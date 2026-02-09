¤½¤³¤ËÃíÌÜ¡ª¡©¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè50ÏÃ¥³¥á¥ó¥ÈºÇÂ¿¥·¡¼¥óTOP3¡¡3°Ì¤Ï¡Ö¸×¾ó¤Ë¸æÎé¤ò¸À¤ï¤ì´î¤ÖÄ±Áê¡×
¡¡ABEMA¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×Âè50ÏÃ¡Ö»àÌÇ²óÞâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×ÊüÁ÷»þ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈºÇÂ¿¥·¡¼¥óTOP3¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Âè50ÏÃ¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÂ¿¤¯½¸¤á¤¿¥·¡¼¥ó¤òÆÈ¼«Ä´ºº¤·¤¿·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡ª¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè50ÏÃ¥³¥á¥ó¥ÈºÇÂ¿¥·¡¼¥óTOP3¤Î±ÇÁü
¡¡¤Þ¤¿¡¢TOP3¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×Âè50ÏÃ¥³¥á¥ó¥ÈºÇÂ¿¥·¡¼¥óTOP3¡×¤È¤·¤ÆABEMA¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¡Ö¼öÊª¡×¤ÎÉõ°õ¤¬²ò¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»À¸¡¦¸×¾óÍª¿Î¤¬¡¢¼ö¤¤¤ò¤á¤°¤ëÀï¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£2018Ç¯3·î¡Á24Ç¯9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯5000ËüÉô¤òÆÍÇË¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬20Ç¯10·î¡Á21Ç¯3·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢21Ç¯12·î¤Ë¤Ï·à¾ì¥¢¥Ë¥á·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Á´À¤³¦¶½¼ý265²¯±ß¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£23Ç¯7·î¡Á12·î¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëÂè3´ü¡Ø¼ö½Ñ²öÀï »àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡Ù¤Ï¡¢Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿»Ë¾åºÇ°¤Î½Ñ»Õ¡¦²ÃÌÐ·ûÎÑ¤¬»ÅÁÈ¤ó¤À¡¢¼ö½Ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Î»¦¤·¹ç¤¤¤¬¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¢£¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¥³¥á¥ó¥ÈºÇÂ¿¥·¡¼¥óTOP3
¡¦Âè50ÏÃ¡Ö»àÌÇ²óÞâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
1°Ì¡§¹öÌçáÅ¤ÎÉõ°õ²ò½ü¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡¢Å·»È¡¦ÍèÀ´²Ú
2°Ì¡§·Ý¿Í¡¦¥±¥ó¤µ¤óÅÐ¾ì
3°Ì¡§¸×¾ó¤Ë¸æÎé¤ò¸À¤ï¤ì´î¤ÖÄ±Áê
¡ÚÆ°²è¡Û¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡ª¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè50ÏÃ¥³¥á¥ó¥ÈºÇÂ¿¥·¡¼¥óTOP3¤Î±ÇÁü
¡¡¤Þ¤¿¡¢TOP3¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×Âè50ÏÃ¥³¥á¥ó¥ÈºÇÂ¿¥·¡¼¥óTOP3¡×¤È¤·¤ÆABEMA¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬20Ç¯10·î¡Á21Ç¯3·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢21Ç¯12·î¤Ë¤Ï·à¾ì¥¢¥Ë¥á·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Á´À¤³¦¶½¼ý265²¯±ß¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£23Ç¯7·î¡Á12·î¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëÂè3´ü¡Ø¼ö½Ñ²öÀï »àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡Ù¤Ï¡¢Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿»Ë¾åºÇ°¤Î½Ñ»Õ¡¦²ÃÌÐ·ûÎÑ¤¬»ÅÁÈ¤ó¤À¡¢¼ö½Ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Î»¦¤·¹ç¤¤¤¬¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¢£¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¥³¥á¥ó¥ÈºÇÂ¿¥·¡¼¥óTOP3
¡¦Âè50ÏÃ¡Ö»àÌÇ²óÞâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
1°Ì¡§¹öÌçáÅ¤ÎÉõ°õ²ò½ü¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡¢Å·»È¡¦ÍèÀ´²Ú
2°Ì¡§·Ý¿Í¡¦¥±¥ó¤µ¤óÅÐ¾ì
3°Ì¡§¸×¾ó¤Ë¸æÎé¤ò¸À¤ï¤ì´î¤ÖÄ±Áê