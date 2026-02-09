¡Ö¾¡Íø¤ò¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç»ý¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¥Á¡¼¥à¹çÎ®¤«¤é£²½µ´ÖÂ¤é¤º¤ÇÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£Æ£»Þ¤ÎU-23ÆüËÜÂåÉ½DF¤¬ÀÀ¤¦¡£ËêÌî´ÆÆÄ¤Ï´üÂÔ¡Ö¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡Æ£»ÞMYFC¤Ï£²·î£¸Æü¡¢J£²¡¦J£³É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EAST-B¤ÎÂè£±Àá¤Ç¡¢FC´ôÉì¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££°¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤Ë¡¢º£Åß¤ËFCÅìµþ¤«¤é°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿DF±ÊÌî½¤ÅÔ¤ÏÀèÈ¯¡£Àè·î¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÂç²ñÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Æ£»Þ¤Ë¤Ï£±·î28Æü¤Ë¹çÎ®¡££²½µ´ÖÂ¤é¤º¤Ç¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¹çÎ®¤·¤ÆÃ»¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¿®Íê¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¼¡¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡¢¾¡Íø¤ò¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç»ý¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê19ºÐ¤Ë¡¢ËêÌîÃÒ¾Ï´ÆÆÄ¤Ï´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£´ôÉìÀï¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸¤¤Áª¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Èà¤ò¤É¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤Ð¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤ë¡£º£Æü¤Ï£³Ëç¤Î±¦¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È£³Ëç¤Î±¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¿¤óÃæ¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤¬Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¡×
¡¡¿·²ÃÆþ¤Î¼ã¤DF¤ÏÆ£»Þ¤Ë²¿¤ò¤â¤¿¤é¤»¤ë¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü²ÌîÉöÌï¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
【記事】「我々が目指しているのは...」試合後にピッチ上で円陣。藤枝の末野監督は選手に何を伝えたのか
¼èºà¡¦Ê¸¡ü²ÌîÉöÌï¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
