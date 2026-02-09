¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¥é¥Ö¡Ö¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡×¡ß¡ÖPEACH JOHN¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¿·ºîÅÐ¾ì¡ª
¥Ô¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¥ó¤Ï2·î4Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¥é¥Ö ¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLuhuL dada¡Ê¥ë¥Õ¥ë¥À¥À¡Ë¡×¤Î¿·ºî¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉ÷¿á¥±¥¤¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¼«Á³¤Ø¤Î²óµ¢¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈ¯Çä¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ°ìµó¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ËÉÙ¤Ê¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡È¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ö¥é¡É¡¢Âì´ÀÂÐºö¤Î¹âµ¡Ç½¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ê¤ÉÅÐ¾ì
LuhuL dada¤Ï¡Öµ¤¹â¤¤¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó¤Î¡È¼«Ê¬¼«¿È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë²¼Ãå¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
º£²ó¤Î¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢È¯Çä°ÊÍèÂç¹¥É¾¤Î¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ö¥é¡×¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿··¿¥Ö¥é¡¢¤µ¤é¤Ë´À¤Î¤ªÇº¤ßÂÐºö¤Î¤¿¤á¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢Éþ¤òÃå¤¿¤Þ¤ÞÃ¦¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
Ëè²ó¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÇÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¡¢¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡§https://www.peachjohn.co.jp/shop/
¢£¡ãÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î4Æü
ÈÎÏ©¡§
¡üPEACH JOHN¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È ¡Ê https://www.peachjohn.co.jp/shop/ ¡Ë
¡üÁ´¹ñ¤ÎPEACH JOHNÅ¹ÊÞ*
*µþÅÔ²Ï¸¶Ä®Å¹¡¢½©ÅÄÅ¹¡¦SALON by PEACH JOHN¶äºÂÅ¹¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÁ´Å¹¡¦PJ BASICÇßÅÄÅ¹¤ò¤Î¤¾¤¯
Å¹ÊÞ°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.peachjohn.co.jp/storeinformation/store
¡ü³°ÉôÄÌÈÎ¥µ¥¤¥ÈZOZOTOWN¡¢Wacoal¥¦¥§¥Ö¥¹¥È¥¢¡¢and st¡Ê¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£¡Ë
¼è¤ê°·¤¤¥µ¥¤¥º¡§
¡üPEACH JOHN¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡§Á´¥¢¥¤¥Æ¥à¡¦Á´¥µ¥¤¥º¼è¤ê°·¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÁ´¥µ¥¤¥º¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¡§¿·½ÉÅ¹¡¦²£ÉÍÅ¹¡¦ÃÓÂÞÅ¹¡¦Ì¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¥²¡¼¥È¥¿¥ï¡¼¥â¡¼¥ëÅ¹¡¦ÂçºåÅ¹
¢¨¤½¤ÎÂ¾PEACH JOHNÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º¸ÂÄê¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¹¥È¥¢Á´Å¹¤ÇÁ´¥¢¥¤¥Æ¥à¡¦Á´¥µ¥¤¥º¤Î¼è¤ê´ó¤»¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢´°Çä¤Î¾ì¹ç¤Ï¼è¤ê´ó¤»¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü³°ÉôÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡§¼è¤ê°·¤¤¥µ¥¤¥º¤Ï¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ö¥é ¥ì¡¼¥¹¤Ï»ä¤ò¸ì¤é¤Ê¤¤¡¢»ä¤ÎÎØ³Ô¤ò¤Ê¤¾¤ë¤À¤±
¥é¥¯¤ËÏÆ¤¹¤Ã¤¤ê¡õ¾å¸þ¤¥Ð¥¹¥È¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ª¡¡¿·ºî¤ÏÇÈ¤òÉÁ¤¯»íÅª¤Ê¥ì¡¼¥¹
