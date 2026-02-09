¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Î¡ÈÍ×ºÉ¡É¤ËÌäÂêÈ¯À¸¡©¡¡¥³¥±¤ä¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤¬¼Ç¤Î¾õÂÖ¤ËÉÔËþ¡Ö³ê¤ë¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Éâ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÎËÜµòÃÏ¡Ø¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¡¼¥Î¡Ù¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¼ç¾MF¥³¥±¤äFW¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤¬ÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡È°µÎÏÆé¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÇ®¶¸¤µ¤Ç¡¢Í×ºÉ¤È¤·¤Æ°ÚÉÝ¤µ¤ì¤ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£¼ÂºÝ¡¢2023Ç¯2·î¤«¤éÆ±Ç¯12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡Ø¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¡¼¥Î¡Ù¤ÇÃ£À®¤·¤¿¸ø¼°Àï20Ï¢¾¡¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥Û¡¼¥à¸ø¼°ÀïºÇÂ¿Ï¢¾¡µÏ¿¤ËÊÂ¤Ö¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢ºòÇ¯8·î23Æü¤Î¥¨¥ë¥Á¥§Àï¤Ë°ú¤Ê¬¤±¤¿¸å¤Ï¡¢¸ø¼°Àï13Ï¢¾¡¤È¤ä¤Ï¤ê°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Àè·î28Æü¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¤Ç¥Ü¥Ç¡¿¥°¥ê¥à¥È¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÏ¢¾¡µÏ¿¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢8Æü¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè23Àá¥Ù¥Æ¥£¥¹Àï¤Ç¤â¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à2Ï¢ÇÔ¡£¤¹¤ë¤È»î¹ç¸å¡¢¥«¥Ô¥¿¥ó¡Ê¼ç¾¡Ë¤Î¥³¥±¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£³ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤¬¡ËÉâ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¡£¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾õÂÖ¤â´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾õÂÖ¤Ï¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤À¤±¤É¡¢³ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥é¡¦¥«¥ë¥È¥¥¡¼¥Ï¤Î¤è¤¦¤ËºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÎô°¤À¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤â¡Ø¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¡¼¥Î¡Ù¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬°¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£5Æü¤Ë¡Ø¥é¡¦¥«¥ë¥È¥¥¡¼¥Ï¡Ù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¡Ê¹ñ²¦ÇÕ¡Ë½à¡¹·è¾¡¤Î¥Ù¥Æ¥£¥¹Àï¤ËÂç¾¡¤·¤¿¸å¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥ÁÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÇºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¤¢¤Þ¤ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä¾õ¶·¤òÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢¼çÂÎÅª¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¡£¤è¤¯Æ°¤¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤òÂç¤¤¤Ë½õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î»î¹ç¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¼Ç¤ÏÎÉ¼Á¤À¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯11·î¤ËNFL¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ë¤Î»î¹ç¤¬¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¡Ø¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦¡Ù¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¤¬¡Ø¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¡¼¥Î¡Ù¤ÇÊ£¿ô²ó¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼Ç¤¬ÄË¤ß¡¢¿¢¤¨ÂØ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥³¥±¤ä¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»ä¤ÏÁª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈà¤é¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤Î¤³¤È¤òºÇ¤â¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âËÜ¿Í¤¿¤Á¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¥Ô¥Ã¥Á¡¢ÉáÄÌ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¡¢É¸½àÅª¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¡Ä¼Ç¤Î¾õÂÖ¤¬¸¶°ø¤Ç¡Ê8Æü¤Î¥Ù¥Æ¥£¥¹Àï¤Ë¡Ë¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸«²ò¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12Æü¤Ë¤Ï¡¢¹ñ²¦ÇÕ¡¦½à·è¾¡1st¥ì¥°¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¡Ø¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¡¼¥Î¡Ù¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡£¼Ç¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¦¤Þ¤¯Å¬±þ¤·¡¢Àè¾¡¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
