¥¹¥Ô¥é¡¦¥¹¥Ô¥«¡¢¿·¶Ê¡Ö¤Á¤å¡¼¤ó¤¢¤Ã¤×¡ù¡×¤¬2026Ç¯4·îÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¹õÇ¤ÈËâ½÷¤Î¶µ¼¼¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
2018Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤è¤ê¿ôÂ¿¤¯¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤äCM¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Åù¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡ÙSeason 1¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö»¸¡¹¥Ç¥¤¥º¡×¤òÃ´Åö¤·¡¢Á´À¤³¦3,000Ëü¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤òÆÍÇË¡£¥é¥¸¥ªDJ¤ä»¨»ïÏ¢ºÜ¡¢NHK E¥Æ¥ì¡ØThe Wakey Show¡Ù¥¦¥§¥¤¥¡¼Ìò¤Î¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É²Î°Ê³°¤Î³èÌö¤Î¾ì¤â³È¤²¤Æ¤¤¤ë¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤Ç¡¢Ä°¤¯¿Í¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤Í¦µ¤¤Å¤±¤ë³Ú¶Ê¤ä¡¢¤½¤Î³Ú¤·¤µ¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤¬°î¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ô¥é¡¦¥¹¥Ô¥«¡£
¥¹¥Ô¥é¡¦¥¹¥Ô¥«¤Î¿·¶Ê¡Ö¤Á¤å¡¼¤ó¤¢¤Ã¤×¡ù¡×¤¬¡¢CBC/TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¡Ö¥¢¥¬¥ë¥¢¥Ë¥á¡×ÏÈ(ÆüÍËÌë11»þ30Ê¬¡Á)¤Ë¤Æ2026Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¹õÇ¤ÈËâ½÷¤Î¶µ¼¼¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ø¹õÇ¤ÈËâ½÷¤Î¶µ¼¼¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È(¹ÖÃÌ¼Ò)¡×¤Ë¤Æ2022Ç¯3·î16Æü¤è¤êÏ¢ºÜÃæ¤ÎÂç¿Íµ¤ºîÉÊ¡£ËâË¡¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¡ÖËâ½÷¸«½¬¤¤¡×¥¹¥Ô¥«¡¦¥ô¥¡¥ë¥´¤È¡¢¿Í¸ì¤ò¶î»È¤·ËâË¡¤ò»È¤¦Ææ¤Î¹õÇ¤¬·«¤ê¹¤²¤ëËâË¡³Ø±à¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£¸½ºß13´¬¤Þ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï¢ºÜÅö½é¤«¤é¥¢¥Ë¥á²½¤òË¾¤àÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¶Ê¡Ö¤Á¤å¡¼¤ó¤¢¤Ã¤×¡ù¡×¤Ï¡¢ºî»ì¤ò´´ÍÕ¼«¿È¤¬¼ê³Ý¤±¡¢ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤Ï¥¹¥Ô¥é¡¦¥¹¥Ô¥«¤Î³Ú¶Ê¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤ë½Å±ÊÎ¼²ð»á¤¬Ã´Åö¡£¥¹¥Ô¥é¡¦¥¹¥Ô¥«¤¬¤³¤Î½Õ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢ºÇ¸÷µé¤Ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ã¥¹¥Ô¥é¡¦¥¹¥Ô¥«¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤ä¤Ã¤Û¡¼¡ª¥¹¥Ô¥é¡¦¥¹¥Ô¥«¤Î´´ÍÕ¤Ç¤¹¡ª¥¹¥Ô¥«¤Á¤ã¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡¢±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¡£ÀäÂÐÀäÂÐ²Î¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾éÃÌÈ´¤¤ÇÈô¤ÓÄ·¤Í¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡Ö¤Á¤å¡¼¤ó¤¢¤Ã¤×¡ù¡×¤Ï¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡ª²»³Ú¤È¤¤¤¦ËâË¡¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¸÷µé¤Ëµ±¤¤¤Á¤ã¤ª¤¦¡ª¡ª
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¹õÇ¤ÈËâ½÷¤Î¶µ¼¼¡Ù
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¡ÖËâ½÷¸«½¬¤¤¡×¥¹¥Ô¥«¡¦¥ô¥¡¥ë¥´¤ÏËâË¡¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¡£Æ´¤ì¤ÎËâË¡³Ø¹»¹ç³Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï»Õ¾¢¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢¶â¤â¥³¥Í¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¿Í¸ì¤ò¶î»È¤·ËâË¡¤ò»È¤¦Ææ¤Î¹õÇ¤¬¥¹¥Ô¥«¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿!!Ëâ½Ñ¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¥¹¥Ô¥«¤È¼ö¤¤¤ò²ò¤¤¿¤¤¹õÇ¤Î»×ÏÇ¤Ï´°Á´°ìÃ×¡£
ÈëÌ©¤Î»ÕÄï´Ø·¸¤¬·ë¤Ð¤ì¤¿¡ª¡ª¼ö¤¤¤ò²ò¤¯¸°¤Ï¡Ö¡ß¡ß¡ß¡×¤Ë¥¥¹!?
