¤ß¤ó¤Ê»ä¤ò¸«¤Æ¡ªÍÛ¹â¿¿Çò¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖArea¡×¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¡Ø³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ù½½²¦À±ÆîÌò¤Ç°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢±éµ»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó²Î¾§ÎÏ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÛ¹â¿¿Çò¤¬¡¢2026Ç¯2·î5Æü¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖArea¡×¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÍÛ¹â¿¿Çò¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°§»¢Âå¤ï¤ê¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î1Ëç¤À¡£ÍÛ¹â¼«¿È¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Þ¤¨¤Æ¤É¤ó¤Ê¿´¶¤Ê¤Î¤«¡©²»³Ú¥ë¡¼¥Ä¤Ï¡©¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë¡ÈÍÛ¥¥ã¡É¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
INTERVIEW & TEXT BY ÀéÍÕ ¸¦°ì
¤¢¤Î¿Í¤ËÆ´¤ì¤ÆÌÜ»Ø¤·¤¿À¼Í¥¡õ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°
¡½¡½1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖArea¡×¤Ï¡¢È¯É½»þ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÍÛ¹â¤µ¤ó¤é¤·¤¤1Ëç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÛ¹â¿¿Çò¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ªËÜÅö¤Ëº£¤Î»ä¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÍÛ¹â¡¡µîÇ¯¤Î²Æº¢¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö²Æ¤ÎÂçË½Áö¤Þ¤Ä¤ê¡×¡Ê2025Ç¯8·î3Æü³«ºÅ¡ÈÍÛ¹â¿¿Çò presents¡Ö¡ù²Æ¤ÎÂçË½Áö¤Þ¤Ä¤ê¡ù ¡Á¥Ï¥¸¤±¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤ë¤«¡Á¡É¡Ë¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖRI RI RI¡×¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ç¤¹¡£¿åÌÌ²¼¤Ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤½¤³¤«¤éÏÃ¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÍÛ¹â¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¡¢¸µ¡¹¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÍÛ¹â¡¡¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤ò¸ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤«À¼Í¥¤È¤·¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤â¤·¤¿¤¤¡×¤È¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ì´¤¬³ð¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
ÍÛ¹â¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ì´¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡È¼ÒÄ¹¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¤³¤Î¿ÍÀ¸100Ç¯¤Ç¼«Ê¬¤¬¼ÒÄ¹¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤Î¡Ö¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯Ì´¤¬³ð¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥é¥¤¥Ö¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò¤¹¤ëÀ¼Í¥¤µ¤ó¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÛ¹â¤µ¤ó¤¬Æ´¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍÛ¹â¡¡»ä¤¬À¼Í¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÆ´¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¤Î»öÌ³½ê¡Ê¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Ä¡Ë¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë°ËÇÈ°É¼ù¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¥ª¥¿¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤Æ¤Îº¢¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó!!¡Ù¤¬¤¹¤´¤¯Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇAqours¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ËÇÈ¤µ¤ó¤ò´Ñ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬ÀÎ¤«¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¡Ö¸«¤Ä¤±¤¿¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¸ÀÍÕ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¼æ¤¤Ä¤±ÎÏ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ÂÎ¤«¤é°î¤ì½Ð¤ëÇÆµ¤¡¢¥ª¡¼¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ËÆ´¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤â¤¤¤Ä¤«Ã¯¤«¤ËÆ´¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¥ª¡¼¥é¤äº²¤¬¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ä¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬ÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Åö»þ¤«¤é¡¢¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡Ö»ä¤ò¸«¤Æ¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÍÛ¹â¡¡¤Ï¤¤¡£¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¡ÈÍÛ¥¥ã¡É¤È½ñ¤«¤ì¤ëÀ¼Í¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÍÛ¹â¡¡»ä¡¢²¿¤«¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£À¼Í¥¤ÏÀ¼¤Î±éµ»¤¬¼çÂÎ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡Ö»ä¤ÏÀ¼¤À¤±¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¹Í¤¨¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Ï³§¤µ¤ó¤¬¿§¡¹¤Ê·Á¤ÇÏª½Ð¤¹¤ë»þÂå¤Ç¤¹¤·¡¢¤»¤Ã¤«¤¯À¼Í¥¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ê¤é¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£¸µ¡¹»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤´ê¤¤¤¬¡¢À¼Í¥¤È¤¤¤¦Æ»¤òÄÌ¤·¤Æ³ð¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÍÛ¹â¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸»þÂå¤äÀ¼Í¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÍÛ¹â¡¡¾®³Ø6Ç¯À¸¤Îº¢¤Ë¥Ü¥«¥í¡ÊVOCALOID¡Ë¤¬Î®¹Ô¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ÎÍ§Ã£¤Î±Æ¶Á¤ÇÄ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¥Ü¥«¥í¿Ô¤¯¤·¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îºî¶Ê²È¤µ¤ó¡Ê¥Ü¥«¥íP¡Ë¤Î¿§¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¶Ê¤òÄ°¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä²»¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤ÏK-POP¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë½÷À¤ÎK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ü¥«¥í¤ÈK-POP¤Ð¤«¤êÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½K-POP¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬ºÇ¶á¤ÏXG¤¬¹¥¤¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ù´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¥º¡Ù¤Î¡Ö¥¢¥¿¥·¥Ý¥ó¥³¥Ä¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡×¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡£
ÍÛ¹â¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÅ»Ò²»·Ï¤Î²»³Ú¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¼ç¼´¤È¤·¤Æ¡Ö½÷¤Î»Ò¤¬Èþ¤·¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½À¼Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î²Î¤Î³èÆ°¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ø³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø³Ø¥Þ¥¹¡Ù¡Ë¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï±é¤¸¤Æ¤¤¤ë½½²¦À±Æî¤È¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø³Ø¥Þ¥¹¡Ù¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¤´¼«¿È¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÍÛ¹â¡¡¤¹¤´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ê¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬Éý¹¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ê¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÄ°¤¯¤È¡Ö¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë²Î¤¦¤«¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤À¡×¡Ö¥Ð¥é¡¼¥É¤ò¤ß¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦À¼¤ÎÄ¥¤êÊý¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤ÈµÛ¼ý¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£»ä¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤è¤êÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡È¥°¥ë¡¼¥ô´¶¡É¤Ç¤¹¤Í¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢²Î¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÈ¯¤·¤Æ¤ë¸À¸ì¤Î±äÄ¹¤Ë²»Äø¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶Ê¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤äÎ¢¤ÇÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²»¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤äÉ½¾ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢²Î¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµ»½Ñ¤â³Ø¤Ù¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤¦¤Î¤â¤è¤ê³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¤Î1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖArea¡×¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿»þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÍÛ¹â¡¡¡Ö¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤¾¡ª¡×¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤âÎÉ¤¤¤â¤Î¤¬½ÐÍè¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢È¯É½¤¹¤ë¤Î¤¬¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ç¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡ª¸«¤Æ¡ª¡ª¡×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤«¤éÍÛ¥¥ã¤È¤¤¤¦¤«¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¼þ¤ê¤Ë¤É¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â·ë¹½¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÍÛ¹â¡¡¤¨¡Á¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Ï¡Ö¸«¤Æ¸«¤Æ¡ª¡ª¡×¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿»þ¤Ë³§¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈ¿±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤ÏÎÈ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤µ¤é¤Ë¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½³Æ³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Î¤Á¤Û¤É»Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¥·¥ó¥°¥ëÁ´ÂÎ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ä¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍÛ¹â¡¡¤³¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ÏÍÛ¹â¿¿Çò¼«¿È¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢»ä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖArea¡×¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â»ä¤Ï»ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¡¢¡ÖRI RI RI¡×¤ÎÄ«µ¯¤¤Æ¿´ÃÏÎÉ¤¤É÷¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤ª»¶Êâ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤Ê¬¤â¡¢¡Öini