Åì»³Æà±û¡¢²Î¼ê³èÆ°10¼þÇ¯¤òÀáÌÜ¤Ë²»³Ú³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£ÃÂÀ¸Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡ª

¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
À¼Í¥¡¦²Î¼ê Åì»³Æà±û¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ø¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¼Â¸½¤·¡¢ËÜ¿Í¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë2027Ç¯3·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë10th Anniv. Final Live ¡ØOVER THE RAINBOW at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜ¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢²Î¼ê³èÆ°10¼þÇ¯¤òÀáÌÜ¤Ë¡¢²»³Ú³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢8Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¥Õ¥¡¥ó¤ØÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Æ±»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿YouTubeÀ¸Ãæ·Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤ë·Á¤ÇÈ¯É½¡£¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤¤¤¿¼ê»æ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì´¡¢°ì½ï¤Ë³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢²»³Ú³èÆ°¤ÎµÙ»ßÍýÍ³¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¤ÎÊâ¤ß¤ò½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¡¢¤½¤ÎÀè¤Î²»³Ú¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê·èÃÇ¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆ³«»þ´ü¤Ê¤É¤Ï¸½¾õÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢Åì»³¤ÎËü´¶¤ÎÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢Êâ¤ß¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¼¡¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈ¯Çä¤Ï¡¢2026Ç¯3·î11Æü¸áÁ°10»þ¤è¤ê³«»ÏÍ½Äê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ø¤È»ê¤ë10Ç¯´Ö¤Î²»³Ú³èÆ°¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë23»þ¤è¤ê¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë½Ö´Ö¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤ËÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¡¢ÃÂÀ¸Æü¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÀ¸ÇÛ¿®¤òYouTube¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¤¥Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊóµÚ¤Ó¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤³¤³¤Ç¸ì¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
10th Anniv. Final Live ¡ØOVER THE RAINBOW at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù
½Ð±é¡§Åì»³Æà±û
³«ºÅ¡§2027Ç¯3·î11Æü (ÌÚ) 17»þ³«¾ì¡¦18»þ³«±é
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
¡ãPROFILE¡ä
Åì»³Æà±û ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÃÂÀ¸Æü¡§3·î11Æü¡¿·ì±Õ·¿¡§A·¿¡¿½Ð¿ÈÃÏ¡§Åìµþ¡¿¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¡§¥À¥ó¥¹¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¥°¥Ã¥º½¸¤á
2010Ç¯¤ËÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤½¤ÎÇ¯¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿À¤Î¤ß¤¾ÃÎ¤ë¥»¥«¥¤¡ÙÃæÀî¤«¤Î¤óÌò¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ø¤¤ó¤¤¤í¥â¥¶¥¤¥¯¡Ù¶å¾ò¥«¥ì¥óÌò¡¢¡Ø¥Ë¥»¥³¥¤¡Ù¶ÍºêÀéÛùÌò¡¢¡Ø¥Þ¥¯¥í¥¹¦¤¡Ù¥ì¥¤¥Ê¡¦¥×¥é¥¦¥é¡¼Ìò¡¢¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡Ù»ÖËà¥ê¥óÌò¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¥¥å¥¢¥¢¥ë¥«¥Ê¡¦¥·¥ã¥É¥¦Ìò¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¿ô¡¹¤Î⼈µ¤ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¹¹¤ËºîÉÊ¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢Rhodanthe*¡¢¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì¤Ê¤É¤ÎÂç¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤â½êÂ°¤·¡¢¤½¤ÎÆ©¤ÄÌ¤ë²ÎÀ¼¤ä´°àú¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£2017Ç¯2·î£±Æü¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¥§¥¤¥ó¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡Á¥Ø¥¯¥»¥¤¥¿¥¹¤ÎÁ®¡Á¡Ù¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¡ÖTrue Destiny/Chain the world¡×¤Ç²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2018Ç¯2·î3Æü¤Ë¤Ï½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤·¤ÆÂæËÌ¡¦¾å³¤¤ò²ó¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤â´°¿ë¡£À¼Í¥³èÆ°10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2020Ç¯¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖSpecial Thanks¡ª¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Æ±Ç¯¤Î12·î¤Ë10th¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡ÖSpecial Thanks¡ª¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤òÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë²Î¼ê³èÆ°5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤¢¤È¤â¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤äBillboard Live¤Ç¤Î¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ä¥¢¡¼¡¢Âç·¿¥¢¥Ë¥½¥ó¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¡£ÍèÇ¯2027Ç¯3·î11Æü (ÌÚ)¤Ë10th Anniv. Final Live ¡ØOVER THE RAINBOW at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Åì»³Æà±û ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
http://toyamanao.com/
Åì»³Æà±ûÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.jvcmusic.co.jp/flyingdog/toyamanao/10th