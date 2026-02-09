ËÜ¤¬¿´¤ò°é¤Æ¤ë¡½¡½¤³¤É¤â¥¹¥Þ¥¤¥ë¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼°Ë½¸±¡¸÷¡¦ÈøÌÚ¥Þ¥Þ¤¬Ãæ³Ø¹»¤ÇÆÃÊÌ¼ø¶È¤ò¼Â»Ü
ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Î¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢»Ò¤É¤â¤Î¾Ð´é¤Ë·Ò¤¬¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¤³¤É¤â¥¹¥Þ¥¤¥ë¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ1·î27Æü¡¢ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¤Ë¤¢¤ëÂè½½»°Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î°Ë½¸±¡¸÷¤µ¤ó¡¢ÈøÌÚÄ¾¼ù¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¼ø¶È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖËÜ¤¬¿´¤ò°é¤Æ¤ë¡×¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢Á°¤Î¤á¤ê¤ËÄ°¤¯»Ò¤É¤â¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡û°Ë½¸±¡¸÷¤µ¤ó¡¢ÈøÌÚÄ¾¼ù¤µ¤ó¤¬ÆÃÊÌ¼ø¶È¤ò¼Â»Ü
ÅìµþÅÔ¤Ç¤ÏÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Ë¡Ö¤³¤É¤â¥¹¥Þ¥¤¥ë¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¼ø¶È¤òÁ´5²ó¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÆü¤Ï¡¢ÂÎ©¶èÎ©Âè½½»°Ãæ³Ø¹»¤Î1Ç¯À¸¤«¤é3Ç¯À¸¤¬Ä°¹Ö¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï°Ë½¸±¡¸÷¤µ¤ó¡¢Â³¤¤¤ÆÈøÌÚÄ¾¼ù¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¡£¤½¤ì¤¾¤ìËÜ¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¯¡¢°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤Ï¡ØÌ¾Ãø¤ÎÏÃ ËÍ¤È¥«¥Õ¥«¤Î¤Ò¤¤³¤â¤ê¡Ù(KADOKAWA)¡¢¡ØÌ¾Ãø¤ÎÏÃ ÇÎ¾Ö¤âËÍ¤âÀ¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù(Æ±)¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸³Ø¤Ë¤«¤«¤ï¤ëËÜ¤ò¾å°´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈøÌÚ¤µ¤ó¤Ï22Ç¯´Ö¡¢¹ñ¸ì¤Î¶µ»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢2023Ç¯4·î1Æü¤ËÅìµþÅÔÎ©¿Þ½ñ´ÛÌ¾ÍÀ´ÛÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜ¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤¬¿¼¤¤Æó¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡û°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤Î¡Ù¤òÏ¯ÆÉ
ÆÃÊÌ¼ø¶È¤Î1¥³¥ÞÌÜ¤Ï¡Ö³¨ËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¡×¡£°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤¬»ý»²¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ø¤Î¡Ù(ºî¡¦junaida¡¿Ê¡²»´Û½ñÅ¹)¤À¡£¸ÀÍÕ¤È¸ÀÍÕ¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë½õ»ì¡Ö¤Î¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤¿³¨ËÜ¤Ç¡¢¡Ö¤Î¡×¤Ë¤è¤êÊª¸ì¤¬»þ´Ö¡¦¶õ´Ö¤ò±Û¤¨»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤¬¡ÖÊ¸»ú¤¬¤¹¤´¤¯¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³¨¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬¡¢1¥Ú¡¼¥¸1¥Ú¡¼¥¸¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤ÏÏ¯ÆÉ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¤ª¾ë¤Î³¨¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤ËÀÄ¤¤ÉÛÃÄ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¤¢¤ª¤¤ÉÛÃÄ¤¬¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¡¢³¤¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤¢¡¢ÁÛÁü¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤½¤Î¤Ä¤É»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»ëÀþ¤ò¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë¡£¤³¤Î³¨ËÜ¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¹ñ¸ì¤Î¼ø¶È¤À¤È¥¹¥é¥¹¥éÁá¤¯ÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤è¤·¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤á¤¯¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤ÇÁÛÁü¤ÎÃæ¤Ç¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¤ªÏÃ¤¬ºî¤ì¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£³¨ËÜ¤òÉÁ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢ºÇ½é¤Ë¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë½ª¤ï¤í¤¦¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¢ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â³¨ËÜ¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢ºÃÀÞ¤·¤Á¤ã¤¦¡£ÅÓÃæ¤ÇÂ³¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï¡Ø¤Î¡Ù¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¼«Í³¤À¤·¡¢¤á¤¯¤ëÁ°¤Ë¡Ø¤³¤Î¡È¤Î¡É¤Ï²¿¤Ë·Ò¤¬¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡×(°Ë½¸±¡¤µ¤ó)
¡Ø¤Î¡Ù¤Ï¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛÎÏ¤äÁÛÁüÎÏ¤òÍÜ¤¦ËÜ¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£¡Ø¤Î¡Ù¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹ñ¸ì¤Î¥Æ¥¹¥È¤ÏÊ¸¾Ï¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎËÜ¤Ï¡Ø¾ï¼±Åª¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤«¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÏÃ¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¡Ø³¨ËÜ¤äÊª¸ì¤Î³Ú¤·¤µ¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿ËÜ¡×¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ûÈøÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÌ±ÏÃ¡Ø¤Æ¤Ö¤¯¤í¡Ù¤òÏ¯ÆÉ
Â³¤¤¤ÆÈøÌÚ¤µ¤ó¤¬Ï¯ÆÉ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÌ±ÏÃ¡Ø¤Æ¤Ö¤¯¤í¡Ù(ºî¡§¥¨¥¦¥²¡¼¥Ë¡¼¡¦M¡¦¥é¥Á¥ç¥Õ¡¿Ê¡²»´Û½ñÅ¹)¡£¥µ¥¤¥º¤ÎÂç¤¤Ê³¨ËÜ¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸å¤í¤Î¿Í¤â¸«¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç?¡×¤Èµ¤¸¯¤¤¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¤À¤ä¤«¤ÊÀ¼¿§¤Ç¡Ø¤Æ¤Ö¤¯¤í¡Ù¤òÏ¯ÆÉ¤¹¤ë¡£
¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡½¡½¡£
¸¤¤È¤È¤â¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤ë¿¹¤òÊâ¤¯¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤¬¡¢ÊÒÊý¤Î¼êÂÞ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¼êÂÞ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥Í¥º¥ß¡¢¥«¥¨¥ë¡¢¤¦¤µ¤®¡¢¥¥Ä¥Í¡¢Ïµ¡Ä¡Ä¤ÈÆþ¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì´¨¤µ¤«¤é¿È¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥¯¥Þ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¼êÂÞ¤ËÆþ¤ê¡¢¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤Î¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¾õÂÖ¡£¤½¤Îº¢¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤¬¡¢¼êÂÞ¤òÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤Íè¤¿Æ»¤òÌá¤ë¡£¤¹¤ë¤È¤â¤¾¤â¤¾¤ÈÆ°¤¯¼êÂÞ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¸¤¤¬ËÊ¤¨¤ë¤ÈÆ°Êª¤¿¤Á¤¬¿¹¤ÎÃæ¤Ø»¶¤ê»¶¤ê¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡½¡½¡£
ÈøÌÚ¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎËÜ¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡Öº£¥í¥·¥¢¤ÈÀïÁè¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÌ±ÏÃ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼æ¤«¤ì¤¿¡×¤«¤é¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÌ±ÏÃ¤Î¡Ø¤Æ¤Ö¤¯¤í¡Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ø¤ª¤ª¤¤Ê¤«¤Ö¡Ù¤Ï¥í¥·¥¢Ì±ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï°ã¤¦¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ø¤ª¤ª¤¤Ê¤«¤Ö¡Ù¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¤±¤É¡¢¡Ø¤Æ¤Ö¤¯¤í¡Ù¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÀ®¸ù¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤Î³¨ËÜ¤Ë¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤±¤É¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤¿¤êÌµÃã¤ò¤¹¤ë¤ÈÊ¿ÏÂ¤¬²õ¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¡¢¤È¤¤¤¦½ª¤ï¤êÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×(ÈøÌÚ¤µ¤ó)
¤½¤ó¤ÊÈøÌÚ¤µ¤ó¤Î²òÀâ¤ò¼õ¤±¡¢°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤¬¡ÖºÇ¸å¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ËÜ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¡Ø¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È? ¤È»×¤Ã¤¿³¨ËÜ¤Ã¤Æ¡¢°Õ³°¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤È¡Ø¤Æ¤Ö¤¯¤í¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ûÆó¿Í¤¬¸ì¤ë¡ÖËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤È¤Ï
¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤ËÄ°¤Æþ¤ëÀ¸ÅÌ¤â¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢Æó¿Í¤¬ËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤äÂçÁÝ½ü¤Î¤È¤¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¼ÙËâ¤Ê¤Î¤ÏËÜ¤Ç¤¹¡£¤Ä¤¤¼ê¤ò»ß¤á¤ÆÆÉ¤ó¤¸¤ã¤¦¡£10Ç¯Á°¤ËÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿¤Ï¤º¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤¸¤ã¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤È¡¢Á°¤Î¼«Ê¬¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÈæ¤Ù¤é¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤â³Ú¤·¤¤¤±¤É¡¢¼ê¸µ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¤â¤Ò¤È¤Ä¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×(°Ë½¸±¡¤µ¤ó)
