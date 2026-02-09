¡ÖÂçÃ«¤è¤ê´ä·¨¤¬Â¿¤¤¡×MLB¸ø¼°¤Î¡ÈÌÑÁÛ¥íー¥Æ¡É¤Ë¥¬¥ÁÀªÇ®¶¸¡ª¡¡¥³¥¹¥È1¤Ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¦Àé²ì¡Ä¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤Æ¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡MLB Japan¤Ï2·î5Æü¡¢¸ø¼°Instagram¤ò¹¹¿·¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥íー¥Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¡Ö¤ªÂê¡×¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ØÅê¤²¤«¤±¡¢È¿¶Á¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¤Ï¤«¤Þ»Ñ¤ÇÆüËÜÅá¿¶¤ëJAL¿·CM ¡Ö¤á¤¿¤á¤¿¤Ë¥«¥Ã¥±¥§～¡×¡ÖÀäÂÐÁ°À¤¤Ï·õ¹ë¤À¤Ê¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥³¥¹¥È10°ÊÆâ¤Ç5¿ÍÁª¤ÓÀèÈ¯¥íー¥Æ¤òºî¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¿·µì¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー12Ì¾¤¬¥³¥¹¥ÈÊÌ¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡Ö¥³¥¹¥È3¡×¤ÎÍó¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¡¢¾¾ºäÂçÊå¡Ê45¡Ë¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê39¡Ë¡¢»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¤Î4Ì¾¡£¡Ö¥³¥¹¥È2¡×¤Ë¤Ï¡¢¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê36¡Ë¡¢¾å¸¶¹À¼£¡Ê50¡Ë¡¢ÅÄÃæ¾Âç¡Ê37¡Ë¡¢´ä·¨µ×»Ö¡Ê44¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥³¥¹¥È1¡×¤Ë¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê24¡Ë¡¢Àé²ìÞæÂç¡Ê33¡Ë¡¢Á°ÅÄ·òÂÀ¡Ê37¡Ë¡¢º£±ÊæÆÂÀ¡Ê32¡Ë¤È¡¢Ä¶¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¢¨Á´°÷¤¬¥¥ã¥ê¥¢ºÇÀ¹´ü¤Î»Ñ¤Ç»²²Ã¤¹¤ë&ÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÅê¼êÀìÇ¤¤ÎÀßÄê¤È¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Instagram¥æー¥¶ー¤«¤é1Ëü1000·ï°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÍ³¿¡¢¥À¥ë¡¢¾å¸¶¡¢¥Þ¥¨¥±¥ó¡¢º£±Ê¡×¡Ö¾¾ºä¡¢Í³¿¡¢¾å¸¶¡¢Àé²ì¡¢º£±Ê ´ä·¨¤âÍß¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥íー¥Æ°Æ¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖWBC¤Î³èÌöÅª¤Ë¡¢¾å¸¶¤È´ä·¨¤¬3¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡ÖÂçÃ«¤è¤ê´ä·¨¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤«¤éÌîµå¥¬¥ÁÀª¤¬Â¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢WBC³«Ëë¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Î·ãÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¡ÈÂç¥Õ¥£ー¥Ðー¡É¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£