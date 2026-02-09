¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤ë¡£¥í¥¤¥º¤¬¿·ºî¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¤ò¸ø³«
¥í¥¤¥º¥³¥ó¥Õ¥§¥¯¥È¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸þ¤±¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¤Î¸ø³«¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥í¥¼¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó»ÈÍÑ¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥½¡¼¥¹¡ßÀ¸¥Á¥ç¥³¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¡¢1·î¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¿·ºî¥¹¥¤¡¼¥Ä3¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥í¥¤¥º¥í¥¼¥·¥ç¥³¥é¡Î¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¤Ú¥ê¥¨¡Ï¡×¡Ê2,376±ß¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÉ÷Ì£¤ä²Ö¤Î¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥í¥¼¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò»ÈÍÑ¡£À¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥½¡¼¥¹¤ò2ÁØ¤Ë½Å¤Í¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É÷Ì£ÉÕ¤±¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¡Ê¥Þ¡¼¥ë¥É¥·¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¡Ë¤â²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÃíÊ¸¤Ï2·î11Æü¤Þ¤Ç¡£
WEB¤Ç¤Ï¡¢ÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÌÜÅªÊÌ¥í¥¤¥º¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÆÃ½¸¡×¤ä¡¢¥í¥¤¥º¤¬¼«¼ÒÇÀ±à¤Ç¤Î¥«¥«¥ªºÏÇÝ¤«¤é¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥í¥¤¥º¥Õ¥¡¡¼¥à¥È¥¥¡¼¥Ð¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÆÃ½¸¡×¡¢À¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÄêÈÖ¤«¤é¸ÂÄê¤Þ¤ÇÁ´15¼ï¸ø³«¤¹¤ë¡ÖÀ¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÆÃ½¸¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜÅªÊÌ¥í¥¤¥º¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÆÃ½¸
https://www.royce.com/contents/precious
¥í¥¤¥º¥Õ¥¡¡¼¥à¥È¥¥¡¼¥Ð¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÆÃ½¸
https://www.royce.com/contents/farmtobar
À¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÆÃ½¸
https://www.royce.com/contents/namachart
¡Ê¥Õ¥©¥ë¥µ¡Ë