¥³¥é¥Ü³«»ÏÅö½é¤«¤é¹¥É¾¤Î¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ö¥é¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡£º£²ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¼«Á³¤Ø¤Î²óµ¢¡×¡£ÇÈ¤äÃÏÁØ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¦¥§¡¼¥ÖÊÁ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
Ä¶ÏÆ¹âÀß·×¤Î¥µ¥¤¥É¥Ù¥ë¥È¤¬ÏÆÆù¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Û¡¼¥ë¥É¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥½¥Õ¥È¥ï¥¤¥ä¡¼¡õ¥µ¥¤¥É¥Ü¡¼¥ó¤Ê¤·¤Ç¶ì¤·¤¯¤Ê¤¤Ãå¤±¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¾å²¼ÊÕ¤È¤â¤¯¤¤¹þ¤ß¤Ë¤¯¤¤»ÅÍÍ¤Ç¡¢ÇØÃæ¤Þ¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀ°¤¨¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤â¡£
¥µ¥¤¥ºÊÌ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥â¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢¼«Á°¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥È¥Ã¥×°ÌÃÖ¤ò¹â¤á¤Ë¥á¥¤¥¯¡£¾®¶»¤µ¤ó¤«¤é¥°¥é¥Þ¡¼¤µ¤ó¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ð¥¹¥È¤òÈþ¤·¤¯°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£C¡ÁH¥«¥Ã¥×¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ð¥¹¥È65¡Á90¤Þ¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ö¥é ¥ì¡¼¥¹¤Ï»ä¤ò¸ì¤é¤Ê¤¤¡¢»ä¤ÎÎØ³Ô¤ò¤Ê¤¾¤ë¤À¤±¡×
¥µ¥¤¥º¡§
¡¾ C¥«¥Ã¥×UB65/70/75/80
¡¾ D¥«¥Ã¥×UB65/70/75/80/85
¡¾ E¥«¥Ã¥×UB65/70/75/80/85/90
¡¾ F¥«¥Ã¥×UB65/70/75/80/85/90
¡¾ G¥«¥Ã¥×UB65/70/75/80/85/90
¡¾ H¥«¥Ã¥×UB65/70/75/80/85/90
²Á³Ê¡§
¡Î4,200±ß¡Ï
¡¾ C¥«¥Ã¥×UB65/70/75
¡¾ D¥«¥Ã¥×UB65/70
¡¾ E¥«¥Ã¥×UB65
¡Î4,500±ß¡Ï
¡¾ C¥«¥Ã¥×UB80
¡¾ D¥«¥Ã¥×UB75/80
¡¾ E¥«¥Ã¥×UB70/75
¡¾ F¥«¥Ã¥×UB65/70
¡¾ G¥«¥Ã¥×UB65
¡Î4,800±ß¡Ï
¡¾ D¥«¥Ã¥×UB85
¡¾ E¥«¥Ã¥×UB80/85/90
¡¾ F¥«¥Ã¥×UB75/80/85/90
¡¾ G¥«¥Ã¥×UB70/75/80/85/90
¡¾ H¥«¥Ã¥×UB65/70/75/80/85/90
¡ã¥·¥ç¡¼¥Ä¡ä
¥µ¥¤¥º¡§S, M, L, LL,3L,4L,5L
²Á³Ê¡§1,800±ß
¡ã¥½¥ó¥°¡ä
¥µ¥¤¥º¡§S/M, M/L, L/LL, LL/3L,3L/4L,4L/5L
²Á³Ê¡§1,800±ß
¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Í¥¤¥Ó¡¼¡ÊÁ´2¿§¡Ë
·Ú¤¤Ãå¤±¿´ÃÏ¤ÇÈþÃ«´Ö¥á¥¤¥¯¡£¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Î¡È¹¥¤¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª
¡Ö¼«Í³¤Î¥Ö¥é ¤À¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤â¤ó¡×
¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥ì¥È¥í¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥¹¥«¡¼¥ÕÊÁÉ÷¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¥«¥Ã¥×¤òÊ¤¤¤¡¢ÇÛ¿§¥ì¡¼¥¹¤ò½ÄÄ¹¤Ë¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊÉ½¾ð¡£¥Õ¥í¥ó¥È²¼ÊÕ¤Ë¤Ï¥®¥ã¥¶¡¼¤ò´ó¤»¤¿¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ì¡¼¥¹¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢Ãæ±û¤Ë¥¹¥ê¥Ã¥È¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Å¤µ¤ÎÃæ¤ËÂç¿Í¤ÎÈ´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½À¤é¤«¤Ê¥½¥Õ¥È¥ï¥¤¥ä¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ð¥¹¥È¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¼Ð¤á²¼¤«¤é¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ëÀß·×¡£²¼¸ü¥«¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ã¥É¤ÇÀ¹¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ÇÈþ¤·¤¤Ã«´Ö¤ò¥á¥¤¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ü¤ß¤òÄ´À°¤·¤¿¥«¥Ã¥×Àß·×¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