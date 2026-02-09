¿¥ÅÄÍµÆó¡Ö¿åÞ÷ÅÁ¡×¶¦±é¤ÎÈ¿Ä®Î´»Ë¤ÈÉÔÃçÀâ¡©¡¡´ÆÆÄÊü¸À¤ËµµÍüÏÂÌé¤éÂç¹²¤Æ¤Ç²Ð¾Ã¤·¤â¡Ä¿¿Áê¤Ï¡©
¿¥ÅÄÍµÆó¡Ê58¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢WOWOW¤ÈLemino¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ÖËÌÊý¸¬»°¡¡¿åÞ÷ÅÁ¡×¡Ê15Æü¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÆüÍË¸á¸å10»þ¡£Á´7ÏÃ¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¡¢¼ã¾¾ÀáÏ¯´ÆÆÄ¡Ê76¡Ë¤«¤é¶¦±é¤ÎÈ¿Ä®Î´»Ë¡Ê52¡Ë¤È¤Î¡ÈÉÔÃçÀâ¡É¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£µµÍüÏÂÌé¡Ê39¡Ë¤é¤¬¡È²Ð¾Ã¤·¡É¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢È¿Ä®¤¬¼«¤é¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡¢ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¼ý½¦¤·¤¿¡£
¿¥ÅÄ¤Ï·àÃæ¤Ç¡¢Ë¡¤ËÇØ¤¤¤Æ¤âÀµµÁ¤ò´Ó¤¡¢ÉåÇÔ¤·¤¿¹ñ²È¸¢ÎÏ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÎÂ»³Çñ¡Ê¤ê¤ç¤¦¤¶¤ó¤Ñ¤¯¡Ë¤òÎ¨¤¤¤ëÆ¬ÎÎ¤ÎÁ×¹¾¤ò±é¤¸¤¿¡£¥È¡¼¥¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤¦1¿Í¤ÎÆ¬ÎÎ¡¦Úê³¸¤ò±é¤¸¤¿È¿Ä®¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÂçÃÀ¤Ê¼Çµï¤ò¡¢ÆÍÁ³¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Åà¤êÉÕ¤¡Ä¤½¤ì¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼ã¾¾´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤¢¤Þ¤ê¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡2¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡×¤ÈÅâÆÍ¤Ë¸ýÁö¤ê¡¢²ñ¾ì¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢·ú¹ñ¤Î±ÑÍº¡¢ÍÌ¶È¤ÎËöêã¡Ê¤Þ¤Ä¤¨¤¤¡Ë¤ÎÉð¿Í¡¦ÍÌ»ÖÌò¤ÎËþÅç¿¿Ç·²ð¡Ê36¡Ë¤¬¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¡¢ÄûÀµ¤·¤Æ¡ª¡ª¡×¤È¿¥ÅÄ¤ÈÈ¿Ä®¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤ä¤ê»È¤¤¤ÎÉð¤Î²½¿È¡¦ÎÓÑÕ¤ò±é¤¸¤¿µµÍü¤¬¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÄà¤ê¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤Î¤Ï¸íÊó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡ª¡×¤È½õ¤±½®¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡ÖËÌÊý¸¬»°¡¡¿åÞ÷ÅÁ¡×¤Ï¡¢ËÌÊý¸¬»°»á¡Ê78¡Ë¤Î¸¶ºî¤ò¡¢Ìó8¥«·î´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÆüËÜÁ´¹ñ17ÅÔÉÜ¸©¡¢50¥«½ê°Ê¾å¤Î¥í¥±ÃÏ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÃÏµåÈ¾¼þÊ¬°Ê¾å¤ÎÁí°ÜÆ°µ÷Î¥Ìó2Ëü5000¥¥í¤ËµÚ¤ó¤À»£±Æ¤ÎËö¡¢´°À®¡£¼ã¾¾´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿¥ÅÄ·¯¤¬Âç·ù¤¤¤Ê²Æ¡Ä¤¤¤í¤¤¤í¤Êµ¤¸õ¤ÎÃæ¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡×¤ÈºÆ¤Ó¡¢¿¥ÅÄ¤Î¡È¥Í¥¿¡É¤òË½Ïª¡©¡¡¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿¥ÅÄ¤Ï¡Öº£¡¢´ÆÆÄ¡¢¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²Æ¤Ï¿Í¤¬³°¤Ç»Å»ö¤¹¤ë½ë¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Ë¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¾Ð¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¡ÊÄÌ¾ï¡¢