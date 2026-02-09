°¦ÃÎ¸©¤Î¿·Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ ¥¢¥¸¥¢Âç²ñ³«ºÅ·ÐÈñ¡õÄÂ¶â¡¦Êª²Á¡¦¶âÍø¾å¾º¤Çº£Ç¯ÅÙ¤«¤éÌó1³äÁý ´ð¶â¡È¼è¤êÊø¤·¡É¤Ç¤Û¤Ü¸Ï³é¤Ø
°¦ÃÎ¸©¤Î¿·Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ¤Ï°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÁí³Û¤¬3Ãû2224²¯±ß¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Î³«ºÅ·ÐÈñ¤¬¤Õ¤¯¤é¤ó¤À¤Û¤«¡¢ÄÂ¶â¤äÊª²Á¡¢¶âÍø¤Î¾å¾º¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌó10%¡Ê2800²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¡ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿¡Ö´ð¶â¡×¤ò¼è¤êÊø¤·¡Ä¤Û¤Ü¸Ï³é¤Ø
¼ý»ÙÉÔÂ¤òÊä¤¦¤¿¤á¡¢ºÒ³²¤Ê¤É¤ËÈ÷¤¨ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¡ÖºâÀ¯Ä´À°´ð¶â¡×¤Ê¤É¤ò2600²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¼è¤êÊø¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê´ð¶â¤Ï¤Û¤Ü¸Ï³é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÂ¼½¨¾ÏÃÎ»ö¤Ï¡Ö¹¥¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤òµ¯ÇúºÞ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢°¦ÃÎ¤ÎÀ®Ä¹¤ËÆ³¤¯¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
