¿¥ÅÄÍµÆó¡¢²Æ¤Î»£±Æ¤Ë¥Ü¥ä¤¯¡¡³°¤Î²á¹ó¤Ê¥í¥±¤Ï¡Ö¤â¤¦Ë¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿¥ÅÄÍµÆó¡Ê58¡Ë¡¢¼ã¾¾ÀáÏ¯´ÆÆÄ¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û°µ´¬¡ÄÈ¿Ä®Î´»Ë¡õ¿¥ÅÄÍµÆó¤é¹ë²Ú½Ð±é¿Ø¤¬½¸·ë
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1160ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëËÌÊýÈÇ¡Ø¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±ÇÁü²½¤¬º¤Æñ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Âçºî¡£ÉåÇÔ¤·¤¿¸¢ÎÏ¤Ë¹³¤¦¡ÈÈÀµÕ¼Ô¡É¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤òÉÁ¤¯·²Áü·à¤ò¡¢ÆüËÜ¥É¥é¥Þ»Ë¾å¤Ç¤â°ÛÎã¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç±ÇÁü²½¤¹¤ë¡£
¡¡ÉåÇÔ¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ëÀ¤¤Ë¤âÀµµÁ¤ò¿®¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Á×¹¾¤ò¿¥ÅÄ¤Ï±é¤¸¤¿¡£»£±ÆÈëÏÃ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¼ã¾¾´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»³ÅÐ¤ê¤Ï¤¢¤ë¤Ï¡¢Àã¤ÎÃæ¤Ç¤Î³ÊÆ®¡¢¿¥ÅÄ¤¯¤ó¤ÎÂç·ù¤¤¤Ê²Æ¤â¡£1Ç¯Ãæ¡¢¼«Á³¤Îµ¤¸õ¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Áö¤ê¤¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡²á¹ó¤À¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¿¥ÅÄ¤Ï¡Ö²Æ¤Ï¿Í¤¬³°¤Ç»Å»ö¤¹¤ë½ë¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦Ë¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²Æ¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë½ª¤ï¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¡¢¤³¤À¤ï¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Äà¤ê¤¶¤ª1¤Ä¤Ç¤â¡ØµþÅÔ¤Î¿¦¿Í¤ËÍê¤ó¤À°ïÉÊ¤Ç¤¹¡Ù¤È¡£Äà¤ê¿Í¤À¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ìËÜ¥â¥Î¤Î¤·¤Þ¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶µþÅÔ¤«¤é»³±ü¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ê¤ó¤À¡¢¤È¡£ËÜÊª¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆËÍ¤é¤Ï³Ú¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡×¤È²á¹ó¤Ç³Ú¤Ê»£±Æ¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢È¿Ä®Î´»Ë¡¢ËþÅç¿¿Ç·²ð¡¢ÇÈÎÜ¡¢¶Ì»³Å´Æó¡¢¾¾ÀãÂÙ»Ò¡¢º´Æ£¹À»Ô¡¢¸¶ºî¤ÎËÌÊý¸¬»°¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡Á×¹¾¤¬µ¤·¤¿¡ÈÀ¤Ä¾¤·¡É¤Î½ñ¡ØÂØÅ·¹ÔÆ»¡Ù¤ËÆ³¤«¤ì½¸¤Ã¤¿¡¢ÈÀµÕ¤Î±ÑÍº¤Ç¡ÈÆ°¡É¤ÎÆ¬ÎÎ¡¦Úê³¸¡Ê±é¡§È¿Ä®Î´»Ë¡Ë¡¢¡ÈÉð¡É¤Î²½¿È¡¦ÎÓÑÕ¡Ê±é¡§µµÍüÏÂÌé¡Ë¡¢·ú¹ñ¤Î±ÑÍº¤ÎËöêã¤ÇÀµµÁ¤ÎÉð¿Í¡¦ÍÌ»Ö¡Ê±é¡§ËþÅç¿¿Ç·²ð¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÈ¼Î·¤ÎºÑ¿ÎÈþ¡Ê±é¡§ÇÈÎÜ¡Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Éð¤ò¶Ë¤á¤·¸É¹â¤Î»Õ¡¦²¦¿Ê¡Ê±é¡§º´Æ£¹À»Ô¡Ë¡¢ÍðÀ¤¤ËËÝ¤í¤¦¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ñ¥¤¡¦ÇÏ·Ë¡Ê±é¡§¾¾ÀãÂÙ»Ò¡Ë¤é¡¢¸½¼Â¤ËÀäË¾¤·¤Ê¤¬¤é¤âÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ò´ãº¹¤·¤Ë½É¤¹ÎÂ»³Çñ¤ÎÌÌ¡¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢Æ°Íð¤ÎÀ¤¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¶ì¤·¤àÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ëÈà¤é¤ÎÁ°¤Ë¡¢º£¤¢¤ë¹ñ²È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î»Ö¤òÄÙ¤½¤¦¤ÈÌÜÏÀ¤àÍûÉÙ¡Ê±é¡§¶Ì»³Å´Æó¡Ë¤é¶¯Âç¤ÊÅ¨¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤Ï¡¢15Æü¤«¤éWOWOW¤äÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