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§¶âÅÄÍÛ²ð(¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡×Ï¢ºÜ)
´ÆÆÄ¡§Î¶ÎØÄ¾À¬
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¸åÆ£¤ß¤É¤ê
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾®ÌîÅÄµ®Ç·
¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿·ºÊÂçÊå
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Scott MacDonald
¿§ºÌÀß·×¡§Áê¸¶ºÌ»Ò
3DCG¡§¥é¥¤¥Ç¥ó¥Õ¥£¥ë¥à
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¼¼ÄÍÍ¦´ì
ÊÔ½¸¡§¥¨¥Ç¥£¥Ã¥Ä
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÅÄÃæÎ¼
²»¶Á¸ú²Ì¡§É÷´Ö·ë²Ö
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥½¥Ë¥ë¡¼¥É
²»³Ú¡¡¡§R¡¦O¡¦N
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥é¥¤¥Ç¥ó¥Õ¥£¥ë¥à
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¥¹¥Ô¥«¡¦¥ô¥¡¥ë¥´Ìò¡§ËÜÅÏÉö
¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥·¥ê¥¦¥¹Ìò¡§Åç粼¿®Ä¹
¥¢¥ê¥¢¡¦¥¢¥¯¥¨¥ê¥¢¥¹Ìò¡§ÏÂÀôÉ÷²Ö
¥á¥í¥¦¡¦¥Ñ¥¤¥·¡¼¥ºÌò¡§ÎëÌÚ¤ß¤Î¤ê
¥æ¥¥¡¦¥¢¥ê¡¼¥ºÌò¡§µÌ°Éºé
¥¤¥ª¡¦¥È¡¼¥é¥¹Ìò¡§ÇòÀÐÀ²¹á
¥«¥¹¥È¥ë¡¦¥¸¥§¥ß¥ËÌò¡§ ¾åÂ¼Í´æÆ
¥Ý¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¸¥§¥ß¥ËÌò¡§Ä¹Ã«ÀîÎèÆà
¥¿¥ë¥Õ¡¦¥¥ã¥ó¥µ¡¼Ìò¡§ÀÐÌÓæÆÌï
¥ì¥ª¡¦¥ì¥°¥ë¥¹Ìò¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤
¥¢¥¹¥È¥ì¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö¥éÌò¡§ÂçÌîÃÒ·É
¥Ï¥Ê¡¦¥µ¥½¥ê¥¸¥ç¥¦Ìò¡§ÅÏÃ«ÈþÈÁ
¥¥í¥ó¡¦¥µ¥¸¥¿¥ê¥¢¥¹¡¦¥¢¥é¥Ç¥£¥¢Ìò¡§±ºÏÂ´õ
¥«¥Ú¥é¡¦¥«¥×¥ê¥³¡¼¥óÌò¡§Ý¯°æ¤ß¤æ¤
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¹õÇ¤ÈËâ½÷¤Î¶µ¼¼¡Ù¥¥ã¥¹¥ÈÉñÂæ°§»¢ÉÕ¤Àè¹Ô¾å±Ç²ñ
2·î22Æü(Æü)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÃêÁª¼õÉÕÃæ
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://w.pia.jp/t/witch-classroom
©¶âÅÄÍÛ²ð¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¹õÇ¤ÈËâ½÷¤Î¶µ¼¼¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¹¥Ô¥é¡¦¥¹¥Ô¥«¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://spiraspica.com
¡Ö¹õÇ¤ÈËâ½÷¤Î¶µ¼¼¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://witch-classroom.com/