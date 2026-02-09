¡Ú Snow Man¡¦º´µ×´ÖÂç²ð ¡Û¤Ï¤·¤ã¤®¤¹¤®¤Æ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¶ì¾Ð¤¤¡ÖÅÜ¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡¡W¼ç±é¡¦À¼Í¥¤Î»°¿¹¤¹¤º¤³¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤êÌÀ¤«¤¹
Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¡¢º´ÁÒ°½²»¤µ¤ó¡¢ÉðÆâ½ÙÊå¤µ¤ó¤¬9Æü¡¢±Ç²è¡ØÇò¼Ø¡§ÉâÀ¸ ¡Á½ä¤ê¤á¤°¤ë±¿Ì¿¤ÎÀÖ¤¤»å¡Á¡ÙÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Snow Man¡¦º´µ×´ÖÂç²ð ¡Û¤Ï¤·¤ã¤®¤¹¤®¤Æ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¶ì¾Ð¤¤¡ÖÅÜ¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡¡W¼ç±é¡¦À¼Í¥¤Î»°¿¹¤¹¤º¤³¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤êÌÀ¤«¤¹
ËÜºî¡ØÇò¼Ø¡§ÉâÀ¸¡Ù¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î»ÍÂçÌ±´ÖÀâÏÃ¤Î°ì¤Ä¡ÖÇò¼ØÅÁ¡×¤ÎÁ°À¤¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÇò¼Ø¡§±ïµ¯¡Ù¤Î¸ÞÉ´Ç¯¸å¤ÎÊª¸ì¡£º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢¿áÂØÈÇ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¡¢Àç(¥»¥ó)¤ÎÀ¼¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤¢¤È£µÆü¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
½Ð±é¼Ô¤ä½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤Ë¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡×¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥¨¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ßÅÐ¾ì¡£²ñ¾ì¤Ï¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¤Ò¤È¤¢¤·Áá¤¤¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Çº´µ×´Ö¤µ¤ó¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¤¿À¼Í¥¡¦»°¿¹¤¹¤º¤³¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î°áÁõ¤òÃå¤ÆVTR¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¡£¸½ºß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ëºß½»¤¹¤ë»°¿¹¤µ¤ó¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢º´ÁÒ¤µ¤ó¤ÈÉðÆâ¤µ¤ó¤¬à°áÁõ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ç¡Äáà¥¢¥á¥ê¥«¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤·¤éá¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹¤È¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ïà¤¤¤Ä»£¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æá¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
»°¿¹¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡Ö»Ð¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Öº´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ïà·ë¹½¡¢Ï¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Äá¤ÈÆü¤´¤í¤«¤é»°¿¹¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤È¹ðÇò¡£àX(¥¨¥Ã¥¯¥¹)¤Ç»Ð¤µ¤ó¤¬¤¤Î¤¦¡¢¡Ö¤¤ç¤¦ÉñÂæ°§»¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤Í¡ª¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¿¤Î¡£¡Ö»ä¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¤±¤É´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£á¤È¡¢»°¿¹¤µ¤ó¤Î¤¤Î¤¦¤ÎÅê¹Æ¤Ë¸ÀµÚ¡£¤·¤«¤·à¡Ö»Ð¤µ¤ó¡¢¤½¤ìÌÀÆü¤Ç¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê(ÊÖ¿®¤ò¤·¤¿)á¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢º´ÁÒ¤µ¤ó¤ÈÉðÆâ¤µ¤ó¤Ïà»þº¹¤«¡ªáàUS¤Î¡ª»þº¹¤À¤è¤Í¡ªá¤È¡¢»°¿¹¤µ¤ó¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î»þº¹¤Ç³«ºÅÆü»þ¤ò´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÍÍ»Ò¡£²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤´¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½ªÈ×¡¢ÊóÆ»¿Ø¸þ¤±¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë»þ¤â£³¿Í¤ÏÏÃ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï¿¿²£¤ËÎ©¤ÄÉðÆâ¤µ¤ó¤ÎÊý¤ò¸þ¤¤¤Æ¾Ð¤¤¤«¤±¤¿¤ê¡¢º´ÁÒ¤µ¤ó¤¬Òì¤¤¤¿°ì¸À¤ËÂç¸ý¤ò³«¤±¤ÆÂçÇú¾Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Í³ËÛÊü¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤«¤é¡Ö¥«¥á¥é¡ª¥«¥á¥é¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£º´µ×´Ö¤µ¤ó¤ÏàÅÜ¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ëá¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥«¥á¥é¤ÎÊý¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌÜÀþ¤òÁ÷¤ê¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¯»£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤È¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