ð¥¹¥È¤Ë¹ç¤Ã¤¿Î©ÂÎ´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ö¥éÆ±ÍÍ¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÏÆ¹â¤Î¥µ¥¤¥É¥Ù¥ë¥È¤¬¡¢¤Ï¤ß½Ð¤·¤¬¤Á¤ÊÏÆÆù¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Û¡¼¥ë¥É¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Äù¤á¤Ä¤±´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤²÷Å¬¤ÊÃå¤±¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¡£¥µ¥¤¥º¤âC¡ÁH¥«¥Ã¥×¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ð¥¹¥È65¡Á90¤Þ¤Ç¤ÎËÉÙ¤ÊÅ¸³«¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ö¼«Í³¤Î¥Ö¥é ¤À¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤â¤ó¡×
¥µ¥¤¥º¡§
¡¾ C¥«¥Ã¥×UB65/70/75/80
¡¾ D¥«¥Ã¥×UB65/70/75/80/85
¡¾ E¥«¥Ã¥×UB65/70/75/80/85/90
¡¾ F¥«¥Ã¥×UB65/70/75/80/85/90
¡¾ G¥«¥Ã¥×UB65/70/75/80/85/90
¡¾ H¥«¥Ã¥×UB65/70/75/80/85/90
²Á³Ê¡§
¡Î4,200±ß¡Ï
¡¾ C¥«¥Ã¥×UB65/70/75
¡¾ D¥«¥Ã¥×UB65/70
¡¾ E¥«¥Ã¥×UB65
¡Î4,500±ß¡Ï
¡¾ C¥«¥Ã¥×UB80
¡¾ D¥«¥Ã¥×UB75/80
¡¾ E¥«¥Ã¥×UB70/75
¡¾ F¥«¥Ã¥×UB65/70
¡¾ G¥«¥Ã¥×UB65
¡Î4,800±ß¡Ï
¡¾ D¥«¥Ã¥×UB85
¡¾ E¥«¥Ã¥×UB80/85/90
¡¾ F¥«¥Ã¥×UB75/80/85/90
¡¾ G¥«¥Ã¥×UB70/75/80/85/90
¡¾ H¥«¥Ã¥×UB65/70/75/80/85/90
¡ã¥·¥ç¡¼¥Ä¡ä
¥µ¥¤¥º¡§S, M, L, LL,3L,4L,5L
²Á³Ê¡§1,800±ß
¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ô¥ó¥¯¡ÊÁ´2¿§¡Ë
´À¤ÎµÛ¼ý¸å¤Ï¡¢Éþ¤òÃå¤¿¤Þ¤Þ¥µ¥Ã¤ÈÃ¦¤²¤ë¡ª¡¡Âì´À¤µ¤óÉ¬¿Ü¤Î´ÀÂÐºö¥¤¥ó¥Ê¡¼
¡Ö·ã´ÀOK¡ª´À¼è¤ê¥ì¥¹¥¥å¡¼¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡×
¥È¥Ã¥×¥¹¤Î²¼¤Ë»Å¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢·ã´À¤â¤·¤Ã¤«¤êµÛ¼ý¤·¡¢´À¥¸¥ß¤ä¥Ë¥ª¥¤¡¢ÉÔ²÷´¶¤È¤¤¤Ã¤¿´À¤ÎÇº¤ß¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¥±¥¢¤¹¤ë¹âµ¡Ç½¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¡£É½ÌÌ¤Ë¤ÏÙû¿å²Ã¹©¤ò»Ü¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤Ø¤Î´À¥¸¥ß¤òËÉ»ß¡£ÏÆ¤Î²¼¤ËÀ¸ÃÏ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÅö¤¿¤ëÀß·×¤Ç¡¢¥ï¥´À¤âÆ¨¤µ¤º¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥Ã¥È¥ó95¡ó¤Î¤ä¤µ¤·¤¤È©¤¶¤ï¤ê¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÃåÍÑ¤â²÷Å¬¤Ç¤¹¡£
Î¾ÏÆ¤Î¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥Æ¡¼¥×¤ÇÁ°¸å¤Î¿Èº¢¤òÎ±¤á¤ë¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤¿¤Þ¤Þ¼ó¸µ¤«¤é¥µ¥Ã¤È°ú¤È´¤¤¤ÆÃ¦¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤â¼ê·Ú¤ËÃåÃ¦¤¬²ÄÇ½¡£À¸ÃÏÃ¼¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÜÃå»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á¸ü¤ß¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥é¥¤¥ó¤¬¤Ò¤Ó¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥Í¡¼¥à¤äÉÊ¼ÁÉ½¼¨¤Ï¥×¥ê¥ó¥È»ÅÍÍ¤Ç¡¢È©¤Ø¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏM/L¡Á4L/5L¤Þ¤Ç¤ÎÉý¹¤¤Å¸³«¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ·¿¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¥Á¥é¸«¤¨¤·¤Ë¤¯¤¤¹¤á¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥Í¥Ã¥¯¤È¡¢Á°¸åº¹¤Î¤¢¤ë¾æ´¶¤Ç¡¢¼ÂÍÑÀ¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡Ö·ã´ÀOK¡ª´À¼è¤ê¥ì¥¹¥¥å¡¼¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡×¡¡WEB¸ÂÄê
¥µ¥¤¥º¡§M/L, LL/3L,4L/5L
²Á³Ê¡§2,500±ß
¥«¥é¡¼¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ù¡¼¥¸¥å¡ÊÁ´2¿§¡Ë
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë