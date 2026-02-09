¿ä¤·¥Ý¥±¤¤¤ë¡© ¥æ¡¼¥Ï¥¤¥à¤«¤éÁ´14¼ïÎà¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë½Õ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä
¥æ¡¼¥Ï¥¤¥à¤Ï2·î9Æü¤è¤ê¡¢¡Ö¥æ¡¼¥Ï¥¤¥à¡Ê¥Ý¥±¥â¥ó¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é½Õµ¨¥®¥Õ¥È¥·¡¼¥º¥ó¸þ¤±¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥æ¡¼¥Ï¥¤¥à¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡×¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤È¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤ª²Û»Ò¤¬8¼ïÎà
Æ±¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡È¡½¥Ý¥±¥â¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤ª²Û»Ò¤Çµ¤»ý¤Á¤ò¤ª¤¯¤ë¡½¡¡¥æ¡¼¥Ï¥¤¥à¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Á´8¼ïÎà¤Î¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¡£¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¤Î¤Û¤«¡¢Á´14É¤¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ß¥Ë¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡Ê8¸ÄÆþ¡Ë¡×¡Ê1,944±ß¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤ò¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ë¥«¥Ã¥È¡£¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¤ä¡Ö¥Á¥§¥ê¥à¡×¡¢¡Ö¥·¥¥¸¥«¡×¡¢¡Ö¥Ë¥ó¥Õ¥£¥¢¡×¡¢¡Ö¥Ì¥¤¥³¥°¥Þ¡×¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸ÄÊñÁõ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥¢¥½¡¼¥È¡Ê110gÆþ¡Ë¡×¡Ê2,160±ß¡Ë¤Ï¡¢ÁÇºà¤ÎÉ÷Ì£¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡Ê1¸ÄÆþ¡Ë¡×¡Ê1,620±ß¡Ë¤Ï¡¢Íñ¤Èº½Åü¡¢¾®ÇþÊ´¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¾Æ¤¤¢¤²¤¿¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Î¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤ª¤µ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ß¥Ë¥Á¥ç¥³¥Ð¥¦¥à¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡Ê3¸ÄÆþ¡Ë¡×¡Ê648±ß¡Ë¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ô¥Ã¥Ô¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼¡Ê16¸ÄÆþ¡Ë¡×¡Ê1,944±ß¡Ë¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Î¥Ð¥¿¡¼¥¯¥Ã¥¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥¯¥Ã¥¡¼¤Î2¼ïÎàÆþ¤ê¡£¡Ö¥×¥ê¥ó¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¤È¡¢Á´8¼ïÎà¤Î¸ÄÊñÁõ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼¡Ê8¸ÄÆþ¡Ë¡×¡Ê756±ß¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Î¹á¤ê¤È¤µ¤¯¤µ¤¯¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¡£¸ÄÊñÁõ¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¤Ë¡¢¡Ö¥µ¥Ë¡¼¥´¡×¤ä¡Ö¥é¥Ö¥«¥¹¡×¡¢¡Ö¥Á¥§¥ê¥à¡×¡¢¡Ö¥ß¥Ö¥ê¥à¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÁ´4¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥¦¥à¡Ê6¸ÄÆþ¡Ë¡×¡Ê1,512±ß¡Ë¤È¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥¦¥à¡Ê4¸ÄÆþ¡Ë¡×¡Ê972±ß¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¾õ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡£¸ÄÊñÁõ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¡¢¡Ö¥ä¥É¥ó¡×¡¢¡Ö¥Ë¥ó¥Õ¥£¥¢¡×¡¢¡Ö¥Ê¥«¥Ì¥Á¥ã¥ó¡×¤ÎÁ´4¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥ß¥Ë¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡Ê8¸ÄÆþ¡Ë
²Á³Ê¡§1,944±ß
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥¢¥½¡¼¥È¡Ê110gÆþ¡Ë
²Á³Ê¡§2,160±ß
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡Ê1¸ÄÆþ¡Ë
²Á³Ê¡§1,620±ß
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥ß¥Ë¥Á¥ç¥³¥Ð¥¦¥à¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡Ê3¸ÄÆþ¡Ë
²Á³Ê¡§648±ß
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¯¥Ã¥¡¼¡Ê16¸ÄÆþ¡Ë
²Á³Ê¡§1,944±ß
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¯¥Ã¥¡¼¡Ê8¸ÄÆþ¡Ë
²Á³Ê¡§756±ß
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥¦¥à¡Ê6¸ÄÆþ¡Ë
²Á³Ê¡§1,512±ß
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥¦¥à¡Ê4¸ÄÆþ¡Ë
²Á³Ê¡§972±ß
Í½Ìó³«»Ï¡§2026Ç¯2·î9Æü¡¡12:00¡Á
Å¹Æ¬¼è°·³«»Ï¡§2·îÃæ½Ü¤è¤ê½ç¼¡
¡ÊC¡ËPokemon. ¡ÊC¡ËNintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
¡Ê¥Õ¥©¥ë¥µ¡Ë