¡ÖËÜ¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¾²¤¬È´¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¤Í¡¢º£¤ÏAI¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Æ¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¾å¼ê¤Ëºî¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤¬ËÜÅö¤«¤Ê¡¢¤³¤ì¤Ï±³¤«¤Ê¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤Èµ¿¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»þÂå¤ÏÀ¸¤¤Ë¤¯¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ï¤±¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢ËÜ¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡£Âè°ì¼¡Åª¤Ê¿®Íê¤Ç¤¤ëÂÐ¾ÝÊª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡×(ÈøÌÚ¤µ¤ó)
¡ûÃæ³ØÀ¸¤¬Áª¤Ö¹¥¤¤ÊËÜ¤Ï¤É¤ó¤ÊËÜ?
¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤¬¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿ËÜ¤ÎÏ¯ÆÉ¤Î¼¡¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤Ë¤è¤ëËÜ¤Î¾Ò²ð¡£4¿Í¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬¡Ö¹¥¤¤ÊËÜ¤È¤½¤ÎÍýÍ³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»öÁ°¤Ë¹Í¤¨¡¢È¯É½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
1¿ÍÌÜ¤Î1Ç¯À¸¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ø¥¯¥¸¥é¤¬¤·¤ó¤À¤é¡Ù(ºî¡§¹¾¸ý³¨Íý¡¢³¨¡§¤«¤ï¤µ¤¤·¤å¤ó¤¤¤Á¡¢´Æ½¤¡§Æ£¸¶µÁ¹°¡¿Æ¸¿´¼Ò)¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÍÑ»æ¤¬¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢ÈøÌÚ¤µ¤ó¤¬»×¤ï¤º¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤! ¥¯¥¸¥é¤ÎÌÜ¤¬Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢¿´¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤ÎÌÜ¤ÏÉÁ¤±¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÀä»¿¡£¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¿¤Î·Ò¤¬¡×¤À¤È¤¤¤¤¡¢Áª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¥µ¥á¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¿¼³¤¤¬ÉñÂæ¤À¤«¤é¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖÈ¾Ç¯´Ö²¿¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥µ¥á¤¬¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¡¢Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤â¼æ¤«¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Æó¿ÍÌÜ¤Î2Ç¯À¸¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡Ù(Ãø¡§Ãæ°æÍ³Íü»Ò¡¿¸¸Åß¼Ë)¡£
¸½ºß¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤â¸ø³«Ãæ¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÈ¾À¸µ¤À¡£Ìîµå¤ò»Ï¤á¤¿Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤·Ì´¤ò³ð¤¨¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿ºÇÃæ¤ËÇ¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢28ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤ÇÅ·¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¡ØÄü¤á¤Ê¤¤¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹Ö±é³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà¤¬¤³¤ÎËÜ¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡ÖÌîµå¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×¡£¡ÖÅØÎÏ¤Ï±³¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤ÆÌÜÉ¸¤«¤éÆ¨¤²¤º¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¡×¡½¡½¤È¤¤¤Ã¤¿ËÜºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë²£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡Ö¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
3¿ÍÌÜ¤Î2Ç¯À¸¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ø¤è¤À¤«¤ÎÀ±¡Ù(Ãø¡§µÜÂô¸¼£)
µÜÂô¸¼£¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦À¸ÅÌ¡£¤¤¤¸¤á¤äº¹ÊÌ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤À¤«¤é¡ÖÆÉ¤à¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
4¿ÍÌÜ¤Î3Ç¯À¸¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ø1500Æü ¿ÌºÒ¤«¤é¤ÎÆü¡¹¡Ù(Ãø¡¢¼Ì¿¿¡§´äÇÈÍ§µª¡¿¿·ÆüËÜ½ÐÈÇ¼Ò)¡£
