ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢¾Ð´é¤ÎÆ¦¤Þ¤»Ñ¤Ë¡Ö¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡×¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÄÌÜ¹õÏ¡¤È¤Î±Ç²è¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×±ê¾å¤ÎµÕÉ÷¤â
¡¡ÀáÊ¬¤ÎÆü¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë¤è¤ë ¡ÈÀáÊ¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¡É ¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¡¢ºîÉÊ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤À¤¬¡¢ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô¤Î¡ÖÀ®ÅÄ»³ÉÔÆ°Âº¡×¤ËÇò¤È¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¸Ó¤Ç¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤À¡£¡ÈÉ×ÉØ¡É ¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¤ÎÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿ÉÍÊÕ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï¸áÁ°Ãæ¤ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤¬Æ¦¤Þ¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸á¸å¤Ë¤ÏÉÍÊÕ¤µ¤ó¤ÈÃÓ¾¾¤µ¤ó¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°Ãæ¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¤¤¤Æ¡¢ÉñÂæ¤Ë¤Ï¿ôÉ´¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤È¤¯¤Ë¡ØÈþÇÈ¤Á¤ã¤ó¡ª¡Ù¤ä¡¢ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤ÎÌòÌ¾¡ØÇ«¡¹¤µ¤Þ¡ª¡Ù¤È¸Æ¤ÖÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÓ¾¾¤µ¤ó¤Ï¸ª¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¡¢åºÎï¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç²ñ¾ì¤Î¸å¤í¤Î¤Û¤¦¤Þ¤ÇÆ¦¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ÆÈù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤Ï¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯Åê¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡×
¡¡ÃÓ¾¾¤¬±é¤¸¤ëÆ£µÈÏº¡ÊË¿Ã½¨µÈ¡Ë¤ÎºÊ¡¦Ç«¡¹¤ò±é¤¸¤ëÉÍÊÕ¡£ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ËX¾å¤Ç¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô³Ú¤·¤½¤¦¤ËÆ¦¤ò¤Þ¤¯ÈþÇÈ¤µ¤ó¤âÀ¨¤Þ¤¸¤¯²Ä°¦¤¤¡Õ
¡ÔÍî²ÖÀ¸Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¤Î¤ª´é¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ëÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡¢¹¬¡Õ
¡ÔÀ¸¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ÆÆ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤¬¡Õ
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë²Ã¤¨¡¢6Æü¤Ë¤ÏSnow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¤¬¸ø³«¡£ÉÍÊÕ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¸ø³«Ä¾Á°¤Ë¤ÏÀëÅÁ¤ò¤á¤°¤ë ¡ÈÇÛÎ¸ÉÔÂ¡É ¤¬±ê¾å¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤ÏÉÍÊÕ¤ÈÌÜ¹õ¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£Áòµ·¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÂêºà¤Ë¡¢¿Í¤È¤ÎÊÌ¤ì¤È¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤À¡£¸ø³«¤òÁ°¤Ë¡¢ÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÁòµ·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤¢¤ó¤·¤óº×Åµ¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Æ±¼Ò¤ÎÁòµ·»ÜÀßÆâ¤Ë±Ç²è¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î´ë²è¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÔÁòµ·¾ì¤ò¿ä¤·³è¤äÀëÅÁ¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï°ã¤¦¡Õ¡Ô°äÂ²¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤¬Ê®½Ð¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢´ë²è¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç´ë¶ÈÂ¦¤¬¼çÆ³¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÌÜ¹õ¤µ¤ó¤äÉÍÊÕ¤µ¤ó¤¬ÆâÍÆ¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Áòµ·¾ì¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ê¶õ´Ö¤Ë¡¢¼ç±éÇÐÍ¥¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä±Ç²è¥¿¥¤¥È¥ë¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë°Ê¾å¡¢À¤´Ö¤Î»ëÀþ¤¬ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Î°Õ¿Þ¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ê·Á¤ÇÈãÈ½¤¬Èô¤Ó²Ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ë²èÃæ»ß¤Ë°ÂÅÈ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ø¸ø³«Á°¤ËÍ¾·×¤Ê±ê¾å¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÉÔ°Â¡Ù¤Èµ¤¤òÙæ¤à¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢µÕÉ÷¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£