¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¡ª7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÚNAZE¡Û¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î½Ö´Ö¤ò¹ï¤ó¤ÀÅìµþ¸ø±é¤ò¥ì¥Ý♡
2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM¤Ë¤Æ¡¢7¿ÍÁÈÂ¿¹ñÀÒ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNAZE¡×¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¥Ä¥¢¡¼¡ÖDREAM STAGE NAZE Showcase Tour¡×¤Î¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÈäÏª¤ä¥²¡¼¥à´ë²è¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿Åìµþ¸ø±é¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È♡ ÅöÆüÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥¥à¥´¥ó¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÎÍÍ»Ò¤âÉ¬¸«¡ª
NAZE¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¥Ä¥¢¡¼¡ÖDREAM STAGE NAZE Showcase Tour¡×¤¬³«ºÅ¡ª
NAZE¡Ê¥Í¥¤¥º¡Ë¤Ï¸½ºßËè½µ¶âÍË¤è¤ë10»þ¤«¤é¡¢ÃæÂ¼ÎÑÌé¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡ª
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ÃæÂ¼ÎÑÌé¤µ¤ó±é¤¸¤ë¸µÅ·ºÍ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ãºÊ½á¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¼å¾®·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÍî¤Á¤³¤Ü¤ìÎý½¬À¸7¿Í¤Ë¤è¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NAZE¤¬¡¢À¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤ò±Û¤¨¤Æ¤È¤â¤ËÌ´¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤å«¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
2·î6Æü¤Î¸ø±é¤Ë¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦TORINNER¤âÅÐ¾ì¤·¡¢NAZE¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤è¤ëÌ´¤ò·ü¤±¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Ç®¤¯·«¤ê¹¤²¤é¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»
¥æ¥ó¥®¤È¥¢¥È¤¬±Æ¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡ÖNAZE¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¼¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ö¥¤¥§¡¼¥¤¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®µ¤¤Ï°ìµ¤¤ËºÇ¹âÄ¬¤Ø¡£
°ÅÅ¾¤·¤¿²ñ¾ì¤ËNAZE¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Èà¤é¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ØWanderlust¡Ù¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎËë¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤â♡
¡Ö¼«¸Ê¾Ò²ð´ë²è¡×¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê30ÉÃ¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¤ä¥é¥Ã¥×¡¢²Ä°¦¤¤¥Ý¡¼¥º¤Ê¤É¤òÈäÏª♡
¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÅ£ÉÕ¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¥«¥¤¥»¥¤
¥æ¥ó¥®
¥¢¥È
¥¿¡¼¥ó
¥æ¥¦¥ä
¥¥à¥´¥ó
¥É¥Ò¥ç¥¯
¤³¤Î½é¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥æ¥ó¥®¤Ï¡ÖÌ´¤ß¤¿¤¤¡ª¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¥¢¥È¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£
³Ú¶Ê¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥«¥¤¥»¥¤¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÍÙ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ä¹¤¤»þ´ÖÏÃ¤·¤¢¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤òTGC¡Ê¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡×¡Ë¤Î¤È¤¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¡¢º£¤â¤³¤¦¤·¤ÆÈäÏª¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë¤È¤Æ¤âNAZE¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿♡
¡ÖHELLO¡×¡õ¡ÖBABYBOO¡×¤òÈäÏª
¥É¥é¥Þ¤ÎÂè3ÏÃ¤Ç¸ãºÊ¤ÎÆÈÁÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦TORINNER¤È¤Î¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ØHELLO¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡ØBABYBOO¡Ù¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¡ª
NAZE¤Î¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤ëÂ¿¹ñÀÒ¤ÊÊ¸²½¤ÎÍ»¹ç¤È¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í§¾ð¡¢å«¡¢Ä©Àï¡¢ÀÄ½Õ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¤¢¤¤¤Ê¤¬¤éÌ´¤Ø¿Ê¤à¡È¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Ãç´Ö¡É¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ØHELLO¡Ù¡£
º£²ó¤Î½éÈäÏª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¥à¥´¥ó¤Ï¡Ö³Ú¶Ê¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¡¼¥ó¤Ï¥É¥é¥ÞÆâ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥¿¥¤¤Ã¤Ý¤¤¿¶ÉÕ¤¬ÍÙ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ë¾ìÌÌ¤â♡
