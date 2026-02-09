¡Ú½°µÄ±¡Áªµó¡Û¹áÀî1¶è¤ÇÅöÁª¡¦¾®Àî½ßÌé»á¡ÊÃæÆ»¡Ë¡Ö°Û¾ï¤Ê¹ñ²ñ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¡×¡Ö¹ü¿È¤Ë¹ï¤ß¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
º£²ó¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç316µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áªµó·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú½°µÄ±¡Áªµó¡Û¹áÀî1¶è¤ÇÅöÁª¡¦¾®Àî½ßÌé»á¡ÊÃæÆ»¡Ë¡Ö°Û¾ï¤Ê¹ñ²ñ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¡×¡Ö¹ü¿È¤Ë¹ï¤ß¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ê²¬»³3¶è¡¡²ÃÆ£¾¡¿®»á¡Ë
¡Ö¹â»ÔÁíÍý¡¦ÁíºÛ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Íµ¤¤Ï¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë´Ø¤¹¤ë´Ø¿´¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡×
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤¬ÂçÊÑ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤½¤³¤Ë¹â»ÔÁíºÛ¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¡¢¤³¤ì¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤¦¤·¤¿·ë²Ì¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¹áÀî1¶è¤ÇÅöÁª¤·¤¿¾®Àî½ßÌé»á¡Ë
¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÂ¿¿ô¤ÎÍ¿ÅÞ¤È¡¢¤´¤¯¾¯¿ô¤ÎÌîÅÞ¤È¤¤¤¦°Û¾ï¤Ê¹ñ²ñ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Â÷¤·¤¿»×¤¤¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¹ü¿È¤Ë¹ï¤ß¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºòÌë¡Ê8Æü¡Ë¤ÎRSK³«É¼ÆÃÈÖ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÀìÌç²È¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂç¾¡¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁªµóÀï¤ÎÁèÅÀ¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤À¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¿¨¤ì¡ãº£¸å¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤äÀ¯¶É¤òÃí»ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆüËÜÂç³ØË¡³ØÉô¡¡ÎÓµª¹Ô¶µ¼ø¡Ë
¡Öº£²ó¤ÎÁªµó¤ò¤É¤¦Áí³ç¤¹¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÁªµóÀï¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ß¤ó¤Ê¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¡£ÁèÅÀ²¿¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â°ã¤¦·Á¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ø¤Î¿®Ç¤¤òµá¤á¤¿¤è¤¦¤ÊÁªµó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡Ö¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁªµóÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÏ¢Î©´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤è¤¯Ãí°Õ¿¼¤¯¸«¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×