¡ÚÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¡ÛJ3¡¦¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì»¾´ô¤Ï¥¢¥¦¥§ー¤Ç³«ËëÀï¡¡FCÂçºå¤Ë1ÂÐ0¤Î´°Éõ¾¡Íø¡Ú¹áÀî¡Û
É´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¤Ï¡¢J1¤ÈJ2¡ÜJ3¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£J3¤Î¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì»¾´ô¤Ï¥¢¥¦¥§ー¤Ç³«ËëÀï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ºò¥·ー¥º¥óJ3¡¦3°Ì¤ÎFCÂçºå¤È¤Î°ìÀï¡£Çò¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡¢¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì¤ÏÁ°È¾13Ê¬¡£¥´ー¥ëÁ°¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¾åÌî¡£¤³¤ì¤ò¹ë²÷¤Ë½³¤ê¹þ¤ßÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
¼é¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤«¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿GKº£Â¼¤¬¥´ー¥ë¤ò»à¼é¡£³«ËëÀï¤ò1ÂÐ0¤Î´°Éõ¾¡Íø¤Ç¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂçÖÖÄ¾¿Í¿·´ÆÆÄ¡Ë
¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç½¸ÃæÎÏ¤òÊÝ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¼¡Àá¤Ï¥Ûー¥à³«ËëÀï¡£»Í¹ñ²½À®MEGLIO¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇJ2¤Î¥«¥¿ー¥ìÉÙ»³¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£