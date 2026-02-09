ÉÙ»³¸©Æâ£³¾®Áªµó¶è¼«Ì±ÆÈÀê¡¡ÈæÎãÂåÉ½¤Ç¤â£²¿ÍÅöÁª¡¡¡È¹â»ÔÀûÉ÷¡É¤Î½°µÄ±¡Áªµó¡¡
¤¤Î¤¦ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç3Ê¬¤Î2¤òÄ¶¤¨¤ëµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢°µ¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ç¤â¼«Ì±ÅÞ¤¬3Áªµó¶è¤òÆÈÀê¤·¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤ÎËÌÎ¦¿®±Û¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤â¸©Æâ¤«¤é2¿Í¤¬ÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢4¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿ÉÙ»³1¶è¤Î³«É¼·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±¡¦¸µ¿¦¤ÎÃæÅÄ¹¨¤µ¤ó¤¬8Ëü1000É¼Í¾¤ê¤ò³ÍÆÀ¤·ÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬Á°¿¦¤ËÂå¤¨¤ÆÍÊÎ©¤·¤¿¸µ¿¦¤Ç¡¢ÉÙ»³¤Ç¤ÎµÄ°÷·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â¾¤Î¸õÊä¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÉÙ»³¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¹ñÀ¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´»Ù±ç¤ò¿´¤«¤é¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢ÃæÆ»¡¦Á°¿¦¤Î»³ÅÐ»Ö¹À¤µ¤ó¤Ï2Ëü7000É¼Í¾¤ê¤ÇÃæÅÄ¤µ¤ó¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÉÙ»³1¶è¡¡»³ÅÐ»Ö¹À¤µ¤ó¡ÊÃæÆ»¡¦Á°¡Ë
¡Ö»´ÇÔ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤Î·ë²Ì¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢Ê¬ÀÏ¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Â³¤¤¤Æ¡¢ÉÙ»³2¶è¤Ç¤¹¡£
¸½¿¦¤È¿·¿Í¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÙ»³2¶è¤Ï¼«Ì±¡¦Á°¿¦¤Î¾åÅÄ±Ñ½Ó¤µ¤ó¤¬8Ëü8000É¼Í¾¤ê¤ò½¸¤á3²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤Ç¤¹¡£
ÉÙ»³2¶è¡¡ÅöÁª¡¡¾åÅÄ±Ñ½Ó¤µ¤ó¡Ê¼«Ì±¡¦Á°¡Ë
¡Ö¸·¤·¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤â¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ê»Å»ö¤À¤í¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¤¢¤·¤¿¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¡¢Ì¤Íè¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡×
Â³¤¤¤ÆÉÙ»³3¶è¤Ç¤¹¡£4¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿ÉÙ»³3¶è¤Ï¡¢¼«Ì±¡¦Á°¿¦¤ÎµÌ·Ä°ìÏº¤µ¤ó¤¬12ËüÉ¼°Ê¾å¤ò½¸¤á¡¢7²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤Ç¤¹¡£
ÉÙ»³3¶è¡¡ÅöÁª¡¡µÌ·Ä°ìÏº¤µ¤ó¡Ê¼«Ì±¡¦Á°¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÁªµó¶è¤Î¼Í¿å¡¢¾®ÌðÉô¡¢Å×ÇÈ¡¢ÆîÅ×¡¢É¹¸«¡¢¹â²¬6¤Ä¤Î³¹¤Î°ìÂÎ¤È¤·¤¿È¯Å¸¤È¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿ÉÙ»³¸©¤ÎÈ¯Å¸¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¶ù¡¹¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇº¤ß¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò²ò·è¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¤Þ¤¿¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤ÎËÌÎ¦¿®±Û¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÉÙ»³¤«¤é¤Ï¡¢Ã±ÆÈÎ©¸õÊä¤·¤¿¼«Ì±¡¦Á°¿¦¤ÎÅÄÈªÍµÌÀ¤µ¤ó¤È¼«Ì±¡¦¿·¿Í¤Î¸Å°æ¹¯²ð¤µ¤ó¤¬ÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÈª¤µ¤ó¤ÏÁ°²ó¤ÎÅöÁªÄ¾¸å¤ËÌµÃÇ¡¦²Í¶õ¤ÎÅÞ°÷ÅÐÏ¿ÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¡¢1¶è¤Ç¤Î¸øÇ§¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸ø¼¨Á°Æü¤ËÈæÎãÂåÉ½¤Ç¤ÎÃ±ÆÈÎ©¸õÊä¤ò·èÃÇ¤·¡¢6²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈæÎãÅöÁª¡¡ÅÄÈªÍµÌÀ¤µ¤ó¡Ê¼«Ì±¡¦Á°¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÁªµóÀï¡¢ÂçÊÑ¸·¤·¤¤¡¢¤Ä¤é¤¤Àï¤¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æü¤ËÆü¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´»¿Æ±¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ò°¦¤·¡¢ÉÙ»³¤òÍê¤à¤È¤¤¤¦À¼¤òÇØ¤Ë¼õ¤±¤Æ¡¢Àï¤¤¤Î¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÈæÎãÅöÁª¡¡¸Å°æ¹¯²ð¤µ¤ó¡Ê¼«Ì±¡¦¿·¡Ë
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Æñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿·¤·¤¤ÆüËÜ¡¢°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×