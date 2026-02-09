ÀéÍÕ¡¦JRµ×Î±Î¤ÀþËöÃ¼¶è´Ö¡¡2027Ç¯4·îÇÑ»ß¡¦¥Ð¥¹Å¾´¹¤Ø¡¡1987Ç¯Èæ¤Ç¾èµÒÌó9³ä¸º
ÀéÍÕ¸©¤ÎË¼ÁíÈ¾Åç¤òÁö¤ëJRµ×Î±Î¤Àþ¡ÊÌÚ¹¹ÄÅ¡¦¾åÁíµµ»³´Ö Á´Ä¹32.2¥¥í¡Ë¤Î°ìÉô¡¢µ×Î±Î¤¡¦¾åÁíµµ»³´Ö¡Ê9.6¥¥í¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆJRÅìÆüËÜ¤Ï9Æü¡¢2025Ç¯ÅÙÃæ¤ËÅ´Æ»»ö¶È¤ÎÇÑ»ß¤ò¹ñ¤ØÆÏ¤±½Ð¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£2027Ç¯4·î1Æü¤ËÇÑ»ß¤·¡¢¥Ð¥¹¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
JRÅìÆüËÜÀéÍÕ»Ù¼Ò¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¸º¾¯¤¬¿Ê¤ßÅ´Æ»¤ÎÇÑ»ßÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿µ×Î±Î¤Àþ¤ÎËöÃ¼Éô¤Îµ×Î±Î¤¡¦¾åÁíµµ»³´Ö(9.6¥¥í)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2027Ç¯4·î1Æü¤ËÇÑ»ß¤·¡Ê±Ä¶ÈºÇ½ªÆü¤Ï3·î31Æü¡Ë¡¢¥Ð¥¹¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£1936Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿Æ±¶è´Ö¤Ï90Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µ×Î±Î¤Àþ¤ÎÆ±¶è´Ö¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢1Æü²¼¤ê8ËÜ¾å¤ê9ËÜ¤ÎÎó¼Ö¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜÈ¯ÂÅö»þ¤Î1987Ç¯¤Î»þÅÀ¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢Ìó91%¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿JRÅìÆüËÜ¤Ï2024Ç¯ÅÙ¤Î1¥¥í¤¢¤¿¤ê¤Î1Æü¤ÎÊ¿¶Ñ¾èµÒ¿ô¤¬2000¿ÍÌ¤Ëþ¤Î36Ï©Àþ71¶è´Ö¤Î¼ý»Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¶è´Ö¤Ï100±ß¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤Î¤Ë6694±ß¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
2023Ç¯¡¢JRÅìÆüËÜÀéÍÕ»Ù¼Ò¤Ï¡Ö¾èµÒ¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¡¢Å´Æ»¤ÎÆÃÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÂçÎÌÍ¢Á÷¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¼«¼£ÂÎ¤ÎÀéÍÕ¸©¤ä·¯ÄÅ»Ô¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¡¢Æ±¶è´Ö¤Îº£¸å¤Î¤¢¤êÊý¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¡Ö±èÀþÃÏ°è¸òÄÌ¸¡Æ¤²ñµÄ¡×¤òÀßÃÖ¡£
Æ±Ç¯5·î¤«¤é¡¢³Ø¼±·Ð¸³¼Ô¤ä±èÀþ3ÃÏ¶è¤Î¼«¼£²ñÂåÉ½¤â¸ò¤¨¤¿¶¨µÄ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯10·î¡¢Æ±²ñµÄ¤Ï¡Ö¼«Æ°¼ÖÃæ¿´¤Î¸òÄÌÂÎ·Ï¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤ÃÏ°è¸ø¶¦¸òÄÌ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤ÎÊó¹ð½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Æ±Ç¯11·î¡¢JRÅìÆüËÜ¤ÏÅ´Æ»¤òÇÑ»ß¤·¥Ð¥¹Åù¤Î¿·¤¿¤Ê¸òÄÌÂÎ·Ï¤Ë¥â¡¼¥ÉÅ¾´¹¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Å´Æ»¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÌÚ¹¹ÄÅ¡Áµ×Î±Î¤´Ö¤È¤ÎÀÜÂ³¤â¹ÍÎ¸¤·¡¢¸½ºß¤ÎÅ´Æ»¤ÎËÜ¿ô°Ê¾å¤Î¥À¥¤¥ä¤Î³ÎÊÝ¤ä¡¢ÉÂ±¡¤ä¹â¹»¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Ê¤É¤Ø¤Î¥ë¡¼¥ÈÀßÄê¤â¹Ô¤¤¡¢ÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢·¯ÄÅ»ÔÃÏ°è¸ø¶¦¸òÄÌ²ñµÄ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿ÂåÂØ¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ï18Ç¯Ê¬¤Î±¿¹ÔÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¡Ö¥â¡¼¥ÉÅ¾´¹¤Ë°ìÄê¤ÎÌÜÅÓ¤¬Î©¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢2025Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¹ñ¤ØÇÑ»ßÆÏ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Å¾´¹¸å¤Î¥Ð¥¹¤Ï·¯ÄÅ»Ô¤¬»ö¶È¼Ô¤Ë°ÑÂ÷¤·±¿¹Ô¤¹¤ë·×²è¤Ç¡¢JRÅìÆüËÜ¤ÏÉéÃ´¤Î¾ÜºÙ¤òº£¸å»Ô¤È¶¨µÄ¤·¤Þ¤¹¡£JRÅìÆüËÜ´ÉÆâ¤ÎÅ´Æ»Ï©Àþ¤ÎÇÑ»ß¤Ï¡¢¿·´´Àþ³«¶È¤äÏ©Àþ¤ÎÈïºÒ¤ËÈ¼¤¦¤â¤Î¤ò½ü¤¯¤È¡¢²ñ¼ÒÈ¯Â°ÊÍè½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
