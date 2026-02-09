¥Ï¥íー¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢Á´¶Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯ÇÛ¿®³«»Ï¡¡¥âー¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤é²áµîºîÉÊ´Þ¤àÁ´1378¶Ê
¡¡¥Ï¥íー¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡¢2·î13Æü0»þ¤è¤ê²»³Ú¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÁ´³Ú¶ÊÇÛ¿®³«»Ï¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¥âー¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'25¤«¤é4Ì¾Â´¶È¡¢Juice=Juice¤Î²÷¿Ê·â――2025Ç¯²¼È¾´ü¥Ï¥í¥×¥í½ÅÂç¥Ë¥åー¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ë
¡¡º£²óÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½ºß³èÆ°Ãæ¤Î¥âー¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'26¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¡¢Juice=Juice¡¢¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡¢BEYOOOOONDS¡¢OCHA NORMA¡¢¥íー¥¸ー¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¤Î7ÁÈ¤ª¤è¤Ó¥Ï¥í¥×¥í¸¦½¤À¸¤ÎºÇ¿·³Ú¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ï¥íー¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î²áµîºîÉÊ¤ò´Þ¤á¤¿·×1378¶Ê¡£2024Ç¯¤«¤é½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿1841¶Ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Á´3219¶Ê¤ò¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤ÇÄ°¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü¤è¤êÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤¬¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¡£¥Ï¥íー¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ò¥¹¥È¥êー¤äÃøÌ¾¿Í¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È´ë²è¡¢¥æー¥¶ー»²²Ã·¿¤Ë¤è¤ë´ë²è¤â½ç¼¡¹¹¿·Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë