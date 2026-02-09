³«ËëÀï¤Ï¹õÀ±È¯¿Ê¡¡¿·²ÃÆþÁª¼êÌöÆ°¤â¡Ä¡¡Àã¤ÎÃæ¤Î³«Ëë¡¡¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC
7Æü³«Ëë¤·¤¿4¤«·î¤À¤±¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¡×¡£J3¤Î¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï8Æü¡¢³«ËëÀï¤Ç½ÉÅ¨¡¦µÜºê¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àã¤¬¹ß¤ë¤Ê¤«¡¢5000¿Í¶á¤¤¥µ¥Ýー¥¿ー¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿³«ËëÀï¡£
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¿·²ÃÆþÁª¼ê¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢FW¤Ç¤ÏÂçÂ´¥ëー¥ー¤ÎÃæ»³¤¬³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÁ°È¾18Ê¬¡¢°ðÍÕ¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤«¤éº·²å¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë¡¢Áö¤ê¹þ¤ó¤ÀÀÄÌÚ¤Îº£¥·ー¥º¥ó¥Áー¥à½é¥´ー¥ë¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÆ¤Ó¥êー¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¡¢È´¤±½Ð¤·¤¿º·²å¤¬ÅÝ¤µ¤ì¡¢Áê¼êÁª¼ê¤¬°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¡£
¿ôÅªÍÍø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¸åÈ¾25Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¿·²ÃÆþ¡¦Â¼¾¾¤Î¥¯¥í¥¹¤Ëº·²å¡£¿·²ÃÆþ2¿Í¤Î³èÌö¤ÇºÆ¤ÓÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¼¯»ùÅç2ーµÜºê2¡Ë
¤³¤ÎÎ®¤ì¤ÇµÕÅ¾¤È¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾38Ê¬¡¢Î¢¤Ø¤ÎÈ´¤±½Ð¤·¤«¤éÄËº¨¤Î¼ºÅÀ¡£2ÂÐ3¤ÇÇÔ¤ì¡¢³«ËëÀï¡¦ÇòÀ±¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÂ¼¼çÇîÀµ´ÆÆÄ¡Ë¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËÁª¼ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡ÊÀÄÌÚµÁ¹§Áª¼ê¡Ë¡Ö¡Ê¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë¡Ëµ¤»ý¤Á¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£²¿¤¬²¿¤Ç¤â¼¡¤Î»î¹ç¤Ï±þ±ç¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¼¡¤Î»î¹ç¤Ïº£ÅÙ¤Î15Æü¡¦ÆüÍËÆü¡¢ºÆ¤Ó¥Ûー¥à¤ÇFCÎ°µå¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦
