¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¤È¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¤¬¸òº¹¤¹¤ëCHiCO with HoneyWorks Zepp tour 2026 ¡ØHELLO!!¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È

2023Ç¯4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÈLAWSON presents CHiCO with HoneyWorks¡¡Zepp tour 2023¡Ö£é¤Ï¼«Í³¤Ç¡¢Çû¤ì¤Ê¤¤¡£¡×¡É¤ÎÅìµþ¸ø±é¤Ç³èÆ°¤Ë°ìÅÙËë¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿CHiCO with HoneyWorks¡Ê°Ê²¼¡¢¥Á¥³¥Ï¥Ë¡Ë¡£¡Ö°ì²ó¤ê¤âÆó²ó¤ê¤âÀ®Ä¹¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¥½¥í³èÆ°¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿CHiCO¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¡¢ºÆ²ñ¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤ËÈà¤é¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡¡2026Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±Áá¡¹¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âçºå¡¦°¦ÃÎ¡¦Åìµþ¤ò½ä¤Ã¤¿ËÜ³ÊºÆ»ÏÆ°¤È¤Ê¤ë¡ÈLAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Zepp tour 2026 ¡ØHELLO!!¡Ù¡É¤ÏÁ´²ñ¾ì¤¬¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£Âç¤¤ÊÀ¼¤Î¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡×¤È¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¡×¤¬¸òº¹¤¹¤ë²¹¤«¤¯´¶Æ°Åª¤Ê¶õ´Ö¤òÀ¸¤ó¤À¡£¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¡¢1·î18Æü¤ÎÅìµþ¡¦Zepp DiverCity (TOKYO)¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤¿¤À¤¤¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖHELLO!!¡×¨¡¨¡ºÆ»ÏÆ°¥Ä¥¢¡¼¤¬¹ð¤²¤¿¤â¤Î
Îä¤¿¤¤É÷¤¬¿á¤¤Ä¤±¤ëÅìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¡£¤·¤«¤·Zepp DiverCity (TOKYO)¤À¤±¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Á¥³¥Ï¥Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÆø¤ä¤«¤Ê¤¶¤ï¤á¤¤È¡¢¤¢¤È²¿½½Ê¬¸å¤«¤ÎºÆ²ñ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÈÇ®¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£À°ÍýÈÖ¹æ¤¬¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤´é¤ÇÃÏ²¼¤ÎÆþ¾ì¸ý¤ËÂ³¡¹¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬µÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£²¿¤è¤ê²û¤«¤·¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ã¤¤½÷À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤µ¤À¡£º£¤«¤é10Ç¯Á°¡¢¥Á¥³¥Ï¥Ë¤¬¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿»þ¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤«¤é¹â¹»À¸¤¯¤é¤¤¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢²Ú¤ä¤«¤ËµÒÀÊ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤³¤ì¤¬CHiCO with HoneyWorks¥é¥¤¥Ö¤ÎÉ÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð2016Ç¯¤Î²Æ¡¢Èà¤é¤¬¹Ô¤Ã¤¿½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ÈCHiCO with HoneyWorks¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥Ä¥¢¡¼¡ØHELLO¡Ù¡É¤Ë¤âº£²ó¤ÈÆ±¤¸¡ÈHELLO¡É¤ÎÊ¸»ú¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£2019Ç¯½Õ¤Î½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê2days¸ø±é¡ÈLAWSON presents CHiCO with HoneyWorks First Arena Live¡ÖHELLO! ARENA!! -sweet CHiCOLATE-¡×¡¿¡Ö-bitter CHiCOLATE-¡×¡É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¡¢¡Ö¡ª¡×¤òÉÕ¤±¤¿¡ÈHELLO¡É¤ÎÊ¸»ú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Á¥³¥Ï¥Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î¡ÈHELLO¡É¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ3ÅÙÌÜ¤Ë¡ÈHELLO¡É¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö¡ª¡×¤¬¡Ö!!¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤ÎºÆ»ÏÆ°¥Ä¥¢¡¼¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¡ª¡×¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿Ê²½¤·¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¥Á¥³¥Ï¥Ë¤¬¡ÈºÆ»ÏÆ°¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÀë¸À¤ò¡¢¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤«¤é¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
²ñ¾ì¤ËÆþ¤ë¡£°Å¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥Á¥³¥Ï¥Ë¥Ð¥ó¥É¤Î³Ú´ï¤¿¤Á¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÆ¬¾å¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎCHiCO with HoneyWorks¤Î¥í¥´¤¬¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¸þ¤«¤Ã¤Æº¸¡¢²¼¼êÂ¦¤«¤éÃæÀ¾¡ÊGu¡Ë¤Î¥®¥¿¡¼¥¢¥ó¥×¤ÈHiroki169¡ÊBa¡Ë¤Î¥Ù¡¼¥¹¥¢¥ó¥×¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤í¤ËAtsuyuK!