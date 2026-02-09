¡Ú½°±¡Áª¡Û°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¡¡Í¿ÅÞÂÐ·è¤ò¿¶¤êÊÖ¤êà¹â»ÔÀûÉ÷á¤ò¼Â´¶¡Ö¶¯Îõ¤ÊÆÍÉ÷¤òÄ¾¤Ë¼õ¤±¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤Ï£¹Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¸å¤Ë³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤ÏÀ¯¸¢Í¿ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤Ç£³£¶µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç£³£±£¶µÄÀÊ¤ò¼è¤êÂç¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ÌÜÉ¸µÄÀÊ¿ô¤Î¡Ö£³£¸µÄÀÊ°Ê¾å¡×¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â»ÔÀûÉ÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤¿º£²ó¤Î½°±¡Áª¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÆ±¤¸Ï¢Î©¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÀï¤¦È½ÃÇ¤ò¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢Âçºå¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£¸£°¤òÄ¶¤¨¤ëÁªµó¶è¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÈÄ¾ÀÜÀï¤¦¤È¤¤¤¦Áªµó¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¤Ë¿½¤·¾å¤²¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤Î¶¯Îõ¤ÊÆÍÉ÷¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤ï¤ì¤ï¤ì¤âÄ¾¤Ë¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£²æ¡¹¼«¿È¤â²õÌÇÅª¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÀÐ¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¡Ä¡×¤ÈµÈÂ¼»á¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÌÜÉ¸¡ÊµÄÀÊ¿ô¡Ë¤Ë¤Ï¾¯¤·Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ÍµÄÀÊ¤ò¾¯¤·Ä¶¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÏàÅÚÉ¶ºÝá¥®¥ê¥®¥ê°ìÇÕ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ç´¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤È¤Î²ñÃÌ¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¡ÊµÄÀÊ¤Î¡Ë¿ô¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Áý¤¨¤Æ°Ý¿·¤¬¤½¤³¤Þ¤ÇÁý¤¨¤Ê¤¤¤«¤éÏ¢Î©¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³ÎÇ§¤òÁíÍý¤È¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
