¡Ú¥Î¥¢¡¦£Í£Í¡ÛÅÄÃæ¾ÅÍ¤¬¥¿¥¤¥¿¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼ÇË¤ê£Ç£È£Ã¥Ï¡¼¥É¥³¥¢²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¾¡ª¡×
¡¡¥Î¥¢¤Î¡Ö£Í£Ï£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Í£Á£Ç£É£Ã¡Ê£Í£Í¡Ë¡×£¹Æü¤Î¿·½ÉÂç²ñ¤Ç¡¢ÅÄÃæ¾ÅÍ¡Ê£µ£²¡Ë¤¬¥¿¥¤¥¿¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡Ê£²£µ¡Ë¤òÇË¤ê£Ç£È£Ã¥Ï¡¼¥É¥³¥¢²¦ºÂ¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£
¡¡½éÂå²¦¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÅÄÃæ¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤ÇÂè£µÂå²¦¼Ô¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤ò»î¹ç¸å¤Ë½±·â¤·ÀëÀïÉÛ¹ð¡£¥Ù¥ë¥È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î²¦ºÂÀï¤¬¤³¤ÎÆü¤ÎÂè£±»î¹ç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÝÅá¤ò¼ê¤Ëµ¤¹ç½½Ê¬¤ÇÆþ¾ì¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ï³«»Ï¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤È¥Ñ¥¤¥×¥¤¥¹¤Ç²¥¤ê¹ç¤¦¤Ê¤É·ãÆ®¤òÅ¸³«¤À¡£¤À¤¬ÃæÈ×¤Ë¤Ï¾ì³°¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¿²¤«¤µ¤ì¤ë¤È¥³¡¼¥Ê¡¼ºÇ¾åÃÊ¤«¤é¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£¡¼¥×¥ì¥¹¤ÇÄÙ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃÝÅá¤ò¼ê¤Ë¤Ö¤ó²¥¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ±þÀï¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤ò¥¤¥¹¤´¤È½³¤êÈô¤Ð¤¹¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¶î»È¤·¤¿¹¶·â¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç²¦¼Ô¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÅÓÃæ¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤ËÃÝÅá¤òÃ¥¤ï¤ì¤á¤Ã¤¿ÂÇ¤Á¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÎ¾Íº¾ù¤é¤ÌÀï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Ë¥Ñ¥¤¥×¥¤¥¹¤Î»³¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°£Ä£Ä£Ô¤ÇÇ¾Å·¤«¤éÆÍ¤»É¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¸åºÇ¸å¤ÎÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤ë¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤ÎÌÔ¹¶¤ò¤·¤Î¤°¤È¡¢¥¤¥¹¤ÇÆ¬Éô¤ò¤Ö¤ó²¥¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°£Ä¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Çò¤¤¥Ù¥ë¥È¤ò¸Ø¤é¤·¤²¤Ë·Ç¤²¤¿ÅÄÃæ¤ÏÂç¤Î»ú¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤È°®¼ê¤ò¤«¤ï¤·¤ÆÂà¾ì¡£¥³¥á¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÅÄÃæ¾ÅÍ¤ä¡££Í£Í¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¾¡ª¡×¤È¶«¤Ö¡£¤µ¤é¤Ëº£¸å¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ë¸þ¤±¡ÖÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤ï¤ó¡£¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ëÍ¦µ¤¤Î¤¢¤ë¥ä¥Ä¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍè¤¤¤ä¡ª¡¡¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤Á¤ã¤¦¤¾¡£Ã¯¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤±¤É¡¢Î©¤Ä¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é³Ð¸ç¤·¤ÆÍè¤¤¤è¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£