¡ÊDr¡Ë¤Î¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¡£Ãæ±û¤Î³¬ÃÊ¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢¾å¼êÂ¦¤Ë¤Ï±§ÅÔ·½µ±¡ÊKey¡Ë¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤½¤ÎÁ°¤Ë¤â¤¦1Âæ¡¢Oji¡ÊGu¡Ë¤Î¥®¥¿¡¼¥¢¥ó¥×¡£¤½¤·¤ÆÃæ±û¤È¾å¼ê¡¦²¼¼ê¤Ë1Âæ¤º¤Ä¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¡£¤Þ¤ÀCHiCO¤â¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Ìó3Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸¤½¤ÎÊÂ¤Ó¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¡Ö¤¢¤¡¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Á¥³¥Ï¥Ë¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¡£¤·¤«¤â¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥³¥Ï¥Ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤ë¡Ø¶äº²¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢Çò¤¤¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤¬¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ÆÄÃºÂ¡£¤½¤ó¤Ê±é½Ð¤Ë¤â¡¢¡Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¥³¥Ï¥Ë¡É¤ò´¶¤¸¤ÆÈù¾Ð¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¥¢¥ó¥»¥à¤òÁáÂ®ÆÏ¤±¤¿ºÆ²ñ¤ÎËë³«¤±¤ÈCHiCO¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Î¿Ê²½
³«±é¤Î18»þ¡£¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¿§¤«¤é·Ú¤ä¤«¤ÊBGM¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£Ê¨¤Î©¤Ä¼êÇï»Ò¡£Çö°Å¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ì¿Í¤º¤Ä¡¢Âç¤¤¯¼ê¤ò¿¶¤ë¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸½¤ì¤ë¤È¡¢ÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿µÒÀÊ¤Ë°ìÀÆ¤ËÀÖ¤¤¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬Åô¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤ª¡Á¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬µó¤¬¤ë¡£AtsuyuK!¤¬¼êÇï»Ò¤òÀú¤ê¡¢ÃæÀ¾¤¬¥Ô¥ç¥ó¥Ô¥ç¥ó¤ÈÈô¤ÓÄ·¤Í¤Ê¤¬¤é¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¯¤È¡¢°ìµ¤¤Ë°ÅÅ¾¡£°ìÃÊ¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¤Ê°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿CHiCO¤¬¥É¥Ã¤ÈÊ¨¤¯¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë°¦¤ª¤·¤½¤¦¤ËÆ·¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÏÎø¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ò²Î¤¤½Ð¤¹¡£ÃÆ¤à¥ê¥º¥à¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤È¥Ð¥ó¥É¤Î¡È¤¢¤Î²»¡É¤¬µÒÀÊ¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¶ÊÃæ¤Ë¤¢¤ë¥»¥ê¥Õ¡Ö¤À¤Ã¤Æ¹¥¤¤À¤«¤é¡×¤òÍ¥¤·¤¯¹ð¤²¤Æ¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¡È¡Ö¤Í¤¨¡¢¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡É¤È²Î¤¤ÅÁ¤¨¤ëCHiCO¡£¥Á¥³¥Ï¥Ë¤¬Á¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¤³¤Î¶Ê¤¬¡¢¡ÈÆóÅÙ¤á¤Þ¤·¤Æ¡É¤È¤Ê¤ëºÆ»ÏÆ°¤Î1¶ÊÌÜ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢´¶³´¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ë¡£
Âç¤¤ÊÇï¼ê¤Î¤Ê¤«¡¢¼¡¤ËÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥É³×Ì¿¡×¡£¼ÀÁö´¶¤òÁý¤¹¥Ð¥ó¥É¤Î²»¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢¡ÖËÜµ¤¤ÇÍè¤¤¤è¡ª¡×¤È³ú¤ßÉÕ¤¯Hiroki169¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¡ÖÁ´°÷À¼½Ð¤»¡ª¡×¤òÂçÀ¼¤Ç¥·¥ã¥¦¥È¡ª¡¡ÃæÀ¾¤ÈOji¤âÆ±»þ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°¤Ø¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡£µÒÀÊ¤«¤é¤Î¡ÖHi¡ªHi¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ë¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤ÈÈù¾Ð¤àCHiCO¤È¥Ð¥ó¥É¤¬¡¢Áá¤¯¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¶¹¤·¤ÈÆ°¤²ó¤ê¡¢Ç®¤òÍá¤Ó¤»¤ë¡£¡Ö¤µ¤¢¡¢º£¾¬¤Ï°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥³¥Ï¥Ë¤Î²Î¤ò¡¢²»³Ú¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¼¡¤Î¶Ê¤â°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡£Í¥¤·¤¯¹ð¤²¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¡£LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë²»Éä¤¬Èô¤Ö¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬Î®¤ì¡¢¥µ¥Ó¤ò°ì½ï¤Ë²Î¤¦µÒÀÊ¤Ë¡¢CHiCO¤¬¤Þ¤ë¤Ç»Ø´ø¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¼ê¤ò¤Ò¤é¤Ò¤é¤ÈÍÉ¤é¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î¿Í¤â¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤³¤Î¶Ê¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡£
