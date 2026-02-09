¥¸¥ç¡¼¥·¥ó¡¢¡Ö¤Ò¤ÈÂÁá¤¯·è»»Çä¤ê¤Ä¤¯¤·¡ª¥»¡¼¥ë¡×¡¡2·î15Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü
²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Î¥¸¥ç¡¼¥·¥ó¤¬¡Ö¤Ò¤ÈÂÁá¤¯·è»»Çä¤ê¤Ä¤¯¤·¡ª¥»¡¼¥ë¡×¤ò2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ç¡¼¥·¥ó¤Î»ØÄê¾¦ÉÊ¤ò¥ì¥¸¤Ë¤Æ10¡ó°ú¤¤ä15¡ó°ú¤¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¸¥ç¡¼¥·¥ó¥¢¥×¥ê¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È»ØÄê¾¦ÉÊ¤¬20¡ó°ú¤¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£¥»¡¼¥ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃ²ÁÉÊ¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¥¸¥ç¡¼¥·¥ó¥¢¥×¥ê¤Î¥¯¡¼¥Ý¥óÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤ÎÅÅ»ÒÃÍ»¥¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥»¡¼¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤È³ä°úÎ¨¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥¸¥ç¡¼¥·¥ó¤Î»ØÄê¾¦ÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
³Æ¼ï¥Ç¥£¥¹¥¯¥á¥Ç¥£¥¢¡¢²ûÃæÅÅÅô¡¦ÇÛÀþ´ï¶ñ¡¢¥á¥â¥ê¡¼¥«¡¼¥É¡¦USB¥á¥â¥ê¡¼¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼ÍÑ»æ¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤É¡ÄÈÎÇä²Á³Ê¤«¤é15¡ó°ú¤
¥¤¥ó¥¯¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¡¢ÍÑ»æ¡¢ÅÅÃÓ¡¢ÅÅµå¤Ê¤É¡ÄÈÎÇä²Á³Ê¤«¤é10¡ó°ú¤
Nintendo Switch¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡ÊSwitch 2¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ÏÂÐ¾Ý³°¡Ë¡¢LEGO¤Ê¤É¡ÄÈÎÇä²Á³Ê¤«¤é5¡ó°ú¤
¡Ö¤Ò¤ÈÂÁá¤¯·è»»Çä¤ê¤Ä¤¯¤·¡ª¥»¡¼¥ë¡×¤Î¥Á¥é¥·
¥¸¥ç¡¼¥·¥ó¥¢¥×¥ê¤Î¥¯¡¼¥Ý¥óÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤ÎÅÅ»ÒÃÍ»¥¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥»¡¼¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤È³ä°úÎ¨¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥¸¥ç¡¼¥·¥ó¤Î»ØÄê¾¦ÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
³Æ¼ï¥Ç¥£¥¹¥¯¥á¥Ç¥£¥¢¡¢²ûÃæÅÅÅô¡¦ÇÛÀþ´ï¶ñ¡¢¥á¥â¥ê¡¼¥«¡¼¥É¡¦USB¥á¥â¥ê¡¼¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼ÍÑ»æ¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤É¡ÄÈÎÇä²Á³Ê¤«¤é15¡ó°ú¤
¥¤¥ó¥¯¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¡¢ÍÑ»æ¡¢ÅÅÃÓ¡¢ÅÅµå¤Ê¤É¡ÄÈÎÇä²Á³Ê¤«¤é10¡ó°ú¤
Nintendo Switch¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡ÊSwitch 2¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ÏÂÐ¾Ý³°¡Ë¡¢LEGO¤Ê¤É¡ÄÈÎÇä²Á³Ê¤«¤é5¡ó°ú¤
¡Ö¤Ò¤ÈÂÁá¤¯·è»»Çä¤ê¤Ä¤¯¤·¡ª¥»¡¼¥ë¡×¤Î¥Á¥é¥·