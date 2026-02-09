¡ÚÁ´ÆüËÜ¡Û¥¼¥ó¥Ë¥ÁJr¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ÎÁ´¥Á¡¼¥à¤¬²ñ¸«¡£ÃÙ¹ï¤Ë²Ð¾Ã¤·¤Ë¥Ø¥Ó¤È²¿¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤«¡©
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç15Æü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡Ö¥¼¥ó¥Ë¥ÁJr¥¿¥Ã¥°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Î²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤ËÎ®½Ð¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢¤Î¥Ù¥ë¥ÈÃ¥²ó¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡£
¡¡½Ð¾ì¤¹¤ëÀÄÌøÎ¼À¸¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°HAYATOÁÈ¡¢°æ¾åÎ¿¡¢Ë¾·î¥¸¥å¥Ë¥¢ÁÈ¡¢À¤³¦Jr¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÎ©²ÖÀ¿¸ã¡¢°¤Éô»ËÅµÁÈ¡¢¡È¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÆÆ£¡ÉÅÚ°æÀ®¼ù¡¢¥»¥Ë¥ç¡¼¥ëÀÆÆ£ÁÈ¡¢º´Æ£¸÷Î±¡¢ÅÄÂ¼ÃË»ùÁÈ¡¢MUSASHI¡¢¾®Æ£¾ÂÀÁÈ¡¢µÈ²¬À¤µ¯¡¢¿ÊÍ´ºÈÁÈ¡¢´Ø»¥â«ÂÀ¡¢¤µ¤¯¤À¤È¤·¤æ¤ÁÈ¤ÎÁ´8¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï15Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4¥Á¡¼¥à¤¬²ñ¸«¡£À¤³¦Jr¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦Î©²Ö¤Ï°¤Éô¤È¤Î¡È¥Ð¥Á¥Ð¥Á¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡É¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£¥é¥¤¥¸¥ó¥°HAYATO¤«¤é¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÇËÜÅö¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¤Ã¤Æµ²±¤Ë¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÎ©²Ö¤ËµÍ¤á´ó¤ë¡£Î©²Ö¤Ï¡Ö²¦¼Ô¤È¤·¤Æ²¶¤¿¤Á¤¬°ìÈÖÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤ä¤ë¤«¤é°Â¿´¤·¤È¤±¡¢¤³¤Î¥ä¥í¡¼¡£¤¢¡¼¤ó¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤¹¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î°¤Éô¤Ï¡Ö²¿Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë²æ¡¹¤Î¼ÂÎÏ¡¢ÁÈ¤ó¤Ç¤è¤·¡¢Àï¤Ã¤Æ¤è¤·¡£¥¢¥Ë¥¤È¤È¤â¤Ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¡¢²¶¤Ï¥¢¥Ë¥¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È¤½¤ÎÀè¤ËÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Ä©Àï¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤ÎË¾·î¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï°æ¾åÎ¿¤È½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ÀèÆü¡¢É±Ï©¾ë¤Ç¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£²ñ¸«Ãæ¤â¥¿¥Ð¥³¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¥»¥Ë¥ç¡¼¥ëÀÆÆ£¤Ë¿å¤ò¤Ö¤Ã¤«¤±¤Æ¾Ã²Ð³èÆ°¤òºÆ¸½¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¤¢¤Î¥¯¥½¿ÆÉã¤È¥É¥ó¡¦¥Õ¥¸¥¤¤¬¡¢¤¢¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó2¿Í¤¬¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¤Ç½ª¤ï¤ë¤Ï¤º¤Î¤¢¤Î»î¹ç¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¤¢¤Î2¿Í¤¬¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¡£¤³¤ì¤Ï¤Í¡¢Â©»Ò¤Î¼«Ê¬¤¬ÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤µ¤ó¤Ë¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤³¤Î2¿Í¤ÇÊÖ¤·¤¿¤¤¡×¤È¥Ù¥ë¥È¤òÊÖ´Ô¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡23Æü¤ÎÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Ç1²óÀï¤òÀï¤¦4¥Á¡¼¥à¤¬²ñ¸«¡£¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¤òÎ®½Ð¤µ¤»¤¿MUSAHI¤Ï¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÃÙ¹ï¤¹¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡£¡ÖºòÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ë¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¤òÎ®½Ð¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥¼¥ó¥Ë¥ÁJr¥¿¥Ã¥°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ëÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¤ËÄ©Àï¡¢¤½¤·¤Æ¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡×¤È²¿¤È¤«Á¶¤¦¤È¤¹¤ë¡£¿·¤¿¤ËÁÈ¤ó¤À¾®Æ£¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¤Ï¡Ö¾®Æ£·¯¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÇÀµÄ¾¤Þ¤ÀÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¤ÃÎ¿ô¤ò·ë²Ì¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£Á°²ó¤Þ¤Ç¡È¤à¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¤»¤¤¤Á¤ã¤ó¡É¤È¤·¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿µÈ²¬¤Ï¤³¤ì¤Ë¤«¤ß¤Ä¤¤¤¿¡£¡Ö¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ì¡¢²ñ¸«¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥ä¥Ä¤ËÉé¤±¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£1²óÀï¡¢ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢2²óÀï¡¢¤³¤Ê¤¤¤À°ú¤Ê¬¤±¤¿¥¢¥Ä¥Ï¥ä¡£¤³¤Î2¤ÄÅÝ¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¤ÎµÏ¿¤ËËÍ¤é¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤È¿Ê¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤È¤É¤Ã¤«¤ÇËÉ±ÒÀï¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Î»×ÏÇ¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¡£¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç¤Ï´Ø»¥¤¬¡Ö²¶¤Ï¸µÁÄ¡¦à¨ÃîÎà¥ì¥¹¥é¡¼¤Ê¤ó¤À¤è¡£à¨ÃîÎà¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÀµ¡¹Æ²¡¹¤Ï¤³¤ì¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤È¥Ø¥Ó¤ò¸þ¤±¤ÆÇ÷¤ë¤È¡¢MUSASHI¤¬²á¾êÈ¿±þ¡£¡Ö¤ä¤á¤í¤è¡¢´í¤Ê¤¤¡ª¿¨¤ì¤¿¡ª¥Ø¥Ó¿¨¤ì¤¿¡ª¤«¤ó¤À¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡©¡×¤È²æ¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É¡£¤È¤ó¤À¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ë¥ÈÃ¥²ó¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤À¡£