mini¡×¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤í¤¦¡ª¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ãý¤í¤¦¡ª¤âÁ´Éô¤¬»ä¡£µÕ¤Ë¤³¤ì°Ê³°¤Ï»ä¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¡¢»ä¤âÍî¤ÁÃå¤¯»þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÍÛ¹â¡¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Û¤Ü¤³¤ì¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÍÛ¹â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö1st¥·¥ó¥°¥ë¤òÄ°¤¤¤Æ¤ß¤ó¤Ê»ä¤Î¤³¤È¤òÇÁ¤¸«¤Æ¤¤¤¤¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤½¤Î¤¯¤é¤¤ÍÛ¹â¤µ¤ó¼«¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤µ¤äÈþ¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë1Ëç¡£¸À¤¤Êý¤Ï¤¢¤ì¤«¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÈÎáÏÂ¤Î¥¬¡¼¥ê¡¼¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤â¤·¤Þ¤¹¡£¥¬¡¼¥ê¡¼¤À¤±¤ì¤É¡¢¾¼ÏÂ¤Ç¤âÊ¿À®¤Ç¤â¤Ê¤¤ÎáÏÂ¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
ÍÛ¹â¡¡³Î¤«¤Ë¡£¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎáÏÂ¤Ã¤Ý¤¤¿·¤·¤¤³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é»ä¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¿¿¤ÃÇò¤Ê°áÁõ¤ÈµðÂç¤Ê¥ê¥Ã¥×¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥ê¥Ã¥×¤Ï¼ÂÊª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
ÍÛ¹â¡¡¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê¥ê¥Ã¥×¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤Ï¤ª²½¾ÑÉÊ¤âÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê¥ê¥Ã¥×¤È°ì½ï¤Ë±Ç¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
私の「Area」へようこそ！！
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¤Ï³Æ³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÉ½Âê¶Ê¡ÖArea¡×¡£¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿Âè°ì°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÍÛ¹â¡¡¤½¤ì¤³¤½¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹¤¤¶õ´Ö¡ÊArea¡Ë¤Ë1¿ÍÎ©¤Ä¼«Ê¬¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëµ¤»ý¤Á¤è¤ê¤â¡¢¡Ö1¿Í¤ÇÎ©¤Ä»ä¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£²Î»ì¤â1¿Í¤è¤¬¤ê¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâ¤Ë¤¢¤ëÀ¸¤ÍÍ¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Î¿Í´Ö¤â¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢»ä¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¥µ¥Ó¤Î¥é¥¹¥È¤Î¡È»ä¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¡Ö»ä¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¶ì¤·¤¤¿´¾ð¤ò¹Ê¤ê½Ð¤¹¾ì¹ç¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥É¡¼¥ó¤È¡Ö»ä¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡ª¡×¤È¡£
ÍÛ¹â¡¡¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ë¤è¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë»ä¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Þ¤µ¤Ë²Î»ì¤Ë¤¢¤ë¡ÈWelcome to my area¡É¤Ç¤¹¤Í¡£
ÍÛ¹â¡¡¤Ï¤¤¡ª¡Ö¡ÊÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¡Ë¤è¤¦¤³¤½¡ª¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤È¡¢¤³¤Î¶Ê¤ÏÊâ¤¯¥Æ¥ó¥Ý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÅÔ²ñ¤Î³¹Êâ¤¯¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È ¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¡É¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÄ°¤¯¤È¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¼«Ê¬¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ç¾Æâ¤Ç¡ÖArea¡×¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¤Î¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÍÛ¹â¡¡¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ä°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍÛ¹â¡¡ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥µ¥Ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥µ¥Ó¤Ï¥¡¼¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ÂÀ¤¯Ä¥¤ì¤ë¡¢¿¼¤¤ÃÏÀ¼¤Ç½Ð¤»¤ë¸Â³¦¤Î²»¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÄÌ¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖÀ¼¤òÄ¥¤ë¤Î¤Ï¹¢¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤¢¤¨¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç²»³ÚÅª¤Ë°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡×¤È¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖArea¡×¤Ç¸Â³¦¤ËÄ¥¤êµÍ¤á¤¿²»¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¹ç¤¦¤Î¤«¤É¤¦¤«¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤â¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤·¤ó¤É¤µ¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë²»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯À¸¤µÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡¢Ë½Áöµ¡´Ø¼Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ÇÁç´¶¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏÀ¼¤Î¤Þ¤Þ¹â¤¤¥¡¼¤¬½Ð¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ü¥¤¥¹¤ä¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¤¬ÎÏ¶¯¤¤¿Í¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÍÛ¹â¤µ¤ó¤Ï¤´¼«¿È¤Î²Î¾§¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÍÛ¹â¡¡Äã¤¤²»¤Ï·ë¹½½Ð¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÀ¤á¤ÎÃÏÀ¼¤ò½Ð¤»¤ë²»°è¤¬¤¹¤´¤¯¶¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ü¥¤¥¹¤Î²»°è¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹¤¯¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¤â¶¯¤¯½Ð¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½¡ÖRI