»£±Æ¤Ç¤Ï¡Ë2¤Ä¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¯¤é¤¤¡¢½Å¤Ê¤ë¡£¡Ê¡ØËÌÊý¸¬»°¡¡¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤Î»£±Æ¤Ï¡Ë²ÆÁ°¤Ë½ª¤ï¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢½ª¤ï¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¿¥ÅÄ¡¡Äà¤ê¤¶¤ª1¤Ä¤Ç¡Ö¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢µþÅÔ¤Î¿¦¿Í¤ËÍê¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¡Ä¡£Äà¤ê¿Í¤À¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Äà¤ê¤¶¤ª¤Ï1ÅÀ¤â¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÞ¤ì¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡Ä¤½¤ì¤ò»³¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£²¿¤Æ¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ê¤ó¤À¤È¡£ËÍ¤é¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢³Ú¡Ä¡£ËÜÊª¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Û¤É¡¢³Ú¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢È¿Ä®¤â¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¿Æ¤·¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¡¢¿¥ÅÄ¤È±é¤¸¤¿Äà¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î2¿Í¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¼¨º¶¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¸É¹â¤Î»Õ¡¦²¦¿Ê¤ò±é¤¸¤¿º´Æ£¹À»Ô¡Ê65¡Ë¤âÅÐÃÅ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÎÂ»³Çñ¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤¦ÉåÇÔ¤·¤¿¹ñ²È¸¢ÎÏÂ¦¤Ç¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤äÈëÌ©¹©ºî¤òÃ´¤¤¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ÇÈ¿ÂÎÀ©¤Î²ê¤òÅ¦¤ß¼è¤ë¥¹¥Ñ¥¤µ¡´Ø¡ÖÀÄÏ¡»û¡×¤ÎÈ¿ÍðÂÐºö¤òÃ´¤¦´´Éô¡¦ÍûÉÙ¤ò±é¤¸¤¿¶Ì»³Å´Æó¡Ê45¡Ë¡¢Á×¹¾¤Ë»Å¤¨¤ë´Ö¼Ô¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¡ËÇÏ·Ë¤ò±é¤¸¤ë¾¾ÀãÂÙ»Ò¡Ê53¡Ë¡¢ÍÌ»Ö¤ÎÈ¼Î·¡¢ºÑ¿ÎÈþÌò¤ÎÇÈÎÜ¡Ê34¡Ë¤é¤âÅÐÃÅ¡£
¢¡¡ÖËÌÊý¸¬»°¡¡¿åÞ÷ÅÁ¡×¡¡Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1160ËüÉô¤òµÏ¿¤¹¤ë¡ÖÂç¿åÞ÷ÅÁ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î1¤Ä¡Ö¿åÞ÷ÅÁ¡×Á´19´¬¤ò´°Á´±ÇÁü²½¡£ÉåÇÔ¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ëÍðÀ¤¤Ë¡¢ÀµµÁ¤ò¿®¤¸¤ë¤Ò¤È¤ê¤Î²¼µéÌò¿Í¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÏÁ×¹¾¡Ê¿¥ÅÄÍµÆó¡Ë¡£Èà¤¬µ¤·¤¿¡ÈÀ¤Ä¾¤·¡É¤Î½ñ¡ÖÂØÅ·¹ÔÆ»¡×¤Ï¡¢»þÂå¤Ë¹³¤¦¼Ô¤¿¤Á¤Î¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë¡£Î¢¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤¤ë¼Ô¡¢·³¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿¼Ô¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼Î¤Æ¤¿¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢´ú¤Î¤â¤È¤Ë½¸·ë¡£Àï¤¦ÍýÍ³¤Ï°ã¤¨¤É¡¢»Ö¤Ï¤Ò¤È¤Ä¡£¿®¤¸¤ë¼Ô¤Î¤¿¤á¡¢´ú¤Î¤â¤È¤Ë½¸·ë¤·¤¿108¿Í¤¬¡¢¹ñ²È¤È¤¤¤¦µðÂç¤ÊÅ¨¤ËÄ©¤à¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê»þÂå¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼Ô¤¿¤Á¤Î¡¢Ì¿¤ò·ü¤±¤¿È¿µÕ¤ÎÊª¸ì¡£