2011Ç¯3·î11Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈïºÒ¼Ô¤ÎÀ¸³è¤äÉü¶½¹©»ö¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò»£¤Ã¤¿ËÜ¤À¤È¤¤¤¤¡¢¼«¿È¤¬¡Ö8Æü¸å¤Î19Æü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÌºÒ¤À¤Ã¤¿¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡Ö¤É¤ó¤Ê¿ÌºÒ¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡¢¶¯¤¯¡¢Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤º¡Ö¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡ÙÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿! ËÍ¤ÈÆ±¤¸¤È¤³¤í¤Ç´¶Æ°¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£58ºÐ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤È·¯¤¿¤Á¤ÎÂåÉ½¤¬¡¢¡ØÌîµå¤¬¹¥¤¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ç¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤Î¤â°ì½ï¡×¤ÈÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¶¦´¶¤Ç¤¤ëËÜ¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´¶Æ°¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Ï²£ÅÄÁª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥×¥ì¡¼¤Î¤¹¤´¤µ¤È¤«ÏÃ¤·¹ç¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£ËÜ¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢Ç¯Îð¤ä½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÇÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢Á´Á³´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÆ±¤¸²ÁÃÍ´Ñ¤ÇÆ±¤¸¤â¤Î¤òÌÌÇò¤¯»×¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ò¤¬¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜ¤Ç·Ò¤¬¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡£
°ìÊý¤ÇÈøÌÚ¤µ¤ó¤â¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ß¤ó¤Ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤è¤¯¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¼«Ê¬¤Ç¤Þ¤È¤á¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡û°Ë½¸±¡¤µ¤ó¡¢ÈøÌÚ¤µ¤ó¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
ºÇ¸å¤ËÀ¸ÅÌÂåÉ½¤ÎÆó¿Í¤«¤é¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¡¢°Ë½¸±¡¤µ¤ó¡¢ÈøÌÚ¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì»Ò¤É¤â¤Ë¸þ¤±¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¡¢¹â¹»¤Ë¤¢¤Þ¤ê¾å¼ê¤ËÄÌ¤¨¤Ê¤¯¤ÆµÙ¤ß¤¬¤Á¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï¹â¹»¤â¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»¤ÏÂÎ©¶è¤Ç¡¢Ãæ³Ø¤Ï½Ð¿È¤Î¹ÓÀî¶è¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç´¶¼Õ¤µ¤ì¤ëÆü¤Ï¡¢¤â¤¦Íè¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤ÆÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£Æü¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤ò¼è¤êÌá¤»¤¿¤«¤Ê¡£¤³¤Á¤é¤«¤é¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ËÜ¤ÏÀäÂÐ¤ËÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£1ºý1ºý¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÆÉ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆËÜ¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤³¤½ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×(°Ë½¸±¡¤µ¤ó)
ÈøÌÚ¤µ¤ó¤ÏÀ¸ÅÌ¤ò»Ø¤·¡ÖËÍ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤¯¤é¤¤¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹?¡×¤È¥¯¥¤¥º¤ò½Ð¤·¡¢Åö¤Æ¤é¤ì¤¿À¸ÅÌ¤Ï¡Ö60ºÐ¤¯¤é¤¤¡×¡Ö50Âå¡×¡Ö83ºÐ¡×¤Ê¤ÉÅú¤¨¤ë¡£
¡ÖËÍ¤ÏÍèÇ¯80ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É50Âå¡¢60Âå¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¼ÂÇ¯Îð¤ò¸À¤¦¤È¡Ø¤¨¤¨¡¼¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤¼¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¼«Ê¬¤Ç¤â¹Í¤¨¤¿¤é¡¢·¯¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ³ØÀ¸¤ä¾®³ØÀ¸¡¢´õË¾¤Î²ô¤Ç¤¢¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Ì¤Íè¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¡£°ì½ï¤Ë´õË¾¤ò»ý¤Ä¤È¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ì¿¤¬¤À¤ó¤À¤ó¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤è¡×
»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢À¤Âå¡¦¿¦¶È¡¦¶¶ø¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥óÌµ´Ø·¸¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤È¤â¤ËºÆ³ÎÇ§¤·¤¿1Æü¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§Í»³Àé½Õ¡Ë
