¡Ú¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡Ûº£¤ÎÀ¸³è¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬ËÜÅö¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¹¬¤»¡×¿ÇÃÇ
¥é¥¸¥ªÈ¯¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥Ë¥å¡¼¥¹¡õ¥³¥é¥à¡ÖTOKYO FM¡Ü¡×¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö°û¤ßÊª¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢¿´¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê´Æ½¤¼Ô¡§Åìµþ¡¦ÃÓÂÞÀê¤¤´Û¥»¥ì¡¼¥Í½êÂ°¤ÎÀê¤¤»Õ¡¡Áð磲·òÂÀ¡Ê¤¯¤µ¤Ê¤®¡¦¤±¤ó¤¿¡Ë¤µ¤ó¡Ë
¡Ú¼ÁÌä¡Û
Î¹¹ÔÀè¤ÇÆ»¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¡£
¤·¤Ð¤é¤¯Êâ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¹¢¤¬³é¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Õ¤È´é¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤¬¡ª
¼ê»ý¤Á¤Î¤ª¶â¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£Çã¤¨¤ë¤Î¤Ï1ËÜ¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¤É¤ì¤òÇã¤Ã¤Æ°û¤ß¤Þ¤¹¤«¡© ¼¡¤ÎÃæ¤«¤é¶á¤¤¤â¤Î¤ò1¤ÄÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1¡¥¤ªÃã
2¡¥¥¸¥å¡¼¥¹
3¡¥¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼
4¡¥½é¤á¤Æ¸«¤ë°û¤ßÊª
¡Ú²òÀâ¡Û
¤³¤Î¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ï¤«¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¡ÖËÜÅö¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¹¬¤»¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö°û¤à¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡Ö¿´¤«¤é¤ÎÍßµá¡×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÁª¤ó¤À°û¤ßÊª¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¿¼ÁØ¿´Íý¤ÇÍß¤·¤Æ¤¤¤ë¹¬¤»¤Î·Á¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú²òÅú¡Û
1¡¥¤ªÃã¡Ä¡ÄÀÅ¤«¤Ê½¼¼Â
¤¢¤Ê¤¿¤¬ËÜÅö¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿´²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤ëÆü¾ï¤Ç¤¹¡£Áû¤¬¤·¤µ¤ä»É·ã¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤¬²¿¤è¤êÂçÀÚ¡£Ã¯¤«¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº£Æü¤â¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤»¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤³¤½¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¹¬¤»¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
2¡¥¥¸¥å¡¼¥¹¡Ä¡Ä¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê
¤¢¤Ê¤¿¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¼¤¤¿Í¤Å¤¤¢¤¤¤ä¿®Íê´Ø·¸¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬³èÎÏ¤Î¸»¡£¿´¤òµö¤»¤ëÁê¼ê¤È¤Î»þ´Ö¤ò¡¢²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÃæ¤Ë¤³¤½¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¬¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡¥¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ä¡ÄÂç¤¤Ê¹×¸¥
¤¢¤Ê¤¿¤¬¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡£¼«Ê¬°ì¿Í¤Î¹¬¤»¤è¤ê¤â¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¾Ð´é¤ä¹¬¤»¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤ä»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Ë°ÕÌ£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÁÔÂç¤ÊÍýÁÛ¤³¤½¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¹¡£
4¡¥½é¤á¤Æ¸«¤ë°û¤ßÊª¡Ä¡ÄÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Í³
¤¢¤Ê¤¿¤¬¤³¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÇÆ°¤±¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£Çû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ä¡Ö¢þ¢þ¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤Ë¤Ï¡¢µç¶þ¤µ¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ÇÁª¤ó¤ÀÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Â´¶¤¬½ÅÍ×¡£¼«Í³¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¹¬¤»¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ö
¹¬¤»¤Î¤«¤¿¤Á¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£´Æ½¤¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡§Áð磲·òÂÀ¡Ê¤¯¤µ¤Ê¤®¡¦¤±¤ó¤¿¡Ë
ÃÓÂÞÀê¤¤´Û¥»¥ì¡¼¥Í½êÂ°¡£¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡£´ÕÄê·ï¿ô¤Ï¼ã¤¤½÷À¤òÃæ¿´¤Ë7,000·ï¤òÄ¶¤¨¡¢Àê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¢¥×¥ê¤Î´Æ½¤¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈMC¤äÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Î°ÍÍê¤âÂ¿¤¤¡£
Web¥µ¥¤¥È¡§https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
YouTube¡§ https://www.youtube.com/@ataru-uranai https://www.youtube.com/@ataru-uranai
