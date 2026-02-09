¡Úµ¼Ô²òÀâ¡Û½°±¡ÁªÉÙ»³¡¡£±¶è¤Î½Ð¸ýÄ´ºº¤«¤é¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤Ï
Á´¹ñÅª¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤·¤¿¤¬¸©Æâ¤Ç¤â¼«Ì±ÅÞ¤Î°µ¾¡¡¢¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈæÎãÃ±ÆÈ¸õÊä¤Î2¿Í¤ò´Þ¤á¡¢¼«Ì±ÅÞ¤«¤é5¿Í¤¬ÅöÁª¤·¡¢ÌîÅÞ¤Ï1¿Í¤«¤é0¿Í¤È¤Ê¤êÌÀ°Å¤¬Âç¤¤¯Ê¬¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ÉÙ»³1¶è¤Î·ë²Ì¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÉÙ»³1¶è¤Ç¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤¬Ã¯¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤«¤ò¼¨¤¹¥°¥é¥Õ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î½Ð¸ýÄ´ºº¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½8³ä¤¬ÃæÅÄ¤µ¤ó¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÁ°²ó¡¦2024Ç¯¤Î½Ð¸ýÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ç¼«Ì±¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀÁ°²ó¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤À¤Ã¤¿ÅÄÈª¤µ¤ó¤Ø¤Î¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤ÎÅêÉ¼¤Ï5³äÍ¾¤ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¡¢º£²ó¤Ï¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤«¤é¤ÎÅêÉ¼¤¬Âç¤¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ÌµÅÞÇÉÁØ¤¬Ã¯¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤«¡¢º£²ó¡¢5³ä°Ê¾å¤¬ÃæÅÄ¤µ¤ó¤ò»Ù»ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¡¦2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤ÏÌµÅÞÇÉÁØ¤ÎÅÄÈª¤µ¤ó¤Ø¤Î»Ù»ý¤Ï2³ä¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÃæÆ»¤Î»³¤µ¤ó¤ÏÁ°²ó¤ÏÌµÅÞÇÉÁØ¤Î5³ä¶á¤¯¤ò²¡¤µ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï2³äÍ¾¤ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¹â»ÔÀûÉ÷¤Ï¼«Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄÉ¤¤É÷¡¢·Þ¤¨·â¤ÄÃæÆ»¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçµÕÉ÷¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
ÃæÅÄ¤µ¤ó¤ÏÉÙ»³¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÉÙ»³1¶è¤ÎÁ°¿¦¤À¤Ã¤¿ÅÄÈª¤µ¤ó¤Î²áµî¤Î½°±¡Áª¤ÎºÇ¹âÆÀÉ¼¤ò¾å²ó¤ë8ËüÉ¼°Ê¾å¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÃæÆ»¤Î»³¤µ¤ó¤Ï¡¢Á°²ó¼è¤ê¹þ¤á¤¿ÌµÅÞÇÉÁØ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢»Ù»ýÊìÂÎ¤ÎÏ¢¹çÉÙ»³¤ä¹çÎ®¤·¤¿¸øÌÀ¤ÎÁÈ¿¥É¼¤ò½½Ê¬¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤Î°µ¾¡¤ÏÈæÎã¤Ë¤âÉ½¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÉÙ»³¸©¤ò´Þ¤àËÌÎ¦¿®±Û¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÈæÎãÌ¾ÊíÅÐºÜ½ç°Ì¤ÏÅÄÈª¤µ¤ó¤¬12°Ì¡¢¸Å°æ¤µ¤ó¤ÏºÇ¤âÄã¤¤20°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¸ø¼¨Ä¾¸å¤Ë¤Ï¸Å°æ¤µ¤ó¤ÎÅöÁª¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢ËÌÎ¦¿®±Û¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÁªµó¶è¤ÈÈæÎã¤Ç½ÅÊ£Î©¸õÊä¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤¬Á´°÷¾®Áªµó¶è¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÅÄÈª¤µ¤ó¡¦¸Å°æ¤µ¤ó¤È¤â¤ËÅöÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¿ô¤ÏÌ¾Êí¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¸õÊä¼Ô¿ô¤ò¾å²ó¤ê2µÄÀÊ¤òÂ¾ÅÞ¤Ë¾ù¤ë¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
ÈæÎãÂåÉ½¤È¤¤¤¦ÁªµóÀ©ÅÙ¤ÎÃæ¤Çº£²ó2¿Í¤Ï¹â»Ô¿Íµ¤¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÄÈª¤µ¤ó¤ÏÉÙ»³1¶è¤ÇÅöÁª¤·¤¿Á°²ó¡¦2024Ç¯¤ÎÁªµóÄ¾¸å¤Ë¡¢ÌµÃÇ¡¦²Í¶õ¤ÎÅÞ°÷ÅÐÏ¿ÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢º£²ó¤Ï1¶è¤Ç¤Î¸øÇ§¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Ìµ½êÂ°¤Ç¤ÎÎ©¸õÊä¤â°ì»þÌÏº÷¤·¤Þ¤·¤¿¤¬ÅÞËÜÉô¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÀâÆÀ¤ò¼õ¤±¸ø¼¨Á°Æü¤ËÈæÎãÂåÉ½¤Ø¤Î¤¯¤éÂØ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ò·è¤á¡¢º£²ó6²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¸Å°æ¤µ¤ó¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢½°µÄ±¡¤ÎÈæÎãÂåÉ½À©ÅÙ¤Ç¤ÏÍ¸¢¼Ô¤¬Ä¾ÀÜ¡¢ÅÄÈª¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤ÆÅêÉ¼¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¡¢¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤äÉÙ»³»ÔÏ¢¤ÏÅÄÈª¤µ¤ó¤Ç¤ÏÀï¤¨¤Ê¤¤¤È¸õÊä¼Ô¤«¤é³°¤·¡¢ÃæÅÄ¤µ¤ó¤òÁª¤ó¤À·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¤³¤ì¤ÇÅÄÈª¤µ¤óËÜ¿Í¤¬Í¸¢¼Ô¤«¤é¿®Ç¤¤òÆÀ¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£