ºÇ½é¤ÎMC¤«¤é¥Ð¥ó¥É¤âCHiCO¤â¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¡£ÃæÀ¾¤ÈHiroki169¤¬¸ý¡¹¤Ë¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡ª¡×¡Ö¶Ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÍÑ°Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È³Ý¤±¹ç¤¦¤ÈµÒÀÊ¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢CHiCO¤¬¡Ö¤â¤¦ºÇ¹â¤À¤Í¡¢Åìµþ¡ª¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡ª¡×¤È¸µµ¤¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥È¡¼¥¯¤Î¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã´¶¤â¡¢¡Ö¥Á¥³¥Ï¥Ë¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¤³¤¦¤Ç¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤Êµ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤³¤³¤«¤é¾¯¤·µ¤Ê¬¤òÊÑ¤¨¡¢¡ÈÎø¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ê³Ú¶Ê¤¬Â³¤¯¡£HoneyWorksÀáÁ´³«¤Ç¡¢½À¤é¤«¤ÊCHiCO¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬Îø¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤òÁÖ¤ä¤«¤ËÆÏ¤±¤ë¡Ö¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤¤¡£¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎºÇ¿·W¥·¥ó¥°¥ë¤Î¤¦¤Á¤Î1¶Ê¡£¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢¡Ès/¥¥¹¡¦ki + ss ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡©¡É¤È²Î¤¤¤Ê¤¬¤éCHiCO¤¬»Ø¤Ç¥Ï¡¼¥È¤òºî¤ê¡¢Oji¤Î¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤¬·Ú¤ä¤«¤Ë¶Á¤¯¡Ö²µ½÷¤É¤â¤è¡£¡×¤Ç¤Ï¡¢CHiCO¤Î¶¯¤¤²ÎÀ¼¤¬¡¢Îø¤¹¤ë½÷¤Î»Ò¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È½ý¤Ä¤¯¶ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ËÇ÷¤ë¡£ÆÏ¤¤½¤¦¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤¤¡È¹¥¤¡É¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¿¶¤êÃí¤°±«¤Î²»¤È±§ÅÔ·½µ±¤Î¥Ô¥¢¥Î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼¡¤Î¡Ö¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¥ì¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥ë¡×¤Ç¡¢¤è¤ê¤â¤É¤«¤·¤¯²Î¤ï¤ì¤ë¡£ÀÚ¤Ê¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ËºÂ¤ê¹þ¤ß¡¢Oji¤Î¥®¥¿¡¼¥½¥í¤Ç¤Ï³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤ó¤È¥¸¥ã¥ó¥×¡£CHiCO¤Î¥¯¥ë¥¯¥ë¤ÈÊÑ¤ï¤ëÉ½¾ð¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë²ÎÀ¼¤Ï¡¢Îø¤¹¤ë²µ½÷¤ÎÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë½Å¤Ê¤ë¡£¥ß¥É¥ë¥Æ¥ó¥Ý¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÍ¥¤·¤²¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤È¿¼¤¤²ÎÀ¼¤Ï¡¢¥Á¥³¥Ï¥ËºÆ»ÏÆ°¤Þ¤Ç¤Î¥½¥í¥ï¡¼¥¯¥¹¤Ç¡¢¤è¤êËá¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë°ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥é¥Ö¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¡×¤ò½ä¤ë2¶Ê¤Ç¡¢Å«¤Î²»¤¬µ±¤«¤·¤¯ÌÄ¤ê¶Á¤¯
CHiCO¤¬¤µ¤Ã¤¸À¤¤Ëº¤ì¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë»þ¤ÎBGM¤Ï2021Ç¯¤Ë¥Á¥³¥Ï¥Ë¥Ð¥ó¥É¤Î¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤¿Kaoru¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤ÈµÒÀÊ¤¬¥É¥Ã¤ÈÊ¨¤¯¡£¤½¤ÎBGM¤Ï¡¢ºÆ»ÏÆ°¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇ½é¤Ï»×¤¤½Ð¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢CHiCO¤«¤éKaoru¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£¤³¤³¤ÇCHiCO¤¬¡¢¡Ö¥Á¥³¥Ï¥Ë¤Î¥é¥¤¥Ö½é¤á¤ÆÍè¤¿¿Í¤Ï¡©¡×¤È¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤È¤ë¤È¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤é¼ê¤¬µó¤¬¤ë¡£
¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤Ã¤¿¤éÉé¤±¤À¤«¤é¤Í¡£¥³¡¼¥ë¤¬¤º¤ì¤è¤¦¤¬´Ö°ã¤¨¤è¤¦¤¬¡¢¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿¥Ä¥¢¡¼¤¬½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¤Ø¡£¡Ö¥é¥Ö¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë Alert¡ª¡×¤ò¥³¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ï¤Ã¡ª¡×¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤½¤·¤Æ¶Ê¤ÎÅÓÃæ¡¢¡È·¯¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÇÁ¤¤¤¿»þÅÀ¤ÇÇ§¤á¤Æ¤ë¡©¡É¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤äSNS¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò»×¤ï¤»¤ë½Ä·¿²èÌÌ¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¡¢²Î¤¦CHiCO¤È±éÁÕ¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ò±Ç¤·½Ð¤¹±é½Ð¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤Î¡Ö¥é¥Ö¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë Alert¡ª¡×¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥é¥Ö¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¡×¤ò¥¢¥Ê¥¶¡¼»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¡£¤³¤³¤Ç²Î¤¤½ª¤¨¤¿CHiCO¤¬¤ª¤â¤à¤í¤Ë¡Ö¤³¤ì»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡¼¡©¡¡Å«¡½¡ª¡×¤È¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿ÀÖ¤¤¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤ò·Ç¤²¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡ª¡×¤È±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÅ«¤Î²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼Å«¿á¤¥¿¥¤¥à¡É¡ª CHiCO¤ÈOji¤¬¤ª¼êËÜ¤ò¿á¤¤¤Æ¡¢Å«¤Î²»¤Ç¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÇÍ·¤Ó¡¢¤½¤³¤«¤é¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¥é¥Ö¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¡×¤Ø¡£±§ÅÔ·½µ±¤â¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¼ê¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°¤Ø¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¡¢Zepp