¥¢¥¯¥µÂ»³²ÊÝ¸±¤Ï¡¢¼«²ÈÍÑ¼ÖÊÝÍ¼Ô¤Ç·î¤Ë1²ó°Ê¾å±¿Å¾¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Î20ºÐ¡Á69ºÐ¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö47ÅÔÆ»ÉÜ¸© ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÀáÌó°Õ¼±Ä´ºº2026¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£Ä´ºº´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î19Æü¡Á24Æü¡¢Ä´ººÊýË¡¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤Ë¤è¤ë½¸·×¤Ç¡¢4,700Ì¾¤ÎÍ¸ú¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¤â¤È¤Ë·ë²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÃÈË¼¤Î»ÈÍÑ¤ÈÇ³Èñ¤ÎÇ§ÃÎ
¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Ç¤ÏÃÈË¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤âÇ³Èñ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç
Åß¤Î»þ´ü¤Î±¿Å¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤¬¤É¤Á¤é¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Ç¤ÏÃÈË¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤âÇ³Èñ¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï35.0%¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï33.3%¡¢¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Ï31.7%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ ¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Ç¤ÏÃÈË¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤âÇ³Èñ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç
ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÇÇ³Èñ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢1°Ì¤¬Ê¡Åç¸©(47.0%)¡¢2°Ì¤Ï·²ÇÏ¸©¡¦°¦ÃÎ¸©(46.0%)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡û¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤òÁª¤Ö´ð½à
¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤òÁª¤Ö´ð½à
¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥äÁª¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²Á³Ê¤è¤êÀÇ½¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï27.0%¡¢¡ÖÀÇ½¤è¤ê²Á³Ê¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¡×¤Ï21.9%¡¢¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Ï51.1%¤À¤Ã¤¿¡£
ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÀÇ½Í¥Àè¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤Î¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦ÀÄ¿¹¸©¡¦½©ÅÄ¸©(43.0%)¤Ç¡¢ÀÑÀãÎÌ¤¬Â¿¤¤Æ»¸©¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢²Á³ÊÍ¥Àè¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï»³Íü¸©(33.0%)¡¢Â³¤¤¤ÆÊ¡Åç¸©¡¦·²ÇÏ¸©(31.0%)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
