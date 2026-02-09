Â¼½Å°ÉÆà¤ÎÉã¤¬´é½Ð¤·¡Ä¤«¤Ä¤Æ¤Î¿¦¶ÈÈ½ÌÀ¤Ç¡Ö¤¹¤Ã¤²¤§¡× ¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ë¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ó¤«¤Ê¡Ä¤Ç¤âÎÉ¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¡Ê27¡Ë¤¬¡¢9ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«SP¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Éã¤È¤Î¶¦±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²°µ×Åç¤Ç²á¹óÅÐ»³¡¡Â¼½Å°ÉÆà¡õÉã¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÈÖÁÈ¤ÇÂ¼½Å¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Ë¤¢¤ë²°µ×Åç¡£1993Ç¯¤ËÆüËÜ½é¤ÎÀ¤³¦¼«Á³°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿²°µ×Åç¤Ï¡¢¼ùÎð7000Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡ÖÆìÊ¸¿ù¡×¤äË¤«¤Ê¼«Á³¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÅÐ»³¡¢Èþ¤·¤¤³¤´ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¡¢1Ç¯Ãæ³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥¸¥ã¡¼¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²°µ×Åç¶õ¹Á¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥í¥±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³«»ÏÁá¡¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¤³¤Î´ë²è¤Ë¥²¥¹¥È¤¬Íè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥«¥ó¥Ú¡£Â¼½Å¤¬¥²¥¹¥È¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¡¢Éã¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿ÀÈë¤ÎÌÚ¡¦ÆìÊ¸¿ù¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Â¼½Å¤ÈÉã¤¬²á¹ó¤ÊÅÐ»³¤ËÄ©Àï¡£Æ»Ãæ¤Ç¤Ï¡¢Â¼½Å¤¬¡Ö¥Ñ¥Ñ¡¢¼«±ÒÂâ¤Î»þ¡¢»³ÅÐ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç»³ÅÐ¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Ê¹¤¡¢Éã¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Î¿¦¶È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡Ö¼«±ÒÂâ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¤¹¤Ã¤²¤§¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»³¤ËÅÐ¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¼½Å¤ÎÉã¤¬¡Ö¤½¤ê¤ã·±Îý¤Ç¤¹¤è¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤ä¤¹»Ò¤Ï¡Ö¹Ô·³·±Îý¤À¡ª¡×¤È¼«±ÒÂâ½Ð¿È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ¿±þ¡£Â¼½Å¤¬¡Ö¼«±ÒÂâ¤À¤Ã¤¿¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢Éã¤¬¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ó¤«¤Ê¡¢¤è¤¦¤ï¤«¤é¤ó¤±¤É¡¢¤Ç¤âÎÉ¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