DiverCity (TOKYO)¤¬³Ý¤±¹ç¤¦Å«¤Î²»¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²Î¤¦CHiCO¤È¥Ð¥ó¥É¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Ê¤¬¤éÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡ªÎ¾ÊÒ»×¤¤¤ÎÌÀ¤ë¤¤Îø¤ÎÉ÷·Ê¤ò¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤ËÉÁ¤½Ð¤·¡¢¶Ê¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÅ«¤òÒú¤¨¤Æ¥°¥ë¥°¥ë¤È¼ê¤ò²ó¤¹CHiCO¤Î¾Ð´é¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÍÏ¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö½ë¤¤¤ï¡¢Åìµþ¡×¤È¿å¤ò°û¤ó¤Ç°ìÂ©¤Ä¤¤¤¿CHiCO¡£¡ÖÀ¹Âç¤Ë²Ð¾È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¥Ð¥é¡¼¥É¤ò¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¡Öº£¤Îµ¨Àá¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê³Ú¶Ê¤ò¡×¤ÈÆÏ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Àã·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀÚ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡Ö¥Ä¥Î¥ë¥¥â¥Á¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥æ¥¥É¥±¡×¡£Èþ¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡£¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤òCHiCO¤¬´¶¾ðË¤«¤ËÄÖ¤ë¤³¤Î2¶Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤È¤ê¤È½À¤é¤«¤ÊÉ÷¤¬¿á¤È´¤±¤¿¡£²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¡¢¹¤¬¤ë´¶Æ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢CHiCO¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¿´¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤µ¡Ä¡Ä¡×¤È¸ì¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¤»¤Ã¤«¤¯ÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ÖÅ«¼è¤ë¤ÎËº¤ì¤Æ¤Æ¡Ä¡ÄÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ó¤«¤é²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤¦¤Ã¤«¤ê¥ß¥¹¤â¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£µÒÀÊ¤â°ì½ï¤Ë¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð¤¤À¼¤òµó¤²¤¿¡£
Gom¤ÈºÆ»ÏÆ°¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¥½¥ó¥°
¤½¤ó¤Ê²¹¤«¤¤¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë²Î¤¦¤³¤È¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢ºÆ»ÏÆ°¤ò·Ð¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤ò¤ª¸Æ¤Ó¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ÎÁ´°÷¤ÇÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢HoneyWorks¤Ç¼ç¤ËºîÊÔ¶Ê¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤¹¤ëGom¡ª¡¡AtsuyuK!¤Î¥É¥é¥à¤¬¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤ß¡¢¡ÖÅìµþ¡¢À¼½Ð¤»¤Þ¤¹¤«¡ª¡¡°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈGom¤¬¶«¤ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ËÀè¶î¤±¤ÆÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖSTAY WITH YOU¡ÊCHiCO¡ßGom¡Ë¡×¤À¡£CHiCO¤ÈGom¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø»ä¤òÀ÷¤á¤ë£é¤Î²Î¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡ÖÊ¿À®¥Ð¥Ö¥ë¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ2¶ÊÌÜ¡£¥Á¥³¥Ï¥Ë¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ÇGom¤È°ì½ï¤Ë¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤â¡¢2018Ç¯¤Î½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¡ÈLAWSON presents CHiCO with HoneyWorks¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Öi contact¡×¡É¤È¡¢Æ±Ç¯²Æ¡¢ÆüÈæÃ«Ìî³°²»³ÚÆ²¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÈLAWSON presents CHiCO with HoneyWorks first hall tour 2018¡Ösmile i round¡×¡Á²Æ¿§¤Ëºé¤±¡Á¡ÉÅìµþ¸ø±é¤ËÂ³¤¤¤Æ3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ì¥¢¤Ê¥³¥é¥Ü¤À¡£
¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢´ÑµÒ¤ò¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡ª¡×¤ÈÀú¤ê¤Ê¤¬¤éÄ¥¤ê¤Î¤¢¤ë¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÅê¤²¤«¤±¤ëGom¤È¡¢¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤Æ¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò¶Á¤«¤»¤ëCHiCO¡£¤½¤·¤ÆGom¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼1¿Í1¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÎý¤êÊâ¤¯¡£¤½¤ó¤ÊGom¤ò²¹¤«¤Ê´ãº¹¤·¤È²¹¤«¤Ê²ÎÀ¼¤Ç¸«¤Ä¤á¤ëCHiCO¡£Gomºî»ì¤Ë¤è¤ë¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Á¥³¥Ï¥Ë³Ú¶Ê¤Î¥ï¡¼¥É¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê1¶Ê¡£¡È¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Þ¤¿¤³¤³¤Ç²ñ¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡É¡¢¤½¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡ÈSTAY WITH YOU, ALRIGHT¡É¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢²Î¤¤¼ê¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥Á¥³¥Ï¥Ë¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿Gom¤¬¡¢ºÆ»ÏÆ°¤ËÂ£¤ë¥¨¡¼¥ë¤ò¹þ¤á¤¿¡¢CHiCO¤È¥Á¥³¥Ï¥Ë¤ò°¦¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë»×¤¨¤¿¡£
