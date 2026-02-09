6000Ëü¤Î¼Ú¶â¤Ë¼«¸ÊÇË»º¡Ä¡Ä¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇºÆµ¯¤ò¤«¤±¤ë¥·¥ó¥Þ¥Þ¤¬¸ì¤ë²áµî¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¥·ー¥º¥ó2¡Ù2ÏÃ
¡¡¡Ö·úÁ°ÇúÇË¡ªËÜ²»¤ò¸ì¤ë¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤è¤ë¡¢¥Þ¥Þ¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ª¡×¤ò·Ç¤²¤ëABEMA¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡Ù¡£ËÜÈÖÁÈ¤¬¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢°é»ù¤äÉ×ÉØ´Ø·¸¤Î¡ÈÀµ²ò¡É¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤«¤é¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤ëËÜ²»¤À¡£2·î1Æü¤«¤é¥·ー¥º¥ó2¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢MC¤ÏÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¢¶áÆ£Àé¿Ò¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤¬Ì³¤á¤ë¡£3»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ëÂìÂô¤È¶áÆ£¡¢2024Ç¯7·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿Ê÷´ß¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼Â´¶¤ò»ý¤Á´ó¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶¦´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Èー¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢#2¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡º£²ó¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·¥³ー¥Êー¡ÖÌ©Ãå¡ªÇØ¿å¤Î¿Ø¤Î¥Þ¥Þ¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÆ½ÐÈ¯¤òÌÜ»Ø¤¹¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤ËÌ©Ãå¡£¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢32ºÐ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¡¦Ê¿Àî°¦Î¤ºÚ¤À¡£¤«¤Ä¤Æ²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤ÇÂ¿³Û¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¡¢¼«¸ÊÇË»º¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²áµî¥·ー¥º¥ó¤Î¡Ö¥Þ¥Þ¤â¡¢Îø¤·¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ç¤â¡Èµ¯¶È²È¥·¥ó¥Þ¥Þ¡É¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¿Àî¡£26ºÐ¤Ç·ëº§¡¢30ºÐ¤Ç½Ð»º¡¢31ºÐ¤ÇÎ¥º§¡£º£²ó¤Î´ë²è¤Ç¤Ï6000Ëü±ß¤Î¼Ú¶â¤òÇØÉé¤Ã¤¿Ëö¤Î¼«¸ÊÇË»º¤ä¸µÉ×¤ÎÉÔÎÑ¤Ê¤É¡¢¤É¤óÄì¤À¤Ã¤¿²áµî¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÄü¤á¤º¤ËÂ³¤±¤ì¤Ð¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÌ¼¤Ë¤½¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢SNS¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÈà½÷¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Ë¡¢»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç¥Èー¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¤Ï¡ÖÂè1»Ò¤ò»º¤àÁ°¤¬¿É¤«¤Ã¤¿»þ´ü¡£26ºÐ¤È¤«¡£¤â¤¦·ëº§¤·¤Æ»Ò¶¡»º¤à¤«¤é½ª¤ï¤ê¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤Ç¤â·ë¹½º¬¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬Íè¤Æ¤â¡È¾è¤ê±Û¤¨¤í¤Ã¤Æ¤³¤È¤Í¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¼õ¤±»ß¤áÊý¤âÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£´ë²è¡Ø¥Þ¥Þ¤â¡¢Îø¤·¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÃË½÷¥Ú¥¢¤Ç¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Çー¥È¤Ø¤È¿Ê¤ó¤À¡£½é²ó¤Î´é¹ç¤ï¤»¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÏÆó¿Í¤¤ê¤Î»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢µ÷Î¥¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤«¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Í¥¸¤È¤Î¥É¥ì¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È¥Çー¥È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤¦ー¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢²áµî¤Î¸òºÝ¤ÇÂ«Çû¤ËÇº¤ó¤À·Ð¸³¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö¤è¤¯¸«¤¿¤é¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Í¥¸¤Ø¤Î°õ¾Ý¤ÎÊÑ²½¤â¤³¤Ü¤¹¡£²ñÏÃ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÉþ¤Ë³¨¤Î¶ñ¤ò¤Ä¤±¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¼«Á³¤Èµ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤ª¤ê¤È¤³¤¦¤¸¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç³¤¤Ø¡£É÷¤¬¶¯¤¯°Å·¸õ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÍÊÕ¤Ç»÷¤¿·Á¤Î³³Ì¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Æó¿Í¤Î¶õµ¤¤¬¤Õ¤Ã¤ÈÏÂ¤é¤°¡£¤½¤Î¸å¤Î¥«¥Õ¥§¥Çー¥È¤Ç¤â¡¢¤ä¤ê¼è¤ê¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤«¤Ç¤µ¤é¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ò¥Ç¤È¤¨¤ê¤Ï¥µ¥¦¥Ê¥Çー¥È¡£»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¨¤ê¤Ï¡Ö¤³¤Î»Ò¤Î¹¬¤»¤¬Á´¤Æ¡×¡ÖÃËÀ¤Ë¤Ï²¿¤âµá¤á¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¡¢²¿¤âµá¤á¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡È¥É¥¥É¥¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤«¤é¤ÎÉ¡¥¥¹¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¤¤¤È¤Ò¤³Çµ¤Ï¥±ー¥ºî¤ê¥Çー¥È¤Ø¡£ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Çºî¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÆó¿Í±©¿¥¥¯¥Ã¥¥ó¥°¤¬»ØÄê¤µ¤ì¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¥¯¥êー¥à¤ò¹Ê¤ë¤Ê¤ÉÌ©Ãå¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Çー¥È¤Î¸å¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤â¸ò¤¨¤Æ¤Î¸òÎ®¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸À¤â³À´Ö¸«¤¨¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡²ó¤Ï¡Ö¤·¤ª¤ê¤ò¤á¤°¤ë»Í³Ñ´Ø·¸¡×¤È¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤â¡£¤³¤³¤«¤é´Ø·¸¤¬¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¼«¿È¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÎø¥Ð¥Ê¤ò¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¸½ºß¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅö»þ10ºÐ¤À¤Ã¤¿Ä¹½÷¤Ë¤É¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¿¿ÌÚ¡£¡Ö¡ØÈà»áºî¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÏÃ¤Ï¤·¤Æ¡£¡Ø¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤ó¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢Ä¹½÷¤È¤Ï¥¬ー¥ë¥º¥Èー¥¯¤â¤¹¤ëÃç¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¼ãÊÖ¤êÀ°·Á¥ê¥¢¥ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÈþÍÆ³°²Ê°å¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¾·¤¤¤Æ¤Î¥Èー¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¥·¥ß¤ä´ÎÈÃ¡¢´é¤Î¤¿¤ë¤ß¡¢¥¯¥Þ¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤«¤é¡¢´ãâÛ²¼¿â¤Î¼ê½Ñ¤Þ¤ÇÏÃÂê¤ÏÉý¹¤¤¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥¯¥Þ¤È¤ê¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ê÷´ß¤Ï¡Ö¤³¤ìÉ×¤¬¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Ï·¤±´é¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËåºÎï¤Ë¤È¤ì¤Æ¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢É×¡¦¤Æ¤Ä¤ä¤Î»Ü½Ñ·Ð¸³¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÈëÌ©¤ÎÆ¿Ì¾¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢40Âå¤Ç¤Î½Ð»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤À¡£43ºÐ¤ÇÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¿¿ÌÚ¤Ï¡Ö°åÎÅµ¡´Ø¤¬¤È¤Ë¤«¤¯È¯Ã£¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÂÎÎÏÅª¤ÊÂçÊÑ¤µ¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤Î¤âÂÎÎÏ¡¦µ¤ÎÏ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¥æー¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¼«¸ÊÇË»º¤«¤é¤ÎºÆ½ÐÈ¯¡¢40Âå¤Î½Ð»º¡¢ÈþÍÆÀ°·Á¤Î¥ê¥¢¥ë¡£#2¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë¤ÏÊ¹¤¤Ë¤¯¤¤ÏÃ¤¬¼¡¡¹¤ÈÊÂ¤Ö¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡Ù¡£¤è¤½¹Ô¤¤Î¸ÀÍÕ¤ËÀ°¤¨¤º¡¢¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤´¤Èº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ëÈÖÁÈ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼¡²ó¤â¤É¤ó¤ÊÀ¼¤¬½¦¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