¥é¥¤¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦TORINNER¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥é¥¤¥ÖÃæÈ×¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆTORINNER¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥ê¥ç¥¦Ìò¤Î´äÀ¥ÍÎ»Ö¤µ¤ó¡¢¥è¥ÌÌò¤ÎHOJIN¤µ¤ó¡ÊKAJA¡Ë¡¢¥¢¥¤¥¯Ìò¤Î»Ö²ìÍû¶ê¤µ¤ó¡¢¥¤¥íÌò¤Î¾¾À¥ÂÀÆú¤µ¤ó¡¢¥Ë¥Ã¥¯Ìò¤ÎISAAC¤µ¤ó¡ÊKAJA¡Ë¤¬ÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡ØTopTier¡Ù¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤ò°µÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹çÆ±¥²¡¼¥à´ë²è¤Ç¤Ï¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤¬♡
2ÁÈ¤Ë¤è¤ë¹çÆ±¥²¡¼¥à´ë²è¡ÖÌÜ»Ø¤»¤´Ë«Èþ¥²¥Ã¥È¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥É¥ê¡¼¥à¥¥ã¥Ã¥Á¡ª¡×¤ò³«ºÅ¡£
2ÁÈ¤ÎÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥ë¥¥ã¥Ã¥Á¤ËÄ©Àï¤·¡¢Á´°÷¤¬À®¸ù¤¹¤ì¤Ð¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Íè¾ì¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÃêÁª¤Ç¡ÈËÜÈÖÁ°¤Ë»£±Æ¤·¤¿Ä¶µ®½Å¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥¡É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥Õ¥¡¥ó¤â¤¦¤ì¤·¤¤´ë²è♡
Check! ºÇ½é¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï...¡ÒNAZE¡Ó¥«¥¤¥»¥¤¡¦¥æ¥ó¥®¡¦¥¢¥È¡ÒTORINNER¡Ó¥ê¥ç¥¦¡¦¥è¥Ì¡¦¥Ë¥Ã¥¯
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥¢¥¦¥È¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤Ê¤«Ä©Àï¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö´èÄ¥¤ì¡¼¡ª¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¡ª¡×¤È±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ä¤ëµ¤¤Ë¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Check! ¸åÈ¾ÁÈ¤Ï...¡ÒNAZE¡Ó¥¿¡¼¥ó¡¦¥æ¥¦¥ä¡¦¥¥à¥´¥ó¡¦¥É¥Ò¥ç¥¯¡ÒTORINNER¡Ó¥¢¥¤¥¯¡¦¥¤¥í
¥ê¥ç¥¦¤¬¥æ¥¦¥ä¤«¤é¿Ê¹Ô¤ò¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ»²Àï¡ª¼ºÇÔ¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²ù¤·¤¬¤ë¾ìÌÌ¤ä¡¢À®¸ù¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤¹»Ñ¤Ë¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¡¢¸«»ö4²ó¤ÎÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥Á¥§¥¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò4Ì¾Ê¬¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿Î¾¥°¥ë¡¼¥×¡£·àÃæ¤Ç¤Ï·ã¤·¤¯²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹2ÁÈ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÂ¿¹¬´¶°î¤ì¤ë²¹¤«¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·àÃæ¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢º£¸å·àÃæ¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Î²Î¾§¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2·î13Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè5ÏÃ¤Ç2ÁÈ¤¬ÆüËÜÆ±»þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£TORINNER¤Ï·àÃæÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤È¤Ê¤ë¡ØEYES ON YOU¡Ù¡¢NAZE¤Ï·àÃæ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤È¤Ê¤ë¡ØLittle Star¡Ù¤òÈäÏª¡£
¡ØLittle Star¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥É¥Ò¥ç¥¯¤¬»£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥æ¥ó¥®¤¯¤ó¤À¤±¤¬´èÄ¥¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¤Î¤«¡Ù¤È¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤½¤Î¤È¤¤Î»£±Æ¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¡ÖËÍ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¥É¥Ò¥ç¥¯¤Ë³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢NAZE¤ÏÉáÃÊ¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°ìÅ¾¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤ËþºÜ¤Î¡ØIsn¡Çt She Lovely¡©¡Ù¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤³¤Î³Ú¶ÊÃæ¤Ë¤ÏNAZE¤Ë¤è¤ëTikTok»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥Þ¥Û»£±Æ¤â¡ª
¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¥É¥é¥Þ½ªÈ×Àï¤Ç¥¡¼¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë♡
¥¥à¥´¥ó¤ËÃÂÀ¸Æü¥µ¥×¥é¥¤¥º♡ ¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îå«¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿´¶Æ°¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì
ºÇ¸å¤Ï¡¢¤ªÂ·¤¤¤ÎNAZE¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÆÅÐ¾ì¡ª¤³¤³¤Ç¤³¤ÎÆü19ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥¥à¥´¥ó¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥±¡¼¥¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥É¥é¥Þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¡ÊNAZE¤È¤·¤Æ¤Î¡ËËÜÅö¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢NAZE¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢²Ä°¦¤¤»Ñ¡¢Á´¤Æ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£
¥é¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØBABYBOO¡Ù¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¡õ¤³¤ì¤«¤é¤Î·è°Õ
ºÇ¸å¤Î°§»¢¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥ó¥®¤¬¡Öº£¤Î»þ´Ö¤¬Ì´¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¥æ¥¦¥ä¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆNAZE¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÈTORINNER¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¡¢¥É¥é¥Þ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢º£Æü¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥Ò¥ç¥¯¤Ï¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î¤È¤¡¢´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ø¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÈÖ¤ÏÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¤³¤ì¤«¤é¤Î·è°Õ¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£
NAZE¤È¥Õ¥¡¥ó¤Îå«¤¬¤è¤ê°ìÁØ¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Î¿®¤µ¤»¤ë¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤°ìÌë¤Ï¤³¤¦¤·¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
2·î6Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡ÖDREAM STAGE NAZE Showcase Tour¡×¤ÈÂê¤·¤Æ3·î8Æü¡ÊÆü¡ËÌë10:00¤è¤ê¡¢CSÊüÁ÷TBS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1¤Ë¤ÆÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
·àÃæ¤È¥ê¥¢¥ë¤¬¸òº¹¤¹¤ë½Ö´Ö¤ÎÇ®¶¸¡¢¤½¤·¤ÆÆü¤ËÆü¤Ëµ±¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯Èà¤é¤Î¡ÈÅÁÀâ¡É¤ò¡¢¤¼¤Ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
³Ú¶Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥ÈWanderlust¡ÊNAZE¡ËHELLO¡ÊNAZE¡ËBABYBOO¡ÊNAZE¡Ë¢¨¥É¥é¥Þ¼çÂê²ÎTop Tier¡ÊTORINNER¡ËEYES ON YOU¡ÊTORINNER¡Ë¢¨Ì¤È¯É½¶Ê 2/13ÊüÁ÷¤Ç²ò¶ØLittle Star¡ÊNAZE¡Ë ¢¨Ì¤È¯É½¶Ê 2/13ÊüÁ÷¤Ç²ò¶ØIsn¡Çt She Lovely?¡ÊNAZE¡Ë¢¨Ì¤È¯É½¶Ê 2/17ÊüÁ÷¤Ç²ò¶ØEN.BABYBOO¡ÊNAZE¡Ë
¡ÖDREAM STAGE NAZE Showcase Tour¡×³«ºÅ³µÍ×
¡ÚÅìµþ¡Û·ÃÈæ¼÷ LIQUIDROOM
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ÚÂçºå¡Û¤Ê¤ó¤Ð Hatch
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë
¡ÚÊ¡²¬¡ÛZepp Fukuoka
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡ØDREAM STAGE¡ÙÂè5ÏÃ¤Ï2·î13Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¡ª
¡ã5ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
NAZE¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤¬2·î14Æü¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Ë·èÄê¤¹¤ë¤¬¡¢Æ±Æü¤ËTORINNER¤âÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡ª
¤¤Ã¤ÈÇüÂç¤Ê»ñ¶â¤ò¤«¤±¤Æ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤ºŽ¥Ž¥Ž¥¤È¡¢¥Ó¥Ó¤ê¤Þ¤¯¤ë¿åÀ±¡ÊÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡Ë¤È¥Ê¥à¼ÒÄ¹¡Ê¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¡Ë¡£¥Ê¥à¼ÒÄ¹¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³Í¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¸ãºÊ¡ÊÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ë¤Ï¡¢NAZE¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤«¤ÈÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤¿¡£
NAZE¤òÃ¡¤ÄÙ¤¹¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÆ±Æü¤ËÀßÄê¤·¤¿TORINNER¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥¹¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥§¥®¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ÅöÆü¤Ë½Ð±é¤¹¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¤¬NAZE¤Ë¤â½Ð±é°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¥Á¥§ÂåÉ½¡Ê¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¡Ë¤«¤éµÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Î¾¿Ø±Ä¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÆü¤¬¡¢¹ï°ì¹ï¤È¶á¤Å¤¯Ãæ¡¢NAZE¤ÎËö¤Ã»Ò¡¦¥É¥Ò¥ç¥¯¤Ï¡¢³¹¤Ç¥¿¥Á¤Î°¤¤ÃË¤Ë¤«¤é¤Þ¤ì¡Ä¡Ä¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ëËö¤Ï¡½¡½¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÈÖÁÈÌ¾¡§¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ¶âÍË¤è¤ë10:00¡Á10:54
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô