¡ãÈó¾ï¼±¤«¤Ê¡äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î±ü¤µ¤ó¤¬¡ÖÃ¶Æá¤òÁáÂà¤µ¤»¤Æ¡×¤ÈÍê¤ó¤Ç¤¤¿¡ÄÉ×¤ÎÎ©¾ì¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©
ÆÍÁ³¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ä²ÈÄí¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¡ÖÃ¶Æá¤ËÁáÂà¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤¦¾ìÌÌ¤Ï¥Þ¥Þ¤Ê¤éµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÏ¢Íí¤ò¡ÈÃ¯¤¬¡É¡È¤É¤³¤Ë¡ÉÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ø±ü¤µ¤ó¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¡¢¿¦¾ì¤ËÄ¾ÀÜ¡ÖÃ¶Æá¤òÁáÂà¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤±¤ì¤É¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ã¤ÆÃ¶Æá¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤ÎÎ©¾ì¤È¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù
ÁáÂà¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤éÃ¶Æá¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜ¡¢Ï¢Íí¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ÈÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£±ü¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤Ï¾ï¼±¤Ê¤Î¤«¡¢Èó¾ï¼±¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤Î¶³¦Àþ¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¡Ö½çÈÖ¤¬°ã¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÉáÄÌ¤Ï¤Þ¤ºÃ¶Æá¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢Ã¶Æá¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¥À¥á¤À¤Ã¤¿²áµî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¤Ï»×¤¦¡Ù
¡Ø±ü¤µ¤ó¤¬Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î¿¦¾ì¤ËÄ¾ÀÜ¡ÖÁáÂà¤µ¤»¤Æ¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤·¡£¤»¤á¤Æ¡Ö¼è¤ê¼¡¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤À¤È»×¤¦¡£Ï¢Íí¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤éË»¤·¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç²¿¤È¤«¤¹¤ë¡Ù
¡ØÃ¶Æá°Ê³°¤ËÍê¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤Ê¤¤¤ï¤Ã¤Æ»×¤¦¡£¿¦¾ì¤ËÅÅÏÃ¤ÏÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¼è¤ê¼¡¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤¬Àµ²ò¤À¤È»×¤¦¡Ù
¿¦¾ì¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÁáÂà¤ÎÈ½ÃÇ¤òºÊ¤¬²¼¤¹¡×¤³¤È¤Ë¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¥Þ¥Þ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë¼è¤ê¼¡¤®¤òÍê¤à¤È¤«¡¢»ö¾ð¤òÏÃ¤·¤ÆÃ¶Æá¤µ¤ó¤ËÅÁ¸À¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÁª¤Ö¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÁÛÁü¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¬µÞ¤ËÈ¯Ç®¤·¤¿¤êÍÄ»ù¤òÊú¤¨¤ÆÎ©¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥Þ¥Þ¤ÏÈó¾ï»öÂÖ¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¤«¤é¡£¶á¤¯¤ËÍê¤ì¤ë¿ÆÂ²¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Íê¤ß¤Î¹Ë¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡ØÃ¶Æá¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬µ¤ÉÕ¤«¤ºÈ¿±þ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂç¥Ô¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡Ù
¡ØÃ¶Æá¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤â·Ò¤¬¤é¤Ê¤¯¤ÆµÞ¤®¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÇ¥¿±Ãæ¤ÎÉÔÀµ½Ð·ì¤ÇÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤«¡Ù
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¼ÂÂÎ¸³¤ò¸ì¤ë¥Þ¥Þ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¶ÛµÞÆþ±¡¤Î¤È¤¡¢3ºÐ¤À¤Ã¤¿¾å¤Î»Ò¤ÈÀ¸¸å2¤«·î¤Î²¼¤Î»ÒÊú¤¨¡¢Ã¶Æá¤Ë¤â¼Â²È¤Ë¤âÏ¢Íí¤¬¤Ä¤«¤º¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¤Æ¿¦¾ì¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ù
ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤ËÄ¾ÀÜÅÅÏÃ¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÑÈË¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ï¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤¢¤Þ¤êÒë¤á¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼Â¤ÏÃ¶ÆáÂ¦¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¡©
»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÎÂÐ±þ¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØÃ¶Æá¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤â·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤«ÁáÂà¤·¤Ê¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡±ü¤µ¤ó¤è¤êÃ¶Æá¤ÎÂÐ±þ¤ËÌäÂê¤¢¤ë¤«¤â¤è¡©¡Ù
¡Ø¤³¤ì¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Ê¤é¡¢¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤ÆÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¡¢È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù
·«¤êÊÖ¤·µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢º£²ó¸Â¤ê¤Ê¤Î¤«¤Ç¡¢¼õ¤±¼è¤êÊý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Î¤Ã¤Ô¤¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤òÍýÍ³¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ä¡Ä²ñ¼Ò¤ËÄ¾ÁÊ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Ã¶Æá¤Ø¤Î¥¤¥ä¤¬¤é¤»¤«¤â¡Ä¡©
°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¿Éíå¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¡Ö¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¢þ¢þ¤Ë¼è¤ê¼¡¤¤¤ÇÄº¤¤Þ¤¹¤«¡×¤Ç¤¤¤¤¡£¤ï¤¶¤È¥¤¥ä¤¬¤é¤»¤Ç¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¤«¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤Ê¤éºîÀïÂçÀ®¸ù¤À¤ï¡Ù
¡ØÁáÂà¤¹¤ë¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤òËÜ¿Í¤Ë¤µ¤»¤º¿¦¾ì¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡¢Ã¶Æá¤â¿¦¾ì¤Î¤³¤È¤â¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£Ã¶Æá¤Ï¾¤»È¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢±ü¤µ¤ó¤À¤Ã¤ÆÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤È¤Ï¤¤¤¨Âç¿Í¡£¼«Ê¬¤Ç²¿¤È¤«¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢¡Ö¿¦¾ì¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¤Þ¤À¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤¤Ê¤êÁáÂà¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï±ü¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ï¤¶¤È±ü¤µ¤ó¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢Ê¢Î©¤Á¤Þ¤®¤ì¤Ë¤¢¤¨¤Æ²ñ¼Ò¤ËÃ¶Æá¤µ¤ó¤ËÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤â¤·Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¤¥ä¤¬¤é¤»¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¿¦¾ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò´¬¤¹þ¤Þ¤º²ÈÄíÆâ¤Ç¼ý¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£Âç¤¤Ê¿´¤Ç
Ã¶Æá¤µ¤ó¤òÁáÂà¤µ¤»¤¿¤¤¤Û¤É¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢¤É¤Î²ÈÄí¤Ë¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÖÈó¾ï¼±¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë»ö¾ð¤Ï³°¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿¦¾ì¤Ë²ÈÄí¤ÎÈ½ÃÇ¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤â¡¢·è¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Àµ²ò¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶ÛµÞ»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»öÁ°¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢¸í²ò¤äËà»¤¤ò¸º¤é¤¹¶áÆ»¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤ë¤È¡¢¾ï¼±¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼Â³²¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¤¢¤Þ¤êÀÕ¤á¤º¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¿´¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£