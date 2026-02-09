½°±¡Áª¤Ç¡Ö¥¢¥ó¥Á¹â»Ô·Ï¤Î¥ê¥Ù¥é¥ëµÄ°÷¤âÂô»³ÅöÁª¡×¡¡¼«Ì±¡¦¹âÄ»½¤°ì»á¤¬¡Ö¼«Ì±°µ¾¡¡×¤Ë¸ÀµÚ...ÅÞÆâ¹³Áè¤ÎÍ½Ãû
2026Ç¯2·î8ÆüÅê³«É¼¤Î½°±¡Áª¤ÇÅöÁª¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¹âÄ»½¤°ì»á¤¬9Æü¤ËX¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ°µ¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈæÎã¤â´Þ¤á¤Æ¥¢¥ó¥Á¹â»Ô·Ï¤Î¥ê¥Ù¥é¥ëµÄ°÷¤âÂô»³ÅöÁª¡×¤·¤¿¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖÅÞÆâ´ðÈ×¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Î¤¬»ä¤Î»ÈÌ¿¡×
¹âÄ»»á¤Ï¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ°µ¾¡¤ÏÍÆñ¤¤¤Î¤À¤¬¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÈæÎã¤â´Þ¤á¤Æ¥¢¥ó¥Á¹â»Ô·Ï¤Î¥ê¥Ù¥é¥ëµÄ°÷¤âÂô»³ÅöÁª¤·¡¢ºâÀ¯µ¬Î§»ê¾å¼çµÁÇÉ¤âÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÅÞÆâ¤ÎÊÝ¼é·ÏÍ»ÖµÄ°÷¤ÎÊÙ¶¯²ñ¡ÖÊÝ¼éÃÄ·ë¤Î²ñ¡×¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¡¢¡ÖÊÝ¼éÃÄ·ë¤Î²ñ¤òÁý¶¯¤·¤Æ¹â»ÔÁíºÛ¤ÎÅÞÆâ´ðÈ×¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Î¤¬»ä¤Î»ÈÌ¿¤È¿´ÆÀ¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢»¿Æ±¤ä±þ±ç¤¹¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¡¦´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¼«Ì±ÅÞÊ¬ÃÇÀú¤ê¡×¡ÖÊÝ¼é¤À¤í¤¦¤¬¥ê¥Ù¥é¥ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢Æ±¤¸¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃç´Ö¤Ê¤ó¤À¤¬¡×¡ÖÃç´Ö¤Î¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Í¸¢¼Ô¤òçÓ¤á¤Æ¤ë¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬316µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¡£Ã±ÆÈ¤ÇÄê¿ô¤Î3Ê¬¤Î2¤ò¾å²ó¤ë¡Ö°µ¾¡¡×¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Ï¡¢¸ø¼¨Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ118µÄÀÊ¸º¤Î49µÄÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹âÄ»»á¤Ï¿·³ã5¶è¤ÇÅöÁª¤·¤¿¡£