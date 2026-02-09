¿åÉÔÂ¿¼¹ï °¦ÃÎ¤ÎËÀîÍÑ¿å4ÅÙÌÜ¤ÎÀá¿å¶¯²½¤Ø µë¿©¤ÎµíÆý¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¡ÈÀö¤ï¤º¡ÉÇ³¤¨¤ë¥´¥ß¤Ë ±§Ï¢¥À¥à¼þÊÕ¹ß¿åÎÌ¤Ïº£·î¡È¥¼¥í¡É
¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹ËÀîÍÑ¿å¤Î¿åÉÔÂ¡£¤¢¤¹¤«¤é¤Ï4ÅÙÌÜ¤ÎÀá¿åÎ¨°ú¤¾å¤²¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿åÉÔÂ¿¼¹ï °¦ÃÎ¤ÎËÀîÍÑ¿å4ÅÙÌÜ¤ÎÀá¿å¶¯²½¤Ø µë¿©¤ÎµíÆý¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¡ÈÀö¤ï¤º¡ÉÇ³¤¨¤ë¥´¥ß¤Ë ±§Ï¢¥À¥à¼þÊÕ¹ß¿åÎÌ¤Ïº£·î¡È¥¼¥í¡É
ËÀîÍÑ¿å¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Ê¤ÉÅì»°²Ï¤Î5¤Ä¤Î»Ô¤Ë¿å¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿å¸»¤Î±§Ï¢¥À¥à¼þÊÕ¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢Àè·î¤Ç1¥ß¥ê¡¢º£·î¤Ï¤Þ¤À0¥ß¥ê¤Ç±§Ï¢¥À¥à¤ÎÃù¿åÎ¨¤Ï¤¤ç¤¦¸áÁ°0»þ»þÅÀ¤Ç4.7%¡£ÂçÅç¥À¥à¤äÄ´À°ÃÓ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤âÁíÃù¿åÎ¨¤Ï15.3%¤È°ÍÁ³¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ê¤ëÀá¿å¶¯²½¤Ø µë¿©¤ÎµíÆý¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¡ÈÀö¤ï¤Ê¤¤¡É¤³¤È¤Ë¡Ä
ËÀîÍÑ¿å¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯8·î¤«¤éÀá¿å¤ò¹Ô¤¤¡¢Àè·î¤Þ¤Ç¤Ë3ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀá¿åÎ¨¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¹¸áÁ°9»þ¤«¤é¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÀá¿åÎ¨¤ò°ú¤¾å¤²¡¢¿åÆ»ÍÑ¿å¤Ç20¡ó¡¢ÇÀ¶ÈÍÑ¿å¡¦¹©¶ÈÍÑ¿å¤Ç40¡ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ê¤ëÀá¿å¶¯²½¤ò¼õ¤±¡¢ÅÄ¸¶»Ô¤Ç¤Ï¡¢³Ø¹»µë¿©¤Ç½Ð¤ëµíÆý¥Ñ¥Ã¥¯¤òÀö¤ï¤ºÇ³¤¨¤ë¥´¥ß¤È¤·¤ÆÇÑ´þ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÆÁÅç,
¿À»ö,
²£ÉÍ,
ºë¶Ì,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
ÃÖ¾²¹©»ö,
³ùÁÒ,
»×¤¤¤ä¤ê,
ÂçÁ¥,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