ÎÀ¤Âå¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤¬ËÜÅö¤ËË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÅª³Î¤Ë¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿¤è¤Í¡×¤È¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£