¶½Ê³¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÁ°¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¥Ð¥ó¥É¤Èµ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¤òÂ³¤±¡¢¡Ö³Ú¶Ê¡¢½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡¡´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢CHiCO¤Á¤ã¤ó¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼êÅÚ»º¤Î1¤Ä¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¡ª¡¡¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¡£¡×¤È¡ÖSTAY WITH YOU¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿Gom¡£¥Á¥³¥Ï¥Ë¤Î³èÆ°µÙ»ß¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥í¥Ê²Ò¤È¡Ö²æ¡¹¤â¤Í¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ê»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¡ËÁ´¤Æ¤ÎÀ¼¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤À¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£¡ÈÂç¾æÉ×¡É¤È²Î»ì¤Ë¤¢¤ë¤±¤É¡¢¡Ê¤ß¤ó¤Ê¤Î¡Ë1¤Ä1¤Ä¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÂç¾æÉ×¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤ã¤¢²¶¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢²»³Ú¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ËÂç¾æÉ×¤À¤è¡¢¤ß¤ó¤Ê¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤è¤È¡¢ÌµÀÕÇ¤¤À¤±¤É¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¤À¤È¸À¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡Öº£Æü¤Ï¤Û¤ó¤È¤Ë°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤Èµï»Ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢²¿¤«¤ò»¡¤·¤¿´ÑµÒ¤¬¡¢¡Ö¤ª¤ª¤Ã¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òµó¤²¡¢¼¡¤ËÊü¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Gomºî¶Ê¤Ë¤è¤ëHoneyWorks¤Î¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥¤¥Î¥³¥êÀèÀ¸¡×¡ªGom¤ÈCHiCO¤«¤é¤ÎÅê¤²¤«¤±¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ï¡¼¥¤¥Ï¥¤¥Ï¥¤¥Ï¡¼¥¤¥Ï¥¤¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡£¡Ö¥Á¥³¥Ï¥Ë¤Î¤³¤È¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÎCHiCO¤ÎÀ¼¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡¢¸µµ¤¤ÊÊÖ»ö¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
³Ð¸ç¤È´¶¼Õ¤ò¸ÀÍÕ¤È²Î¤Ë¤Î¤»¡¢ÆÍ¤È´¤±¤¿¥í¥Ã¥¯¤Ê¸åÈ¾Àï¤¯
³Ð¸ç¤È´¶¼Õ¤ò¸ÀÍÕ¤È²Î¤Ë¤Î¤»¡¢ÆÍ¤È´¤±¤¿¥í¥Ã¥¯¤Ê¸åÈ¾Àï
Gom¤¬ñ¥ÁÖ¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¡¢¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤Ç®µ¤¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤éCHiCO¤¬¡ÖÅìµþ¸ø±é¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ¼½Ð¤·¤Æ¹Ô¤³¤¦¤ä¡£Gom¤µ¤ó¤«¤éÂ÷¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤ÎÇ®¤Ç¡¢¸åÈ¾Àï¤â¹Ô¤¯¤¾¡ª¡×¤È¥·¥ã¥¦¥È¤¹¤ë¡£¥¯¡¼¥ë¤Ë¶ÊÌ¾¤ò¹ð¤²¡¢´¬¤µ¯¤³¤ëÂç´¿À¼¤ËÉé¤±¤¸¤È·ã¤·¤¯»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¢¥¤¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤À¡£ÃæÀ¾¤ÈOji¤¬¥®¥¿¡¼¥½¥í¤ò³Ý¤±¹ç¤¤¡¢Hiroki169¤¬Æ¬¤ò·ã¤·¤¯¿¶¤ë¡£¤½¤·¤ÆW¥·¥ó¥°¥ë¤«¤é¤â¤¦1¶Ê¡¢CHiCO¤Î¥í¥ó¥°¥·¥ã¥¦¥È¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¿·¶Ê¡ÖÀï¾ì¤Î²Ú¡×¡£AtsuyuK!¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÀú¤ê¡¢±§ÅÔ·½µ±¤¬·ã¤·¤¯¸°È×¤òÃ¡¤¡¢CHiCO¤¬²Î¤¤¤Ê¤¬¤é±Ô¤¯¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡£¥Ï¡¼¥É¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¡¢¤½¤³¤Ë¹Ó¡¹¤·¤¯»Â¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯CHiCO¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê¤Ö¤Ä¤±¤¿¥Á¥³¥Ï¥Ë¥í¥Ã¥¯¤¬Zepp DiverCity(TOKYO)¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥Á¥³¥Ï¥Ë¡¢¤¤¤¤¤Ã¤¹¤Í¡ª¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤ï¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢CHiCO¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¥½¥í³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Á¥³¥Ï¥ËºÆ»ÏÆ°¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢¿¿Ùõ¤Ë¸ì¤ë¡£¡Ö³èÆ°ºÆ³«¤Þ¤Ç¤Î¤³¤Î3Ç¯´Ö¡¢¥½¥í³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥³¥Ï¥Ë¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÅÚ»º¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦CHiCO¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Á¥³¥Ï¥Ë¤È°ã¤¦²»³Ú¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂçÊÑ¤Ç¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤â¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»þ¤Ë¤ÏÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤ÆÇº¤à¤³¤È¡¢ÎÏµÚ¤Ð¤ºµã¤¤¿¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢CHiCO¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤Æ¡¢¥Á¥³¥Ï¥Ë¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤½¤·¤Æ¡¢²»³Ú³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬ºÆ»ÏÆ°¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ð¥È¥ó¤ò·Ò¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤Î¡È¤ª¤«¤¨¤ê¡É¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éCHiCO with HoneyWorks¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
