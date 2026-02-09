ÆüÂÎÂç¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¤¬ÂçÁêËÐÍëÉô²°¤ËÆþÌç¡¡ÀèÇÚ¡¦Âç¤ÎÎ¤¤È¤ÎÂÐÀï¤òÌ´¸«¤ë22ºÐ¡ÖÆ´¤ì¤Ï¤ä¤á¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤ÎÍëÉô²°¤Ø¤ÎÆþÌç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÆüÂÎÂç4Ç¯¤Î¥ê¡¦¥Ó¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¤¬9Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤ÎÆ±Âç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç²ñ¸«¤·¡Ö1Æü¤Ç¤âÁá¤¯´Ø¼è¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÀÒ¤ÎÎ¾¿Æ¤ò»ý¤Á¡¢Àîºê»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¸þ¤Î²¬¹©»þÂå¤ÏÁ´¹ñ¶è¤Ç¤Î³èÌö¤¬Ë³¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤·¤¿ÆüÂÎÂç¤ÎºØÆ£´ÆÆÄ¤Ë¡¢Á°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¤¿¤¿¤¹þ¤Þ¤ìÁÇ¼Á¤¬³«²Ö¡£1¥á¡¼¥È¥ë91¡¢166¥¥í¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤òÀ¸¤«¤·ºòÇ¯¤Ï¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñÀ®Ç¯¤ÎÉô¸Ä¿Í2°Ì¤äÁ´¹ñ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢¸Ä¿Í3°Ì¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡2016Ç¯1·î¡¢ÇòË²ÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Ãæ³Ø3Ç¯¤ÎÃæÂ¼ÂÙµ±¡ÊÂç¤ÎÎ¤¡Ë¤Î¶¯¤µ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¢¤ÎÂç¤¤ÊÂÎ¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡×¡£¤½¤ì°ÊÍèÆ´¤ì¤Î¿Í¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èÆ±¤¸¥×¥í¤ÎÅÚÉ¶¤ËÎ©¤Ä¡£¡ÖÂçÁêËÐ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ïº£Æü¤ÇÆ´¤ì¤Ï¤ä¤á¤Þ¤¹¡£1Æü¤Ç¤âÁá¤¯ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¾¡¤Á¤¿¤¤¡×
¡¡Âç³ØOB¤Ç»Õ¾¢¤ÎÍë¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ë¡¦³ÀÅº¡Ë¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÂÎ³Ê¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°¦¤Î¤¢¤ë¸·¤·¤¤»ØÆ³¤Ç°é¤Æ¤Æ´Ø¼è¤Ë¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£Ëë²¼ºÇ²¼°Ì³ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤Î»ñ³Ê¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢5·î¤Î²Æ¾ì½ê¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¡þ¥ê¡¦¥Ó¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¡2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë7·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Àîºê»ÔÀîºê¶è½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ä¶õ¼ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÀîºêÁêËÐ¥¯¥é¥Ö¤ÇÁêËÐ¤ò»Ï¤á¿ÀÆàÀî¡¦¸þ¤Î²¬¹©¤ò·Ð¤ÆÆüÂÎÂç¤Ø¡£4Ç¯»þ¤ÏÁêËÐÉô¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñÀ®Ç¯¤ÎÉô¤Ç¸Ä¿Í2°Ì¡¢Á´¹ñ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢¤Ç¤â¸Ä¿Í3°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢Ëë²¼ºÇ²¼°Ì³ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤Î»ñ³Ê¤òÆÀ¤¿¡£ÆÀ°Õ¤ÏÆÍ¤²¡¤·¡£¡Ö¶»¤«¤éÅö¤¿¤Ã¤Æ¤«¤éº¹¤·¤Æ½Ð¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£±¦¤Ç¤âº¸¤Ç¤â¼è¤ì¤Þ¤¹¡×¡£²ÈÂ²¤ÏÊì¥ì¥¤¥¨¥¹¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤È»Ð¡£1¥á¡¼¥È¥ë91¡¢166¥¥í¡£·ì±Õ·¿¤ÏB¡£