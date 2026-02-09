Ìó2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö¿©ÎÁÉÊ¸ºÀÇ¤Ç¤âÀáÌó¡×¡£¤Ç¤â¡¢¤è¤ê¤è¤¤¿©ºàÁª¤Ó¤Ø¤Î´üÂÔ¤â
¢£ÌóÈ¾¿ô¤¬·î³Û5,000±ß¡Á2Ëü±ß¤Î¿©ÈñÁý¤ò¼Â´¶
¶áÇ¯¤Î¿©ÎÁÉÊÃÍ¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë´¶¤¸¤ë¡Ê87.7%¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¤ä¤ä´¶¤¸¤ë¡Ê11.3%¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¹ç·×¤Ç99.0%¤ËÃ£¤·¡¢¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬Êª²Á¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤ò¿¼¹ï¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ôÇ¯Á°¡ÊÃÍ¾å¤²¥é¥Ã¥·¥åÁ°¡Ë¤Î²È·×¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¡Ö1¥ö·î¤Î¿©ÈñÁý²Ã³Û¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö5,000±ß¡Á1Ëü±ß¡Ê25.0%¡Ë¡×¡Ö1Ëü±ß¡Á2Ëü±ß¡Ê22.8%¡Ë¡×¤ÎÁý²Ã¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÁØ¤¬ÌóÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·î³Û1Ëü±ßÁ°¸å¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤Ï12Ëü±ßÁ°¸å¤Î»Ù½ÐÁý¤¬Æü¾ï¤Î¿©Âî¤Ë½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö·Ü¤à¤ÍÆù¡×¤Î¸¡º÷¾å¾º¤È¡¢¿©Âî¤«¤é±ó¤Î¤¯¡ÖµíÆù¡×
¿©ÎÁÉÊ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ï¡¢ÎÁÍý¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖNadia¡×¤Î¸¡º÷¡Ê¢¨¡Ë¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤â¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥¹¥ÑÆù¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö·Ü¤à¤ÍÆù¡×¤È¡¢¹â²Á³ÊÂÓ¤Î¡ÖµíÆù¡×¤Î¸¡º÷¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ¾ÈÅª¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸¡º÷ÉÑÅÙ¿ä°Ü¡Ê2023Ç¯¤ò100%¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡Ë¡Û
¡¦·Ü¤à¤ÍÆù¡Ê¥³¥¹¥Ñ¿©ºà¤ÎÂåÉ½³Ê¡Ë 2023Ç¯¡§100.0% ¢ª 2025Ç¯¡§114.0%¡Ê¢¥14.0%¾å¾º¡Ë
¡¦µíÆù¡Ê¹â²Á³ÊÂÓ¿©ºà¡Ë 2023Ç¯¡§100.0% ¢ª 2025Ç¯¡§80.8%¡Ê¢§19.2%¸º¾¯¡Ë
¤³¤Î¿ôÃÍ¤«¤é¤Ï¡¢ÃÍ¾å¤²¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÃæ¤Ç¡ÖËÜÅö¤ÏµíÆù¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢º£¤Ï¥³¥¹¥Ñ¤ËÍ¥¤ì¤¿·Ü¤à¤ÍÆù¤Ç¹©É×¤·¤Æ¾è¤êÀÚ¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡ËNadia¥¢¥×¥êÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¸¡º÷¥Ç¡¼¥¿
¢£¡Ö¸ºÀÇ¤µ¤ì¤Æ¤âÀáÌó¤òÂ³¤±¤ë¡×È¾¿ôÄ¶¤¨¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¹â¤Þ¤ë¿©¤Ø¤ÎÅê»ñ°ÕÍß
¤â¤·¿©ÎÁÉÊ¸ºÀÇ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¿©À¸³è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊÑ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿²óÅú¤Ï¡ÖÆÃ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÀáÌó¤¹¤ë¡Ê53.1%¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¿©ÉÊ¤Ë¸Â¤é¤º¸÷Ç®ÈñÅù¤ÎÀ¸³è¥³¥¹¥ÈÁ´ÈÌ¤¬¾å¾º¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¸ºÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¤ª¶â¤ò¾ÃÈñ¤Ë²ó¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â½ÐÈñ¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¿©ºà¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡Ê22.5%¡Ë¡×¡ÖÉÊ¿ô¤òÁý¤ä¤¹¡Ê20.4%¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ê²óÅú¤â¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿µíÆù¤ä¤ª»É¿È¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿´Íý¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
Êª²Á¾å¾º¤Ë¤è¤ê¡ÖËÜÅö¤Ï¹ñ»º¤¬¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡×¡Ö¤ª»É¿È¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÆü¤À¤±¡×¤È¡¢Ìµ°Õ¼±¤ËÁªÂò»è¤ò¶¹¤á¤Æ¤¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸ºÀÇ¤Ï¿©¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÇ¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ëÁªÂò¡×¤ò¼è¤êÌá¤¹½ÅÍ×¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸ºÀÇ¤µ¤ì¤¿¤éÁª¤Ó¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¡ÖÆù¡¦µû¡×¡£²æËý¤ÎÁªÂò¤«¤é¡ÖËþÂ¤ÎÁªÂò¡×¤Ø
¸ºÀÇ¤µ¤ì¤¿¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÇã¤¤¤¿¤¤¿©ÎÁÉÊ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¡ÖÆùÎà¡×¡¢2°Ì¡Öµû²ðÎà¡×¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ºòº£¤ÎÊª²Á¹âÆ¤ò¼õ¤±¡¢°Â¤µ¤ä¥³¥¹¥Ñ¤¬¿©ºà¤òÁª¤Ö´ð½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤ÏµíÆù¤ò¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ç±óÎ¸¤Ê¤¯¤ª»É¿È¤ò°Ï¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡ÖÁª¤Ó¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Áª¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤òºÆ¤Ó¼ê¤Ë¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