RI RI¡×¤Ï¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ð¤«¤ê¤ò»È¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Ü¥¤¥¹¡Ë¤À¤È¼å¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£º£¤Î»ä¤À¤ÈÃÏÀ¼¤ÇÄã²»¤ò¶Á¤«¤»¤ë¶Ê¤Î¤Û¤¦¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶Ê¤¬¤É¤¦¤¤¤¦È¯À¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤·¤ÆÄ°¤¯¤Î¤âÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÍÛ¹â¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤«¤é¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤ÏÄ¥¤Ã¤¿À¼¤ò»È¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Þ¤Çµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»ä¤¬´î¤Ó¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½²Î»ì¤âÁ´Éô¹¥¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤òµó¤²¤ë¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÍÛ¹â¡¡ºÇ½é¤Î¡È´¶¾ð¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤â»ä¡É¤Ç¤¹¡£¸µµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤»þ¤â¡¢¸µµ¤¤Ê»þ¤â¡¢¸µµ¤¤¹¤®¤ë»þ¤â¡¢¤É¤ì¤â¤¬»ä¡£³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤â¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¯¤º¤Ã¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥é¥¸¥ª¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÃý¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ö³Ú¤·¤¤¡Á¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë»ä¤â¡Ö²ù¤·¤¤¡Á¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë»ä¤â¡¢¤É¤Î´¶¾ð¤Î»ä¤âÁ´ÉôÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¡È´¶¾ð¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤â»ä¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¹ÎÄê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡£²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢É½Âê¶Ê¤ÎºÇ½é¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤â¤¹¤Ù¤Æ¹ÎÄê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Í¤À¤È¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤Ï·ù¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÍÛ¹â¡¡»ä¤âÀÎ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¿²¤ë»þ¤Ë¡Ö¤¦¤ï¡Á¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ãý¤ê¤¹¤®¤¿¡Ä¡Ä¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¤½¤ì¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÆâµ¤¤À¤Ã¤¿»ä¤¬¡¢È¯É½¤ä¼ø¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢À³Ê¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÛ¹â¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¿ÈÄ¹¹â¤¤¤Î¤¬Âç¤Ã·ù¤¤¤Ç¡Ä¡Ä¡£²ÈÂ²¤Ç»£¤Ã¤¿Æ°²è¤ÇÎ®¤ì¤ë¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤â¤¹¤´¤¯·ù¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë»ä¡¢¼þ¤ê¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¤¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿Í¤Î´é¿§¤Ð¤«¤ê¤òµ¤¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏK-POP¤òÄ°¤½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ã¤Æ²»³Ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î¶Ê¤Ð¤«¤êÄ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î±ÇÁü¤ò´Ñ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£¤ÎÍÛ¹â¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÀÎ¤Î»Ñ¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ÍÛ¹â¡¡ÀÎ¤Ï¿Í¤òÍ¶¤¦¤Î¤â¤¹¤´¤¯¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬Í·¤Ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤òÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÃÇ¤é¤ì¤Æ¤â¡Ö¤¤¤ä¡¢Í¶¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢ÀÎ¤Ï1¿Í¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤âÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¡ÖÊÌ¤ËÃ¯¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¤à¤·¤í»ä¤¬1¿Í¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ëÆ±¤¸¤¯1¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬°Â¿´¤¹¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÃÑ¤ò¼Î¤Æ¤¿Æü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï»ä¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤À¤«¤é¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¤è¤ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹¤â¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤ÆÌÜÎ©¤Ä¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥ë¤ò¤è¤¯Íú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ø³Ø¥Þ¥¹¡Ù¤Ç¿ÈÄ¹¤ÎÄã¤¤¿Í¤ÈÊÂ¤Ö»þ¤â¡¢¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
ÍÛ¹â¡¡¤Ê¤ó¤Ê¤é¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤âÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¤Ç¤«¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½ÍÛ¹â¤µ¤ó¤¬¶Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÛ¹â¤µ¤ó¤Î¶Ê¤¬¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÍÛ¹â¡¡¤ß¤ó¤Ê1¿ÍÆé¤È¤«¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö1¿Í¢þ¢þ¡×¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤±¤Þ¤¹¤«¡©
ÍÛ¹â¡¡¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤â¤¤¤±¤Þ¤¹¡£¿©»ö·Ï¤ÏÁ´ÉôÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤·¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤â¤¤¤±¤Þ¤¹¤·¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Ê¤é¡¢³¹¤ÇµÞ¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤¤¤ä¡¢¤¤¤¤Ê¤ê1¿Í¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍÛ¹â¡¡¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âµÕ¤Ë¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤»Ò¤ËË«¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¼ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¶ì¼ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍÛ¹â¿¿Çò¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤
¡½¡½2¶ÊÌÜ¤Ï¡ÖRI RI RI¡×¡£Àè¤Û¤É¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Ëºî¤Ã¤¿¶Ê¤¬¤³¤Á¤é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Çºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÍÛ¹â¡¡³§¤µ¤ó¤¬ÍÛ¹â¿¿Çò¤Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤¬¡È¡ù²Æ¤ÎÂçË½Áö¤Þ¤Ä¤ê¡ù ¡Á¥Ï¥¸¤±¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤ë¤«¡Á¡É¤¤¤¦ÃÆ¤±¤¿¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥»¥ó¥¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¶Ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸õÊä¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È°ì½ï¤Ë·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤ÈÂ¨·è¤·¤¿¤¯¤é¤¤±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½À©ºî¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
ÍÛ¹â¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¶Ê¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Ä¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤Î¶Ê¤ÏÆü¾ï¤Î¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÍÛ¹â¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈäÏª¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¡ÈHey Hey Hey Hey ¥¥ß¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡É¤Î¡ÈHey Hey Hey Hey¡É¤ÎÉôÊ¬¤ò¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤Ã¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤¢¤È50²ó¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£³Ú¤·¤¹¤®¤Æ²Î»ì¤òÈô¤Ð¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Î»ì¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤ê¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍ·±àÃÏ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤â³Ú¤·¤¯²Î¤¨¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÍÛ¹â¡¡¤Ï¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾Ð´é¤¬°î¤ì¤ë¶Ê¤Ï²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÊÑ¤Ëºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¶Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç´°Á´¤Ë»ä¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡£¶¯¤¤À¼¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯»È¤ï¤º¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ËÄ·¤Í¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê²Î¤¤Êý¤Ç¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÂÎ¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¼«ÂÎ¡¢º£²ó¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¼ýÏ¿»þ´Ö¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÈäÏª¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÍÛ¹â¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤á¡Á¤Ã¤Á¤ã¹â¤¤Æü¤Ê¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤¤¡ÖRI RI RI¡×¡¢Ä«Ááµ¯¤¤Ç¤¤Æµ¤Ê¬¤ÎÎÉ¤¤Æü¤Ï¥ë¥ó¥ë¥óµ¤Ê¬¤Î¡ÖRI RI RI¡×¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤Î»þ¤ÎÍÛ¹â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¡ÖRI RI RI¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢´°À®¤·¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°»þ¤Î¡Ö³Ú¤·¤¤¡Á¡×¤Ã¤Æµ¤Ê¬¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡½¡½¶ÊÌ¾¤Î¡ÖRI RI RI¡×¤é¤·¤¯¡¢ÅÅÏÃ¤Î²»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
ÍÛ¹â¡¡³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ã±½ã¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤òÄ°¤¤¤Æ¡ÖÅÅÏÃ¤â²»³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥é¡¼¥à¤Î²»¤È¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¸ú²Ì²»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¿§¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÍÛ¹â¿¿Çò¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºòÇ¯8·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÄ°¤¤¤¿¿Í¤Ï¸Ø¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
