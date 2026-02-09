½°µÄ±¡Áªµó·§ËÜ2¶èÅöÁª À¾ÌîÂÀÎ¼»á¤ËÊ¹¤¯¡È¤³¤ì¤«¤é¡É¡¡¡Ö¾ÃÈñÀÇ0%¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¡ÖÀ¾ÆîÉôÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤Ï¡©¡×¡¡¥ー¥ïー¥É¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÅÀ¤ÈÅÀ¡×
2·î8ÆüÅê³«É¼¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç3²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢·§ËÜ2¶è¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¾ÌîÂÀÎ¼»á¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û½°µÄ±¡Áªµó·§ËÜ2¶èÅöÁª À¾ÌîÂÀÎ¼»á¤ËÊ¹¤¯¡È¤³¤ì¤«¤é¡É¡¡¡Ö¾ÃÈñÀÇ0%¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¡ÖÀ¾ÆîÉôÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤Ï¡©¡×¡¡¥ー¥ïー¥É¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÅÀ¤ÈÅÀ¡×
¼«Ì±ÅÞ¤¬°µ¾¡¤·¤¿Ãæ¤Ç¤Î¹ñ²ñ±¿±Ä¤ä¡¢ÁªµóÀï¤ÇÁÊ¤¨¤¿¸øÌó¤Î¼Â¸½À¡¢¤½¤·¤Æ·§ËÜ¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¼«Ì±ÅÞ¤¬316µÄÀÊ³ÍÆÀ¡¢Ã±ÆÈ¤Ç3Ê¬¤Î2¤òÄ¶¤¨¤ë°µ¾¡¤À¤Ã¤¿¡£½Å¤¤ÀÕÇ¤¤âÈ¼¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡©
·§ËÜ2¶è¤ÇÅöÁª¤·¤¿ ¼«Ì±ÅÞ À¾ÌîÂÀÎ¼»á¡Ö¤Þ¤º¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¡¢¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Â¿¤¯¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Î³§ÍÍÊý¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢3Ê¬¤Î2¤ÎµÄÀÊ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÂçÊÑ½Å¤¤ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸À¤¤Ìõ¤¬¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢3Ê¬¤Î2¤ÎÂ¿¿ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¾¯¿ôÀ¯ÅÞ¤Î°Õ¸«¤â¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢Éý¹¤¤°Õ¸«¤ò½¸Ìó¤·¤Æ¡¢ÃúÇ«¤Ë¿µ½Å¤ËÀ¯ºö±¿±Ä¡¢À¯¸¢±¿±Ä¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¡×¤Î¼Â¸½À¤Ï¡©
º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç·§ËÜ1¶è～4¶è¤ÎÍ¸¢¼Ô¤¬½Å»ë¤·¤¿ÁèÅÀ¤Ï¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡×¤¬Ìó40¡ó¤ÈºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¡ÊRKK·§ËÜÊüÁ÷¤Î½Ð¸ýÄ´ºº¤«¤é¡Ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬·Ç¤²¤¿¤Î¤¬¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ0¡ó¡×¤Ç¤¹¡£
À¾Ìî»á¤âÁªµó´ü´ÖÃæ¤Ë¡ÖÀÕÇ¤¤Î¤¢¤ë¸øÌó¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤ò0%¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯´ÖÌó5Ãû±ß¤Îºâ¸»¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊä¤¤¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯?
·§ËÜ2¶è¤ÇÅöÁª¤·¤¿ ¼«Ì±ÅÞ À¾ÌîÂÀÎ¼»á¡Öº£·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸øÌó¤ÎÃæ¤Ç¸¡Æ¤¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¡¢¹ñÌ±²ñµÄ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êµÄÏÀ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð2026Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¼Â¸½¡¢¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¡Æ¤¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºâ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁ´¤¯·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢Áªµó´ü´ÖÃæ¤â¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿©ÎÁÉÊ¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊªÎ®¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¡¢À¸»º¼Ô¤«¤é¾®Çä¤ê¤ÎÊý¡¢±¿Á÷¶È¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºÇ½é¤ËÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ÃÈñÀÇÊ¬¤¬¤·¤Ã¤«¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢»ÅÆþÀÇ³Û¹µ½ü¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¸ú¤¯¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ËèÇ¯3%¡¢4%ÄøÅÙ¤ÇÊª²Á¾å¾º¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢°ìÅÙ²¼¤²¤Æ2Ç¯¸å¤ËÌá¤¹¤È¤Ê¤ë¤È¥À¥Ö¥ë¤Ç¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¡¢ÀÕÇ¤¤Î¤¢¤ëÀ©ÅÙÀß·×¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
――Áªµó´ü´ÖÃæ¤ÎÁÊ¤¨¤Ï¡ÖÊª²Á¹â¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ß°Â¤ââË¤ß¤Ä¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£À¾Ìî»á¤ÏºâÌ³¾Ê´±Î½¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ0%¤Ï¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤á¤ë¡©
·§ËÜ2¶è¤ÇÅöÁª¤·¤¿ ¼«Ì±ÅÞ À¾ÌîÂÀÎ¼»á¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÎÁÉÊ¤ò0%¤Ë¤·¤Æ¾ÃÈñ¤¬Áý¤¨¡¢ÆüËÜ¤ÎÆâ¼û¤¬Áý¤¨¡¢GDP¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢±ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²¾¤Ë¤³¤ì¤¬ºâ¸»¤Ê¤·¤ËÀÖ»ú¹ñºÄ¤ÇÏÅ¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢±ß¤Ø¤Î¿®Ç§¤¬¾¯¤·ÍÉ¤é¤¤¤Ç¡¢±ß°Â¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê¤à²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÁªµó´ü´ÖÃæ¤â¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Èー¥¿¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥é¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡ØµÄÏÀ¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸øÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÁÊ¤¨Â³¤±¤ë¡ÖÀ¾ÆîÉô¤ÎÈ¯Å¸¡×
¼¡¤ÎÇ¤´ü¤Ç²¿¤ò¿Ê¤á¤ë¤«¡£À¾Ìî»á¤Î³èÆ°¤Ï´û¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÁª³Î¼Â¤«¤éÌó12»þ´Ö¸å¡¢À¾Ìî»á¤Ï³¹Æ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°8»þ²á¤®¡¢¼Ö¤ÎÄÌ¹ÔÎÌ¤¬Â¿¤¤·§ËÜ»ÔÆî¶è¤ÎÊ¿À®ÂçÄÌ¤ê¤Ç¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÀ¾Ìî»á¤¬·«¤êÊÖ¤·¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖÀ¾ÆîÉôÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¡×¤Ç¤·¤¿¡£
À¾ÌîÂÀÎ¼»á¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥¹¥Æー¥¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£»ä¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤ò»È¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ»ÔÀ¾ÆîÉô¤Î¿¶¶½¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Á°²ó¤Î½°±¡Áª¤ÎÍâÆü¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤Ë¤â¡¢¥ー¥ïー¥É¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯ ½°±¡ÁªÍâÆü¤ÎÀ¾Ìî»á¡Ö¡Ø·§ËÜ¤ÎÅÔ»Ô·÷¤Î½Å¿´¤òÀ¾ÆîÉô¤Ø¡Ù À¾ÆîÉô¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅìÉôËÌÉô¤Ë½»¤à¿Í¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×
º£²ó¤Î¥ー¥ïー¥É¤Ï¡©
――Á°²ó¤ÎÁªµó¤«¤éÁÊ¤¨Â³¤±¤ë¡ÖÀ¾ÆîÉô¤ÎÈ¯Å¸¡×¤È¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡©
¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÅÀ¤ÈÅÀ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ù
À¾ÌîÂÀÎ¼»á¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢ÍÌÀ³¤±è´ßÆ»Ï©¡¢·§ËÜÅ·Áð´´ÀþÆ»Ï©¡¢·§ËÜÀ¾´Ä¾õÆ»Ï©¡¢Ãæ¶å½£²£ÃÇÆ»Ï©¡¢¤½¤·¤Æ·§ËÜ¹Á¤Î³èÀ²½¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÅÀ¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë·Á¤ÇÍµ¡Åª¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¡¢¤³¤ì¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
――¤½¤ÎÅÀ¤ÈÅÀ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡©
¼«Ì±¡¦Á°¿¦ À¾ÌîÂÀÎ¼»á¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¿½¤·¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢·§ËÜ¸©¤ÎÌÚÂ¼ÃÎ»ö¡¢¤½¤·¤Æ·§ËÜ»Ô¤ÎÂçÀ¾»ÔÄ¹¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·ë¤ÓÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö»ä¤âÆ±¤¸»×¤¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¹ñ¤È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶¨µÄ¡¦¸ò¾Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
