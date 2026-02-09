¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤Î¡È¸å³ø¡É¤Ï¥È¥Ê¡¼¥ê¡©¡¡¥Þ¥óU¤¬²Æ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¸þÃí»ë¡Ä¥æ¡¼¥ô¥§¡õ¥Þ¥óC¤â´Ø¿´¤«
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½MF¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥È¥Ê¡¼¥ê¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£8Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹»æ¡Ø¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2022Ç¯²Æ¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤«¤é²ÃÆþ¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»149»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£¸å³ø¤È¤Ê¤ëÃæÈ×¤ÎÂ¨ÀïÎÏ³ÎÊÝ¤¬²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÎºÇÍ¥Àè»ö¹à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹½êÂ°¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó¤ä¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È½êÂ°¤ÎÆ±MF¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤é¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬Óñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥Ê¡¼¥ê¤â¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î³ÍÆÀ¸õÊä¥ê¥¹¥È¤Î¾å°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2028Ç¯6·îËö¡Ê°ìÉô¤Ç2029Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ê¡Ë¤Þ¤Ç»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë½Ð¾ì¸¢¤òÆ¨¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¡ÊFFP¡ËÄñ¿¨¤òÈò¤±¤ë¤Ù¤¯²Æ¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤ä¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤âÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡¸½ºß25ºÐ¤Î¥È¥Ê¡¼¥ê¤Ï¥Ö¥ì¥·¥¢¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢2020Ç¯²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥ß¥é¥ó¤Ç¤Ï11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¹¥¯¥Ç¥Ã¥È³ÍÆÀ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£2023Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¿äÄê7000Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê¸½ºß¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó130²¯±ß¡Ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿°ÜÀÒ¶â¤Ç¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤¿¡£ÅÒÇîµ¬Â§°ãÈ¿¤ËÈ¼¤¦½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤¬²Ê¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»94»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·7¥´¡¼¥ë8¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¥È¥Ê¡¼¥ê¤Î°ÜÀÒ¶â¤È¤·¤Æ¡¢³ÍÆÀ»þ¤ËÈñ¤ä¤·¤¿7000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó130²¯±ß¡Ë¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë1²¯¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó213²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤òÍ×µá¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
