MOVA¡¢¿Þ½ñ´Û¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀÅ¤«¤µ¤ÇÁÝ½ü¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖP50 Pro Ultra¡×
MOVA¤Ï2·î9Æü¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Î¿·À½ÉÊ¡ÖP50 Pro Ultra¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£µÛ°ú¤ä¿å¿¡¤¡¢¥´¥ß¼ý½¸¤ò¼«Æ°¤Ç¹Ô¤¦¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥â¥Ç¥ë¡£¿Þ½ñ´Û¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀÅ¤«¤µ¤Ç¶îÆ°¤¹¤ëÀÅ²»¥â¡¼¥É¤âÍÑ°Õ¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï129,000±ß¤Ç¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Î¤Û¤«²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥óÅ¹Æ¬¤Ç¤â¼è¤ê°·¤¦¡£
¿Þ½ñ´Û¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀÅ¤«¤µ¤ÇÁÝ½ü¤Ç¤¤ë¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖP50 Pro Ultra¡×
¥¹¥Þ¡¼¥È²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥ÉMOVA¤Î¹âÀÇ½¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡£µÛ°ú¡¦¿å¿¡¤¡¦¥â¥Ã¥×Àö¾ô¡¦´¥Áç¡¦¥´¥ß¼ý½¸¤Þ¤Ç¤ò¼«Æ°¤Ç¤³¤Ê¤¹¡£»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ä¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ê¤É¡¢²È»ö¤Ë³ä¤¯»þ´Ö¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÍÞ¤¨¤¿¤¤²ÈÄí¤ò¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¿ø¤¨¤ë¡£
µÛ°ú¡¦¿å¿¡¤¡¦¥â¥Ã¥×Àö¾ô¡¦´¥Áç¡¦¥´¥ß¼ý½¸¤Þ¤Ç¤ò¼«Æ°¤Ç¤³¤Ê¤¹¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥â¥Ç¥ë¤À
µÛ°úÎÏ¤ÏºÇÂç19,000Pa¤È¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£¿½Ì¤¹¤ë¥â¥Ã¥×¤òÈ÷¤¨¡¢ÊÉºÝ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿å¿¡¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£Áàºî¤ÏÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ä²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡ÊAlexa¡¢Google¡¢Siri¡Ë¤«¤é¹Ô¤¨¡¢³°½ÐÀè¤«¤é¤â±ó³ÖÁàºî¤¬²ÄÇ½¡£µÛ°ú»þ59dB¤ËÍÞ¤¨¤ëÀÅ²»¥â¡¼¥É¤òÈ÷¤¨¡¢¿Þ½ñ´Û¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄãÁû²»¤ÇÁÝ½ü¤Ç¤¤ë¡£
¥À¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¼ý½¸¤·¤¿¤´¤ß¤Ï¡¢Ìó2¥«·îÈ¾¥´¥ß¼Î¤Æ¤¬ÉÔÍ×¡£ ¥â¥Ã¥×¤Ï75ÅÙ¤Î¹â²¹Àö¾ô¤È45ÅÙ¤Î²¹É÷´¥Áç¤ËÂÐ±þ¤·¡¢»¨¶Ý¤ä¥Ë¥ª¥¤¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞ¤¨¤ë¡£
ÁÝ½üµ¡ËÜÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï350¡ß350¡ß103.8mm¡¢¥Ù¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï420¡ß458¡ß470mm¡£