´¬¤µ¯¤³¤ëÇï¼ê¤È¡¢CHiCO¤ò¸Æ¤ÖÀ¼¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼¡¤Î¶Ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬¿É¤¤»þ¡¢¼«Ê¬¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¤¤»þ¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤¤»þ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¼«¿È¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¥Á¥³¥Ï¥Ë¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ¤Íè¤ò·Ò¤²¤ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Î²Î¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¡£¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤¼¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡ª¡×¡£¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¸ì¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤¿¶Ê¤Ï¡Ö·èÀï¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡×¡£CHiCO¤¬À¼¤ò¸Ï¤é¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¹Ô¤¯¤¾¡ª¤â¤Ã¤ÈÅìµþ¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢²Î¤¤¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤âÎÏ¶¯¤¯·ý¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤ë¡£Oji¤¬¹âÂ®¤Î¥¢¥ë¥Ú¥¸¥ª¤òÁÕ¤Ç¤ë¤È¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÍº¡¹¤·¤¯¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÂç¹ç¾§¤¬¶Á¤¯¡£µÒÀÊ¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò¸þ¤±¤¿CHiCO¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ò¸«ÅÏ¤·¤Ê¤¬¤éÂç¤¤¯ð÷¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¤À!!¡×¤È¥·¥ã¥¦¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤À¡¢Ä¶Âç¹¥¤¤À¡ª¡×¤ÈËË¤ò¹ÈÄ¬¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢CHiCO¤Ï¥é¥¹¥È¤Î¶Ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¡£¡Ö3Ç¯Á°¤Ë¡È¡Ö£é¤Ï¼«Í³¤Ç¡¢Çû¤ì¤Ê¤¤¡£¡×¡É¥Ä¥¢¡¼¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤ò¤·¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ÎÆü¤«¤é¡¢µ¢¤Ã¤¿»þ¤ËÀäÂÐ¤Ë²Î¤ª¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²Î¤¦¤Ê¤é¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤À¤Ê¤È¡¢Âç»ö¤ËÂç»ö¤Ë²¹¤á¤Æ¤¤¿¶Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤ËÀ¼¹â¤é¤«¤Ë¡¢´À¥Ó¥·¥ã¡¼¤È¤«¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¥³¥Ï¥ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡©Í¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÂÎÎÏ¤âÀ¼¤âÁ´Éô¤³¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¥Ø¥í¥Ø¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æº¸¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¥¿¥ª¥ë¤òÆÍ¤¾å¤²¡¢Êü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Öº£Æü¤â¥µ¥¯¥éÉñ¤¦¶Ç¤Ë¡×¡£µÒÀÊ¤Ë¥¯¥ë¥¯¥ë¤È²óÅ¾¤¹¤ë¥¿¥ª¥ë¤Î²Ö¤¬ºé¤¡¢ÃæÀ¾¡¢Hiroki169¡¢±§ÅÔ·½µ±¡¢Oji¤¬Ä·¤Í²ó¤ë¡£AtsuyuK!¤¬¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¿¶¤ê²ó¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤Î³¬ÃÊ¤Î¾å¤Ç·ã¤·¤¯²Î¤¦CHiCO¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÂçÀ¼¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¤¹¤Ã¤¯¤ÈÎ©¤Ã¤¿CHiCO¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ê¤·¤á¤ÆÅ·¤ò¤¢¤ª¤®¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¿¤À¤¤¤Þ¡¼!!¡×¤È¶«¤Ó¡¢ºÇ¸å¤ÏÁ´°÷¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·è¤á¤¿¡£
Á´°÷¤Î¡ÖHello¡×¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÎÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤òµá¤á¤ë¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤Î²»¤È¡Ö¥Á¥³¥Ï¥Ë¡×¥³¡¼¥ë¤¬Â³¤¯¡£¿ôÊ¬¤Î¸å¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËºÆ¤Ó»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ö¡£¼¡¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤ÇµÒÀÊ¤¬ÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢³¬ÃÊ¤Î¾å¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ê¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¹¥«¡¼¥È¤ËÍú¤ÂØ¤¨¤¿CHiCO¤¬²Î¤¤½Ð¤·¤¿¶Ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¥Á¥³¥Ï¥Ë¤ÎÂçÀÚ¤Ê½Ö´Ö¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿¡Öcolor¡×¤À¤Ã¤¿¡£½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î»þ¤â¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Î»þ¤â¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