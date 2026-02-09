¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¤¬¹â¿å½à¡ª¿©ÈñÁý¤Ï¡Ö°µÇ÷¤µ¤ì¤¿²È·×¡×¤ÎÉ½¤ì¤«¡©¾ÃÈñ¤«¤é¤ß¤¨¤ëÄ»¼è¤Î¡È¥«¥ì¡¼°¦¡É¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
Àè½µÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÁíÌ³¾Ê²È·×Ä´ºº¤Ë¤ª¤±¤ë1¤«·î¤¢¤¿¤ê¤Î¿©Èñ¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡Ö9Ëü4895±ß¡×¡Ê2¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²È·×Ä´ºº¤Î502¤Î»Ù½Ð¤Î¹àÌÜ¤«¤é¡¢ÃÏ°è¤Î¿©Ê¸²½¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¥«¥ì¡¼¤Ë¤¢¤¦¡ª¡Ö¤é¤Ã¤¤ç¤¦¡×¤Î1Æü¤ÎÅ¬ÎÌ¤Ï¡©
²È·×¤Î28.6%¤¬¿©Èñ¤Ë¡¡Êª²Á¹â¤Ë¤è¤ëÇã¤¤¹µ¤¨¤â
»ä¤¿¤Á¤ÎÉáÃÊ¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ï¡¢²ÈÄÂ¤ä¸÷Ç®Èñ¡¢¸òÄÌ¡¦ÄÌ¿®Èñ¤«¤é¶µÍÜ¡¦¸ä³Ú¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð¤ËÀê¤á¤ë¿©Èñ¤Î³ä¹ç¤ò¡Ö¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¡×¤¬28.6%¤È44Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯ÁíÌ³¾Ê¡Ö²È·×Ä´ºº¡×2¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¡Ë
¿©Èñ¤òÁ°Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È5.5%¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª²ÁÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤È¡¢¼Â¼Á1.2%¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¥á¤ä²Û»ÒÎà¤Ê¤É¤òÇã¤¤¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ß¤º¤Û¥ê¥µ¡¼¥Á¡õ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¤Î¼çÀÊ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¼ò°æºÍ²ð¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤ÎÇã¤¤Êý¤ò¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Çã¤¤¹µ¤¨¤ÏÆñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢Â¾¤Î»Ù½Ð¤òÍÞ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£ºÛÎÌ¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤¿¾õ¶·¤ÎÉ½¤ì¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÄÂ¤ä¶µ°éÈñ¤Ê¤É¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¿©Èñ¤À¤±¤Ï³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤À¤±ÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¡¼¥á¥ó¾ÃÈñ³Û¡¡¥À¥ó¥È¥Ä1°Ì¤Ï»³·Á»Ô
¡Ö²È·×Ä´ºº¤Î502¹àÌÜ¡×¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤´ÅöÃÏ¤Î»ö¾ð¤¬³À´Ö¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥é¡¼¥á¥ó ¾ÃÈñ³Û¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
1°Ì¡§»³·Á»Ô¡Ê2Ëü5102±ß¡Ë
2°Ì¡§¿·³ã»Ô¡Ê1Ëü9073±ß¡Ë
3°Ì¡§±§ÅÔµÜ»Ô¡Ê1Ëü7211±ß¡Ë
¡Úñ»Ò ¾ÃÈñ³Û¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
1°Ì¡§ÉÍ¾¾»Ô¡Ê4046±ß¡Ë
2°Ì¡§±§ÅÔµÜ»Ô¡Ê3575±ß¡Ë
3°Ì¡§µÜºê»Ô¡Ê3418±ß¡Ë
¢¨2025Ç¯ ÁíÌ³¾Ê ²È·×Ä´ºº¤è¤ê
¥é¡¼¥á¥ó¤Ï»³·Á»Ô¤¬4Ç¯Ï¢Â³¡¢ñ»Ò¤ÏÉÍ¾¾»Ô¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾ÃÈñ³Û1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä»¼è¸©Ì±¤Ï¥«¥ì¡¼¹¥¤¡©¥ë¥¦¾ÃÈñ³Û¡Ö2072±ß¡×
¥«¥ì¡¼¥ë¥¦¤Î¾ÃÈñ³Û1°Ì¤ÏÄ»¼è»Ô¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÏÌó80¼ïÎà¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥«¥ì¡¼¥ë¥¦ ¾ÃÈñ³Û¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
1°Ì¡§Ä»¼è»Ô¡Ê2072±ß¡Ë
2°Ì¡§¿·³ã»Ô¡Ê1959±ß¡Ë
3°Ì¡§¹â¾¾»Ô¡Ê1875±ß¡Ë
¢¨2025Ç¯ ÁíÌ³¾Ê ²È·×Ä´ºº¤è¤ê
¤Ê¤¼¡¢¥«¥ì¡¼¥ë¥¦¤Î¾ÃÈñ³Û¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ä»¼è¥«¥ì¡¼¸¦µæ½ê¤ÎÃÓËÜÉ´ÂåÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¢§°é»ùÃæ¤ÎÍ¶È¼Ô¤Î³ä¹ç¤¬Á´¹ñ1°Ì¤Î93.4¡ó¡ÊÁ´¹ñÊ¿¶Ñ85.2¡ó¡Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢¢§¤é¤Ã¤¤ç¤¦¤Î¼ý³ÏÎÌ¤¬ÆüËÜ°ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡È²È¥«¥ì¡¼Ê¸²½¡É¤¬ÄêÃå¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÍÕ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Î¤é¤Ã¤¤ç¤¦¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²È¤ÇÄÒ¤±¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡¢N¥¹¥¿¡¦»³·Á½ãºÚ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ï¡Ö¤é¤Ã¤¤ç¤¦¤Ï¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä»¦¶Ý¸ú²Ì¤Î¤¢¤ëÀ®Ê¬¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¿©¤Ù²á¤®¤ë¤ÈÊ¢ÄË¤ä²¼Î¡¤Î¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤é¤Ã¤¤ç¤¦»Ô¾ì¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Å¬ÎÌ¤Ï1Æü3¡Á5Î³ÄøÅÙ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ÅÄÃæ¥¦¥ë¥ô¥§µþ¤µ¤ó
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¼Ô¡ÊÇî»Î¡Ë ¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È
·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø
¤³¤³¤í¤Î³Ø¤Ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖiMiA¡Ê¥¤¥ß¥¢¡Ë¡×¼çºË