ÍÛ¹â¡¡¤½¤ì¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç1st¥·¥ó¥°¥ë¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢ÍÛ¹â¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡È1st¡É¤Ï2ÅÙ¤ÈÍè¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡ª
¡½¡½3¶ÊÌÜ¤Î¡Öini mini¡×¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¶ÊÃæ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¤¥Ë¥ß¥Ë¥Þ¥Ë¥â¡¼¡×¤«¤é¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤Î¡Ö¤É¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤½¤¦¤Ç¡£
ÍÛ¹â¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Í·¤Ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤Î¶Ê¤â¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Ê¤Î°õ¾Ý¤ä¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍÛ¹â¿¿Çò¤òÉ½¸½¤·¤¿¤Î¤«¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍÛ¹â¡¡¡ÖRI RI RI¡×¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦¶Ê¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Öini mini¡×¤Ï¡ÖArea¡×¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¼«Ê¬¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡ÖArea¡×¤Ï¼þ¤ê¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Öini mini¡×¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£Ãê¾ÝÅª¤ÊÉ½¸½¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡ÈÂç¤¤ÊÌÚ¡É¤Ç¤¹¤Í¡£Âç¤¤¯¤Æ¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÌÚ¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¤ËÊ¹¤³¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤Í¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¾ð¤Ç²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÍÛ¹â¡¡°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÈÍ¾Íµ´¶¡É¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÏÂ¾¤Î2¶Ê¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½²Î»ì¤òÆÉ¤à¤È¡¢µÙÆü¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¡Öº£Æü¤Îµ¤Ê¬¤À¤È¤³¤ì¤«¤Ê¡©¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£
ÍÛ¹â¡¡»ä¤ÏµÙÆü¤Ë³°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤È¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö³°¤Ë¤Ï³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ä¡¢¡Ö²¿¤ò¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¡Ö¤´ÈÓ¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥É¥¥É¥´¶¤¬¡Öini mini¡×¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÍÛ¹â¤µ¤ó¼«¿È¤À¤È¡£
ÍÛ¹â¡¡¤Ï¤¤¡£¡Öini mini¡×¤â¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤¹¡£¡ÖµÙÆü²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡Öini mini¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡Ä¡Ä¸À¤ï¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÖArea¡×¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÍÛ¹â¡¡¤½¤ì¤¬°ìÈÖ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤ÆÍÛ¹â¤ÎArea¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½1st¥·¥ó¥°¥ë¤Î3¶Ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÍÛ¹â¿¿Çò¤ÎÎØ³Ô¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤ÏÁá¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÍÛ¹â¡¡²þ¤á¤ÆµÒ´ÑÅª¤ËÍÛ¹â¿¿Çò¤ò¸«¤¿»þ¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¯¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¼«Ê¬¤Ç¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£º£²ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ëº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÍÛ¹â¤ò¸«¤¿¿Í¤äÍÛ¹â¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¿Í¤Ë¡ÖÍÛ¹â¿¿Çò¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¯À¸¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤°¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¡ÖÍÛ¹â¿¿Çò¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¹¬¤»¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï³§¤µ¤ó¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê´èÄ¥¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ë¶É¡¢»ä¤Î¸¶ÅÀ¤Ï³§¤µ¤ó¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÍÛ¹â¿¿Çò¤ò¤É¤ó¤É¤ó¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½1st¥·¥ó¥°¥ë¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¡¢2·î11Æü¤Ë¤Ï½ÕºéÃÈ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÈLuminous 2026¡É¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤«¤Ã¤³ÎÉ¤µ¤òÄ¾ÀÜ¸«¤Æ¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Í¡£
ÍÛ¹â¡¡¤Ï¤¤¡ªMC¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î»ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤È¤·¤Æ»ä¤Î¡ÖArea¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³§¤µ¤ó¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£½é¤á¤ÆÀ¸¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤Ç¸Â³¦¤òÆÍ¤µÍ¤á¡¢½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤·¤Ê¤¤¤«¤Ã¤³ÎÉ¤µ¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¡ÖArea¡×¤Ç¤Ï¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ËÍÙ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÍÛ¹â¿¿Çò¤òºÇ½é¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