¤Î»þ¤â¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥é¥¤¥Ö¤Î»þ¤â¡¢³èÆ°µÙ»ß¥Ä¥¢¡¼¤Î»þ¤â¡¢ºÆ»ÏÆ°¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀë¸À¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¤Î»þ¤â¡Ä¡Ä¤½¤·¤Æ¤³¤ÎºÆ»ÏÆ°¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡ØHello¡Ù¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡Öcolor¡×¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥Á¥³¥Ï¥Ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤Îå«¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¿ÂçÀÚ¤Ê1¶Ê¤À¡£ºÆ²ñ¤Î´î¤Ó¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿Á´°÷¤Î¡ØHello¡Ù¤ÎÀ¼¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇÄ°¤¤¤¿¤É¤Î¡Öcolor¡×¤è¤ê¤âÇ®¤¯ÎÏ¶¯¤¯¡¢Zepp DiverCity (TOKYO)¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ä¥¢¡¼¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ1¿Í¤º¤Ä¤¬¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤à¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤ÎÅÐÃÅ¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ö3Ç¯´Ö¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¡¢²¶¤â¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤â¤¦²ÈÂ²¡£¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÀÄ½Õ¤ÎÂ³¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡ÊÃæÀ¾¡Ë
¡ÖÀ¸¥é¥¤¥Ö¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤À¤í¡£¤Û¤ó¤È¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤Ê¡ª¤Þ¤¿°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¡ª¡×¡ÊHiroki169¡Ë
¡Ö¥Þ¥¸¤Ç´ò¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤âCHiCO¤Á¤ã¤ó¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÇ®ÎÌ¤Ë¤Î¤Ã¤«¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î°ìÂÎ´¶¤òºî¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î1Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÊAtsuyuK!¡Ë
¡Ö³èÆ°µÙ»ßÃæ¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡Ê²»³Ú¡Ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢²ñ¤¦µ¡²ñ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢CHiCO with HoneyWorks¤È¤·¤ÆÂç¹¥¤¤Ê·¯¤¿¤Á¤Ë¤Þ¤¿²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¹¬¤»¤Ê1Æü¤Ç¤·¤¿¡£²»³Ú¤Ï³Ú¤·¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤é¤â¤è¤ê³Ú¤·¤¤¡£²þ¤á¤Æ¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿º£Æü¡£¤³¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ß¤ó¤Ê¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ê±§ÅÔ·½µ±¡Ë
¡Ö¤¹¤´¤¯·îÊÂ¤ß¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤â¤¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¡¢»þ´Ö¤È¤ª¶â¤ò³ä¤¤¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤Æ¡¢1¶ÊÌÜ¤Îµ²±¤È¤«¤â¤¦¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤ÀÀµÄ¾½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤Þ¤¿¤Í¡¢²ñ¤¨¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¡¢¤è¤í¤·¤¯¡ª¡×¡ÊOji¡Ë
¡Ö³èÆ°ºÆ³«¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤Æ¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÁ´Á³1¿Í¤¸¤ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡¢´°àú¤Ê¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾ï¤Ë¼êÃµ¤ê¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£³èÆ°ºÆ³«¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ß¤ó¤Ê¤È¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡¢¿§¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Û¡¼¥à¤Ï¤³¤³¤Ê¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â³èÆ°µÙ»ßÃæ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Âè2¤Î¥Û¡¼¥à¡¢¥½¥í¡Ê³èÆ°¡Ë¤â¥Á¥³¥Ï¥Ë¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢1¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦CHiCO ¡¢¤½¤·¤ÆCHiCO with HoneyWorks¤òº£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÊCHiCO¡Ë
1¿Í1¿Í¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡¢²¹¤«¤¤Çï¼ê¤òÂ£¤ëZepp DiverCity¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ëºÇ¸å¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢CHiCO ¤¬¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤¤ò¶Ê¤Ë¤Î¤»¤Æ¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¥é¥¤¥Ö¥¢¥ó¥»¥à¡Ö¥Û¡¼¥ê¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¡×¡ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¥Ô¥ó¥¯¤ÎÂç¤¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥°¡¢¤½¤·¤ÆCHiCO¤È¥Ð¥ó¥É¡¢µÒÀÊ¤Ë¥Ò¥é¥Ò¥é¤È¿¶¤é¤ì¤¿¾®¤µ¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥°¡£´ú¤ò·Ç¤²¡¢ÁÕ¤Ç¤ë²»¤È²Î¤ò»ß¤á¤º¤ËÊâ¤ó¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦¡È¥Á¥³¥Ï¥Ë¤È¤¤¤¦Î¹¡É¤Ø¤Î»¿²Î¤Ï¡¢¡È»ß¤Þ¤Ê¤¤²ÎÀ¼¤ò¼¡¤Î³¹¤Þ¤Ç¡É¤È¤Î²Î»ì¤ÎÄÌ¤ê¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤Î´üÂÔ¤È´õË¾¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥¹¥È¤ÏGom¤âºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¡¢CHiCO¤È¥¨¡¼¥ë¤ò¸ò´¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤â°ì¿Í¤º¤Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë°§»¢¤ò¤·¤Æ¡¢Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤ë¡£¡ÖºÆ»ÏÆ°¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¥Ð¥È¥ó¤ò·Ò¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿§¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æº£¡¢·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡Ä¡Ä¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦!!¡×¡ÊCHiCO¡Ë
½ª±é¸å¤Ë¤ÏLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î±ÇÁü¤Ç¡¢½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCHiCO with HoneyWorks¡Öi BEST -Singles Collection-¡×¡Ù¤Î2026Ç¯3·î25Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¡¢7·î¤«¤éÁ´¹ñ8ÅÔ»ÔÁ´9¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë²Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÈLAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Summer tour 2026¡Ê²¾¡Ë¡É¤òÈ¯É½¡ª¤³¤ÎºÆ»ÏÆ°¥Ä¥¢¡¼¤Ç³Î¤«¤á¤¢¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îå«¤È¡¢¤â¤¦°ì²ó¤êÀ®Ä¹¤·¤¿¥Á¥³¥Ï¥Ë¤Î²»³Ú¤¬¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤É¤¦ÇúÈ¯¤¹¤ë¤«¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤À¡£
LAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Zepp tour 2026 ¡ØHELLO!!¡Ù
2026.01.18¡÷Zepp DiverCity (TOKYO)
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
M01.À¤³¦¤ÏÎø¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë
M02.¥×¥é¥¤¥É³×Ì¿
M03.¿ÍÀ¸¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é
M04.¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤¤¡£
M05.²µ½÷¤É¤â¤è¡£
M06.¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¥ì¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥ë
M07.¥é¥Ö¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë Alert!
M08.¥é¥Ö¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë
M09.¥Ä¥Î¥ë¥¥â¥Á
M10.¥æ¥¥É¥±
M11.STAY WITH YOU¡ÊCHiCO¡ßGom¡Ë
M12.¥¤¥Î¥³¥êÀèÀ¸
M13.¥¢¥¤¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª
M14.Àï¾ì¤Î²Ú
M15.·èÀï¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È
M16.º£Æü¤â¥µ¥¯¥éÉñ¤¦¶Ç¤Ë
EN01.color
EN02.¥Û¡¼¥ê¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°
¢£¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡Øi BEST -Singles Collection-¡Ù
¡Ê¥è¥ß¡§¥¢¥¤ ¥Ù¥¹¥È ¥·¥ó¥°¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë
2026·î3·î25Æü(¿å)È¯Çä
¡¦½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×(2CD+BD+GOODS)
SMCL-981¡Á984¡¡7,000±ß (ÀÇ¹þ)
¡¦ÄÌ¾ïÈ×(2CD)
SMCL-985¡Á986¡¡3,500±ß (ÀÇ¹þ)
Í½Ìó¡§https://cwhw.lnk.to/E8H84X
¡úÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
LAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Summer tour 2026¡Ê²¾¡Ë
CDÁá´üÍ½Ìó¼Ô¸ÂÄêºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Öi BEST -Singles Collection-¡×¤òÂÐ¾Ý¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÁá´üÍ½Ìó¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢²Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖLAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Summer tour 2026¡Ê²¾¡Ë¡×¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãÂÐ¾Ý¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ä
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó/HMV&BOOKS Online/³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹/¥Í¥ª¥¦¥¤¥ó¥°/Sony Music Shop/¿·À±Æ²WonderGOO¥ª¥ó¥é¥¤¥ó/¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×/¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×/Amazon.co.jp
¾ÜºÙ¡§https://www.chicoxxx.com/information/detail/?id=580358&artist=cwhw
¢£¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
LAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Summer tour 2026¡Ê²¾¡Ë
07/03(¶â) Åìµþ¡¦EX THEATER ROPPONGI
07/05(Æü) ËÌ³¤Æ»¡¦PENNY LANE24
07/18(ÅÚ) ¹áÀî¡¦¹â¾¾festhalle
07/19(Æü) Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬DRUM LOGOS
07/20(·î¡¦½Ë) Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
08/01(ÅÚ) µÜ¾ë¡¦ÀçÂæRensa
08/09(Æü) Åìµþ¡¦Zepp Haneda (TOKYO)
08/22(ÅÚ) ÀÐÀî¡¦REDSUN
08/23(Æü) °¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
CDÁá´üÍ½Ìó¼Ô¸ÂÄêºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ
¡Á2·î23Æü(·î¡¦½Ë) 23:59
¾ÜºÙ¡§https://www.chicoxxx.com/information/detail/?id=580360&artist=cwhw
