¤æ¤¦¡£ ¥¢¥Ë¥á¡ØåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡ÙOP¼çÂê²Î¡ÖåºÎï¡£¡×CD¥¸¥ã¥±¼Ì¸ø³«¡¡Å¹ÊÞÊÌÆÃÅµ³¨ÊÁ¤â
¡¡¤æ¤¦¡£¤¬¡¢3·î4Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëCD¡ØåºÎï¡£¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¤æ¤¦¡£ ¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ëCD¡ØåºÎï¡£¡ÙÅ¹ÊÞÊÌÆÃÅµ³¨ÊÁ¡Ë
¡¡º£ºî¤ÎÉ½Âê¶Ê¡ÖåºÎï¡£¡×¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡Ù¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡£Æ±¥¢¥Ë¥á¤Ï¤Ï¤Ã¤È¤ê¤ß¤Ä¤ë¤Ë¤è¤ëÌ¡²èºîÉÊ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢Ç®³¤¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¡È¤Ò¤¤³¤â¤´¤â¥¹¥Èー¥êー¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢Æ±¥¢¥Ë¥á¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥ª¥¯¥ë¥È¥Î¥Ü¥ë¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¡£Ç®³¤¤Î³¤´ß¤ËÐÊ¤ß¡¢³¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²Î¤¦¤æ¤¦¡£¤È¤½¤ì¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¼ç¿Í¸ø ¶âÌÜÌÊ²ÖÆà¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¤Ï·ÁÂÖ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ç¤Ï1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤ëÄÀ¤ß¤æ¤¯Í¼¾Æ¤±¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Ç¤Ï1Æü¤ÎËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤ë¤è¤¦¤Êßê¤á¤¯Ä«Æü¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Å¹ÊÞÊÌÆÃÅµ¤ÎÁ´³¨ÊÁ¤âÆ±»þ¸ø³«¡£º£²ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥¢¥Ë¥áÆâ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¶âÌÜ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÌÜ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¤æ¤¦¡£¤Ï¡¢4·î3Æü¤ËZepp Shinjuku(TOKYO)¤Ë¤Æ2nd¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ø¡ý¡Ê¤Ë¤¸¤å¤¦¤Þ¤ë¡Ë¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¸½ºß¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Î3¼¡Àè¹Ô¤ò¼õÉÕÃæ¤À¡£
